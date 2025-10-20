'Orang Dalam Trump' Paus Yang Meraih $160M Dalam Kejatuhan BTC Membuka Short Bitcoin $76M Dengan Leverage 10x

Seorang paus kripto yang dijuluki "orang dalam Trump" karena perdagangannya yang tepat waktu telah memasang taruhan besar baru melawan Bitcoin, membuka kembali spekulasi bahwa guncangan pasar lain mungkin akan terjadi. Data blockchain menunjukkan trader tersebut, yang dikenal karena dengan tepat melakukan short pada Bitcoin dan Ethereum sebelum crash akhir pekan lalu, telah kembali mengambil posisi bearish. Menurut Onchain Lens, alamat tersebut menyetor $30 juta dalam USDC ke Hyperliquid sebelum membuka posisi short BTC senilai $76 juta dengan leverage 10x. Posisi tersebut, berukuran 700 BTC dan dimasuki pada harga $109.133 per koin, menghadapi likuidasi pada $150.080, menunjukkan taruhan dengan keyakinan tinggi pada penurunan lebih lanjut. Spekulan Mengawasi Dengan Cermat Saat 'Orang Dalam Trump' Mengisi Ulang Short Bitcoin Ini bukan langkah agresif pertama trader tersebut. Minggu lalu, tak lama setelah Bitcoin pulih sebentar dari crash, dompet yang sama membuka posisi short tambahan. Data Lookonchain menunjukkan trader tersebut masuk sekitar $115.783, memegang 3.440 BTC dalam posisi short senilai $392,67 juta dan duduk dengan keuntungan yang belum terealisasi sekitar $5,7 juta pada saat itu. Untuk mendanai perdagangan tersebut, sekitar $80 juta dalam USDC dijembatani ke Hyperliquid dan dengan cepat digunakan, sebuah langkah yang dilihat sebagai kepercayaan yang diperbarui pada koreksi yang lebih dalam. Para pengamat percaya investor tersebut mungkin mengharapkan pengulangan dari penjualan besar-besaran baru-baru ini. Short yang Sempurna Waktunya dari Paus Memicu Perdebatan Tentang Pengetahuan Orang Dalam Trader tersebut pertama kali mendapat perhatian setelah dilaporkan menghasilkan $160 juta dengan melakukan short pada Bitcoin tepat sebelum pengumuman tarif Donald Trump mengirim pasar jatuh. Waktu taruhan tersebut memicu perdebatan online tentang apakah itu didorong oleh naluri pasar yang tajam atau informasi istimewa. Komunitas kripto sejak itu menandai alamat tersebut sebagai "orang dalam Trump," menunjuk pada bagaimana dompet tersebut sering mengambil posisi sebelum berita makro yang menggerakkan aset berisiko. Sementara itu, data on-chain menunjukkan pasokan Bitcoin di bursa menyusut dengan cepat. Lebih dari 45.000 BTC, senilai sekitar $4,8 miliar, telah ditarik dari platform terpusat sejak awal Oktober. Investor Menarik Koin Dari Bursa, Mengisyaratkan Tren Akumulasi yang Berkembang Investor tampaknya memindahkan koin ke penyimpanan dingin, mengurangi tekanan penjualan langsung dan memperketat likuiditas di pasar spot. Penurunan saldo bursa sering menunjukkan perilaku memegang jangka panjang, yang dapat memperkuat volatilitas harga ketika terjadi short besar atau likuidasi. Pada saat yang sama, arus keluar selama koreksi harga cenderung menandakan bahwa investor melihat penurunan tersebut sebagai fase akumulasi daripada peristiwa risiko. Bitcoin terakhir diperdagangkan 3% lebih tinggi pada $110.261, meskipun tetap turun sekitar 11% selama dua minggu terakhir. Pasar mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah taruhan yang disebut orang dalam Trump tersebut menandai awal dari penjualan besar-besaran lain atau langkah keliru yang berani di pasar yang bergejolak. 