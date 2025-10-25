Ultiland Memanfaatkan AGI Open Network untuk Menggabungkan Tokenisasi RWA, Seni dan AI

Ultiland, entitas Web3 terkenal yang mengungkapkan model Art-as-liquidity, telah berkolaborasi dengan AGI Open Network, perusahaan AI terdesentralisasi yang populer. Tujuan utama kemitraan ini adalah untuk menggabungkan kreativitas berbasis AI dengan tokenisasi aset dunia nyata (RWAs). Pengumuman resmi X Ultiland menegaskan bahwa pengembangan ini menandai langkah terobosan untuk membangun ekonomi kreatif berbasis AI. Oleh karena itu, upaya bersama ini berusaha memperkuat banyak pengembang dalam pengembangan dan monetisasi Agen AI dalam ekosistem terdesentralisasi.
Dalam kemitraan dengan AGI Open Network, Ultiland berupaya menggabungkan tokenisasi RWA dan kreativitas bertenaga AI. Ini mempertimbangkan integrasi kerangka Art-as-Liquidity dengan Agen AI, memungkinkan manajemen otomatis serta aliran nilai properti intelektual (IP) dan seni digital. Dengan penggabungan ini, penetapan harga, perdagangan, dan perlindungan aset kreatif dapat dilakukan secara dinamis on-chain. Hal ini ditetapkan untuk meningkatkan kreativitas dan likuiditas secara signifikan dalam dunia sektor seni digital.
Menurut Ultiland, pengembangan ini menandakan visi transformatif untuk merevolusi interaksi keuangan terdesentralisasi, kreativitas, dan teknologi dalam lanskap digital yang canggih. Ekosistem tersebut memungkinkan para pembangun untuk secara efektif memonetisasi Agen AI di seluruh lingkungan Web3 untuk mendorong kepemilikan dan keterlibatan. Pada akhirnya, dengan menggabungkan tokenisasi RWA, Seni, dan AI, kedua entitas ini siap membentuk ekonomi Web3 yang relatif transparan, berfokus pada kreator, dan cerdas.