Strategy telah sangat mengurangi pembelian Bitcoin-nya dan berada di level terendah dalam beberapa tahun. Alasannya adalah kondisi pasar yang sulit dan berkurangnya dana yang dapat diperoleh melalui saham. Meskipun demikian, Michael Saylor berulang kali mengisyaratkan bahwa ia akan segera melakukan pembelian besar lagi. Strategy telah dianggap selama bertahun-tahun sebagai perusahaan yang paling kuat mendukung BTC dan selalu [...]

Mengapa Strategy sekarang membeli lebih sedikit BTC dan bagaimana Bitcoin Hyper tetap mendapat keuntungan

Oleh: Bitcoinist
2025/11/04 10:09
  • Strategy telah sangat mengurangi pembelian Bitcoin-nya dan berada pada level terendah dalam beberapa tahun.
  • Alasannya adalah kondisi pasar yang sulit dan berkurangnya dana yang dapat diperoleh melalui saham.
  • Meskipun demikian, Michael Saylor terus mengisyaratkan akan segera melakukan pembelian besar lagi.

Strategy selama bertahun-tahun dikenal sebagai perusahaan yang paling kuat mendukung BTC dan berulang kali membeli dalam jumlah besar. Namun tiba-tiba perusahaan menghentikan laju pembeliannya yang cepat dan terlihat jauh lebih berhati-hati. Banyak investor sekarang bertanya-tanya: Apakah Strategy telah mengubah pendapatnya - atau apakah perusahaan sudah merencanakan langkah besar berikutnya di balik layar?

Strategy menghentikan pembelian Bitcoin cepatnya

Strategy telah sangat memperlambat pembelian BTC-nya. Dulu perusahaan terkadang membeli puluhan ribu BTC dalam beberapa hari. Sekarang hanya sekitar 200 BTC per minggu. Ini adalah nilai terendah sejak 2020, yaitu sejak Strategy mulai membeli Bitcoin secara teratur. Perubahan ini signifikan dan langsung menarik perhatian para ahli di industri. Banyak yang bertanya-tanya mengapa strategi agresif tiba-tiba dijeda.

Meskipun demikian, perusahaan terus menekankan: BTC tetap menjadi bagian terpenting dari strategi keuangan. Jadi ini bukan tentang keluar atau mengubah arah. Ini lebih tentang mengamati situasi pasar saat ini dengan cermat. Tujuan jangka panjangnya tetap menyimpan Bitcoin sebagai penyimpan nilai digital — mirip dengan perusahaan lain yang dulu menyimpan emas.

Mengapa Strategy saat ini bertindak lebih hati-hati

Alasan jeda ini bukan karena Strategy tidak lagi percaya pada Bitcoin. Sebaliknya, kondisi keuangan telah menjadi lebih sulit. Biasanya Strategy menerbitkan saham baru untuk membeli BTC dengan uang tersebut. Namun harga saham Strategy telah turun secara signifikan — sekitar 50% di bawah level tertingginya. Bitcoin sendiri juga sekitar 16% di bawah harga rekornya. Akibatnya, saat ini kurang menguntungkan untuk menjual saham baru.

Baca di sini, mengapa beberapa ahli melihat rally hingga 250k untuk BTC tahun ini.

Selain itu, premium harga pada saham Strategy hampir hilang. Dulu lebih dari 200%, sekarang hanya sekitar 4%. Artinya: Strategy saat ini jauh lebih sulit mendapatkan uang melalui pasar saham. Akibatnya: Perusahaan harus lebih berhati-hati dan tidak bisa membeli secepat sebelumnya. Jadi ini bukan tentang meninggalkan BTC — tetapi tentang menunggu waktu yang tepat.

Kilas balik: Dari pembelian rekor ke jeda

Dalam beberapa tahun terakhir, Strategy terkenal dengan investasi Bitcoin masifnya. Perusahaan pernah membeli 55.500 BTC dalam satu minggu — rekor yang membuat berita utama di seluruh dunia. Secara total, Strategy sekarang memiliki lebih dari 640.000 BTC. Ini setara dengan sekitar 3,2% dari semua Bitcoin yang tersedia. Tidak ada perusahaan lain yang memiliki sebanyak itu.

Fakta bahwa Strategy sekarang hampir kembali ke perilaku pembelian lama yang lambat mengingatkan pada awal strategi pada tahun 2020. Bagi banyak ahli, ini menunjukkan semacam "fase istirahat" setelah strategi pembangunan yang sangat cepat. Adalah tipikal bagi Strategy untuk membeli dalam gelombang — fase cepat, diikuti oleh jeda. Jadi jeda ini tidak secara otomatis berarti strategi telah berakhir.

Saylor mengisyaratkan pembelian baru meskipun ada jeda

Michael Saylor, pendiri dan ketua Strategy, tetap menjadi salah satu penggemar BTC terbesar di dunia. Dia secara teratur menggunakan media sosial untuk berbagi berita dan petunjuk. Baru-baru ini dia kembali menulis "Orange Dot Day" — pesan yang sering dia gunakan sesaat sebelum pembelian baru. Bagi banyak investor, ini adalah tanda peringatan: Mungkin akan segera dimulai lagi.

Saylor terus mengulang: Bitcoin adalah aset jangka panjang terbaik. Dia melihat BTC sebagai masa depan sistem moneter. Bahkan ketika saat ini tidak ada pembelian, nadanya tetap optimis. Siapa yang mengenal Saylor, tahu: Dia sering bertindak ketika orang lain ragu-ragu.

Di sini Anda bisa melihat prediksi terperinci kami untuk Bitcoin.

Bagaimana selanjutnya?

Tampaknya Strategy hanya menunggu saat yang tepat. Segera setelah pasar keuangan tenang kembali dan harga saham naik, perusahaan mungkin akan aktif membeli BTC lagi. Banyak pengamat mengharapkan Strategy bahkan mungkin mempersiapkan pembelian yang lebih besar — justru karena jeda saat ini begitu mencolok.

Bagi pemula, ini berarti: Strategy tetap menjadi pemain penting di pasar. Perusahaan tidak bertindak karena panik, tetapi memanfaatkan siklus keuangan. Langkah besar berikutnya bisa membawa kejutan — dan menggerakkan pasar lagi.

Bitcoin Hyper: Lebih banyak manfaat di atas fondasi yang diperkuat MicroStrategy

MicroStrategy saat ini adalah pemegang BTC terbesar yang terdaftar di bursa di dunia dan memainkan peran penting dalam menjangkarkan BTC dalam sistem keuangan global. Semakin banyak investor besar yang memegang BTC, semakin jelas: BTC semakin menjadi penyimpan nilai digital masa depan.

Di sinilah Hyper masuk. Sementara MicroStrategy membangun BTC sebagai aset strategis, Bitcoin Hyper memperluas kemungkinannya. Proyek ini menggunakan keamanan dan stabilitas jaringan Bitcoin – tetapi mengkombinasikannya dengan kecepatan tinggi, skalabilitas, dan kemampuan pemrograman Solana.

Ini menciptakan sistem di mana BTC tidak hanya dapat disimpan, tetapi juga dapat digunakan secara aktif – misalnya untuk transaksi cepat, model yield, dApps, dan aplikasi keuangan modern. Bitcoin tetap menjadi fondasi yang aman, BTC Hyper membangun lapisan penggunaan yang kuat di atasnya.

Bitcoin Hyper Presale Oktober 2025

Baca di sini prediksi jangka panjang untuk Bitcoin Hyper!

$HYPER: Tumbuh dengan BTC – dan melampaui

Token $HYPER adalah jantung dari ekspansi ini. Ketika minat institusional pada Bitcoin terus meningkat – didorong oleh perusahaan seperti MicroStrategy – kebutuhan untuk menggunakan Bitcoin secara efisien juga tumbuh.

Inilah saat Hyper menunjukkan kekuatannya: Ketangguhan Bitcoin, dikombinasikan dengan kecepatan Solana untuk membawa kekuatan BTC ke dunia aplikasi blockchain modern

Singkatnya: BTC menetapkan nilai. Hyper mengembangkannya.

Siapa pun yang percaya pada kesuksesan jangka panjang Bitcoin akan menemukan pelengkap yang bermakna dalam $HYPER, untuk berpartisipasi tidak hanya dalam pertumbuhan nilai, tetapi juga dalam penggunaan aktif ekosistem Bitcoin.

Bergabunglah sekarang dan beli $HYPER dalam presale.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

