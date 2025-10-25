Perjanjian Hanoi PBB tentang kejahatan siber untuk memerangi kejahatan siber secara besar di Asia Tenggara

Sekitar 60 negara siap mengesahkan perjanjian kejahatan siber PBB yang signifikan di Hanoi, Vietnam, akhir pekan ini. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memerangi kejahatan yang merugikan ekonomi dunia triliunan dolar setiap tahun.

Menurut PBB, Konvensi Kejahatan Siber adalah instrumen yang kuat dan mengikat secara hukum untuk memperkuat pertahanan kolektif kita melawan kejahatan siber. Konvensi ini diharapkan akan berlaku setelah 40 negara meratifikasinya.

"Ruang siber telah menjadi lahan subur bagi para penjahat [...] Setiap hari, penipuan canggih menipu keluarga, mencuri mata pencaharian, dan menguras miliaran dolar dari ekonomi kita," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada upacara pembukaan.

Raksasa teknologi menjuluki pakta tersebut sebagai "perjanjian pengawasan"

PBB telah menyatakan bahwa konvensi tersebut menargetkan spektrum pelanggaran yang luas mulai dari phishing dan ransomware hingga perdagangan online dan ujaran kebencian.

Selain itu, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang memimpin negosiasi perjanjian, mengatakan bahwa perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan kegiatan penelitian yang sah.

Namun, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperingatkan selama negosiasi perjanjian bahwa "undang-undang dengan definisi kejahatan siber yang terlalu luas sering digunakan untuk memaksakan pembatasan yang tidak semestinya terhadap hak kebebasan berekspresi."

Demikian pula, raksasa teknologi tidak mendukung inisiatif tersebut. Cybersecurity Tech Accord, yang mencakup Meta dan Microsoft, telah menjuluki pakta tersebut sebagai "perjanjian pengawasan." Menurut mereka, inisiatif tersebut dapat memfasilitasi berbagi data antar pemerintah dan mengkriminalisasi peretas etis yang menguji sistem untuk kerentanan.

Di sisi lain, Presiden Vietnam Luong Cuong mengatakan, penandatanganan konvensi tersebut "tidak hanya menandai kelahiran instrumen hukum global, tetapi juga menegaskan vitalitas multilateralisme yang abadi, di mana negara-negara mengatasi perbedaan dan bersedia memikul tanggung jawab bersama untuk kepentingan bersama perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pembangunan."

Selain itu, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada mengirim diplomat dan pejabat untuk menandatangani perjanjian di Hanoi.

Perjanjian kejahatan siber PBB Hanoi untuk terutama memerangi kejahatan siber di Asia Tenggara

Menurut Global Anti-Scam Alliance (GASA), 63% orang Asia Tenggara yang disurvei melaporkan mengalami penipuan dalam 12 bulan terakhir, mengakibatkan kerugian sekitar $23,6 miliar bagi mereka yang terkena dampak.

Ini mewakili peningkatan kerugian sebesar $19 miliar dari $18 miliar menjadi $37 miliar pada tahun 2023. Sindikat kejahatan di wilayah tersebut menggunakan teknologi seperti AI, deepfake, dan perbankan bawah tanah untuk memperluas operasi mereka.

Di AS, ceritanya tidak jauh berbeda. Menurut data dari Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI (IC3), kejahatan siber global mencapai tingkat rekor pada tahun 2024, dengan kerugian finansial melonjak hingga $16,6 miliar. Ini merupakan peningkatan tajam sebesar 33% dari tahun 2023, ketika kerugian yang dilaporkan sekitar $12,5 miliar.

Laporan FBI mengungkapkan bahwa penipuan investasi adalah bentuk kejahatan siber termahal tahun lalu, mengakibatkan kerugian lebih dari $6,5 miliar. Diikuti oleh serangan kompromitasi email bisnis (BEC), yang menguras sekitar $2,7 miliar dari individu dan perusahaan di seluruh dunia.

Penipuan dukungan teknis dan pelanggaran data pribadi juga menonjol. Di era digital saat ini, penipu terus mengeksploitasi kesenjangan teknologi dan kesalahan manusia dalam skala besar.

Para ahli mengatakan angka-angka tersebut kemungkinan hanya mewakili sebagian kecil dari dampak sebenarnya, karena banyak korban tidak pernah melaporkan insiden siber. Bahkan, menurut survei yang dilakukan oleh Global Anti-Scam Alliance, 57% dari mereka yang terkena dampak mengatakan mereka tidak repot-repot melaporkan karena mereka berasumsi tidak akan ada tindakan yang diambil.

