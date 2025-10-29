VeChain (VET) Menghadapi Tekanan Jual Setelah Menembus Level Dukungan Utama

VeChain (VET) menunjukkan tanda-tanda awal kelemahan karena telah kehilangan level dukungan penting. Tutorial VeChain baru yang dibagikan oleh VET Builders menunjukkan bahwa jaringan VeChain terus bekerja untuk memudahkan pengembangan blockchain. Namun, telah disarankan bahwa pemulihan hanya mungkin terjadi jika VET berhasil merebut kembali garis tren yang telah ditembus.
Pada saat penulisan, VET diperdagangkan pada harga $0,01729, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $53,52 juta dan kapitalisasi pasar sekitar $1,49 miliar. Selama 24 jam terakhir, token ini mengalami penurunan 2,46%, mencerminkan sentimen pasar yang berhati-hati.
Dalam pembaruan terbaru dari VeChain Builders, mereka merilis video edukasi baru berjudul "Cara Membangun Sistem Pendaftaran dengan Biaya di VeChain." Video tersebut menunjukkan kepada pengguna secara tepat bagaimana membangun sistem yang mencakup fungsi pembayaran yang membutuhkan biaya 1 VET untuk pendaftaran.
Pemeriksaan untuk memastikan dompet belum terdaftar sebelumnya, dan menyimpan data untuk seorang siswa. Semua ini telah dicapai dalam kerangka manajemen akses yang benar.
Dari perspektif teknis, seorang analis kripto terkenal, Alpha Crypto Signal, menyoroti bahwa VET telah jatuh di bawah dukungan garis tren pada grafik 4 jam. Area tersebut dikenal sebagai dukungan kuat bagi VET untuk pulih.
Penembusan terbaru di bawah garis tren mendukung bahwa VET telah kehilangan momentum jangka pendek. Selama VET tetap berada di bawah area tersebut, kondisinya tetap bearish.
Namun, hal ini dapat berubah jika VET menunjukkan kemampuan untuk merebut kembali garis tren melalui konfirmasi volume yang kuat. Pengujian ulang garis tren yang berhasil dapat menjadi indikasi aktivitas pembelian yang diperbarui dan memulai siklus pemulihan. Untuk saat ini, investor harus berhati-hati dengan posisi long karena pasar mencari panduan yang lebih baik.
