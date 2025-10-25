BursaDEX+
Tyla Mengenakan 'Chanel' Pada Single Terbarunya

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 11:16
Penyanyi Afrika Selatan Tyla tidak melepaskan gas sejak meraih kesuksesan pada 2023 dengan single multi-platinum-nya "Water." Dia merilis album debut self-titled tahun lalu dengan pujian kritis dan melakukan tur untuk mendukung LP tersebut dengan The Tyla Tour, yang berakhir Juni lalu. Bulan berikutnya, dia merilis EP WWP, lengkap dengan single seperti "Is It" dan kolaborasi dengan WizKid "Dynamite." Kini, bintang pop tersebut kembali dengan single baru, "Chanel," untuk mengingatkan pendengar tentang bakatnya dalam menggabungkan suara Afrobeats dan amapiano menjadi kreasi uniknya sendiri.

"Chanel," menurut pandangan Tyla, lebih dari sekadar merek fashion mewah. "Lagu 'Chanel' tidak hanya tentang memanjakan saya; ini tentang diperlakukan seperti barang mewah [dan] menjadi hadiah," kata penyanyi tersebut kepada Vogue. Tentu saja, untuk video musiknya, dia harus mengenakan pakaian dan aksesori Chanel vintage.

"Ternyata, aku membuatmu terpesona / Bagaimana suasana hatiku? Coba saja, cari tahu / Sekali lagi, berhenti mencoba membaca pikiranku / Aku bukan dia, dan dia bukan aku, dan kamu bukan milikku," dia bernyanyi di lagu tersebut. "Bagaimana kamu bilang kamu mencintaiku? Kamu tidak membelikanku Chanel / Katakan kamu mencintaiku, belikan aku Chanel / Aku anjing besar, sayang, dan boneka, sayang / Wanita mandiri, ya, kamu tidak meningkatkan statusku / Pinggang gila, para pria mengejarku / Katakan kamu ingin melihatku, ke mana kamu akan membawaku?"

Lagu ini, seperti banyak trek upbeat-nya, menjadi latar belakang sonik yang ideal untuk menggerakkan tubuh Anda meskipun musim panas mungkin sudah berlalu. Pada pertunjukan langsung, itulah yang diminta penyanyi dari anggota penontonnya.

"Saya ingin semua orang menari. Saya tidak ingin ada yang khawatir tentang bagaimana penampilan mereka," kata Tyla kepada Glamour tentang pengalamannya berada di atas panggung. "Apa gunanya hidup jika semuanya didasarkan pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda?"

"Ketika saya di atas panggung, saya benar-benar tidak peduli. Saya ingin orang-orang melihat saya. Saya ingin semua orang terhibur. Tapi ketika saya turun panggung, saya agak pemalu," tambahnya. "Saya tidak ingin orang-orang menonton saya berpesta. Saya ingin berada di dunia saya sendiri. Saya ingat pada awalnya sangat aneh bagi saya, karena rasanya seperti perubahan mendadak. Itu sangat drastis."

Apakah "Chanel" terkait dengan proyek mendatang dari penyanyi tersebut masih harus dilihat. Bulan depan, Tyla akan membawa WWP ke seluruh Asia dengan We Wanna Party Tour, dimulai pada 11 November di Tokyo dan berakhir pada 13 Desember di Dubai.

Source: https://www.forbes.com/sites/cmalone/2025/10/24/tyla-dons-chanel-in-new-single/

