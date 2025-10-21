Vincent Van Code Mengatakan XRP di $1.000 Membutuhkan Ketahanan Mental

TLDR

Vincent Van Code menyatakan bahwa memegang XRP hingga $1.000 membutuhkan keyakinan ekstrem atau bahkan ketidakstabilan mental.

Dia membandingkan volatilitas XRP dengan tahun-tahun awal Bitcoin ketika sebagian besar investor menjual terlalu cepat.

Van Code mengatakan kebanyakan orang akan menjual XRP lebih awal meskipun mengklaim komitmen jangka panjang.

Dia menyebutkan bahwa dia secara mental telah menghapus investasi XRP-nya untuk tetap fokus pada tujuan masa depan.

TheXFactor33 mendukung pandangan Van Code dan mengatakan bertahan dari volatilitas kripto membutuhkan kekuatan emosional.

Seorang pakar kripto telah menghidupkan kembali perdebatan tentang strategi kepemilikan jangka panjang di tengah fluktuasi harga XRP yang tidak terduga. Insinyur perangkat lunak Vincent Van Code menggambarkan dampak psikologis dari memegang XRP selama kejatuhan pasar. Dia mengatakan memegang XRP sampai mencapai $1.000 membutuhkan lebih dari sekedar keyakinan; bahkan mungkin menyerupai "penyakit mental."

Perjalanan Bitcoin Menguji Kesabaran Investor Secara Mendalam

Vincent Van Code menggunakan Bitcoin untuk menyoroti perilaku investor umum. Dia menyatakan bahwa kebanyakan investor tidak akan bertahan dari $1 hingga $110.000. Menurutnya, banyak yang kemungkinan akan menjual ketika Bitcoin mencapai $100.

Perjalanan harga Bitcoin telah terbukti menantang bagi pemegang jangka panjang. Beberapa investor awal tetap bertahan, sementara yang lain menjual terlalu cepat. Misalnya, kasus terkenal melibatkan seorang pria yang menghabiskan 10.000 BTC untuk pizza.

Van Code mengatakan kebanyakan orang membayangkan mereka akan bertahan untuk keuntungan besar. Namun, dia percaya kenyataan menunjukkan sebaliknya, terutama selama penurunan tajam. "Orang-orang meremehkan betapa sulitnya terus bertahan melalui kejatuhan dalam," katanya.

Beberapa paus Bitcoin yang tidak aktif baru-baru ini mencairkan jumlah besar. Banyak dari dompet ini tetap tidak aktif selama lebih dari satu dekade. Keluarnya mereka menunjukkan bahwa bahkan tangan yang kuat akhirnya menyerah pada keuntungan besar.

Volatilitas XRP Menguji Bahkan Investor Terkuat

Van Code mengklaim bahwa memegang XRP melalui fluktuasi liarnya secara psikologis melelahkan. Dia berpendapat bahwa pemegang jangka panjang membutuhkan tekad luar biasa. "Ini adalah keyakinan atau penyakit mental," candanya.

Dia menekankan bahwa banyak yang mengklaim akan memegang XRP sampai mencapai $1.000 atau $10.000. Tapi dia menambahkan kebanyakan kemungkinan akan menjual jauh lebih awal. Godaan seperti rumah baru atau mobil mewah sering mengesampingkan rencana jangka panjang.

XRP diperdagangkan di bawah $3 per Oktober 2025. Changelly memproyeksikan XRP mungkin mencapai $1.000 pada 2040. Memegang selama 15 tahun melalui volatilitas akan menguji kesabaran setiap investor.

Kejatuhan 2018 menunjukkan seberapa cepat XRP dapat turun. Nilainya anjlok lebih dari 95% setelah mencapai puncak di atas $3. Kejatuhan seperti itu memicu penjualan panik dan memperburuk penurunan.

Van Code mengatakan dia secara mental telah menghapus investasi XRP-nya. "Uang itu tidak lagi ada di neraca saya," dia mengkonfirmasi. Fokusnya tetap pada pengamanan rumah masa depan untuk anak-anaknya.

Investor lain, TheXFactor33, menggemakan pernyataan Van Code. Dia mengklaim kekuatan emosional sangat penting di pasar yang bergejolak. Dia juga berbagi bahwa dia telah memegang XRP selama lebih dari delapan tahun.

"Bertahan dari volatilitas bukan keberuntungan, itu adalah tingkat kekeraskepalaan yang tidak sehat," katanya. Dia mengakui telah mengalami beberapa kejatuhan tanpa mengubah rencana jangka panjangnya. Ketahanannya mencerminkan pemegang berkomitmen lainnya.

