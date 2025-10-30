BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Poin-poin penting: Bitcoin Hyper ($HYPER) menargetkan masalah skalabilitas Bitcoin yang sudah lama ada dengan menggabungkan lapisan keamanan Bitcoin dengan kinerja kecepatan tinggi Solana, memungkinkan ribuan [...] Artikel What Makes Bitcoin Hyper a Contender for the Next Crypto to Explode pertama kali muncul di Coindoo.Poin-poin penting: Bitcoin Hyper ($HYPER) menargetkan masalah skalabilitas Bitcoin yang sudah lama ada dengan menggabungkan lapisan keamanan Bitcoin dengan kinerja kecepatan tinggi Solana, memungkinkan ribuan [...] Artikel What Makes Bitcoin Hyper a Contender for the Next Crypto to Explode pertama kali muncul di Coindoo.

Apa yang Membuat Bitcoin Hyper Menjadi Kandidat untuk Crypto Berikutnya yang Akan Meledak

Oleh: Coindoo
2025/10/30 04:44
Hyperlane
HYPER$0.17618+3.75%
Solayer
LAYER$0.2555+12.95%

Poin Penting:

  • Bitcoin Hyper ($HYPER) mengatasi masalah skalabilitas Bitcoin yang sudah lama ada dengan menggabungkan lapisan keamanan Bitcoin dengan kinerja kecepatan tinggi Solana, memungkinkan ribuan transaksi per detik dengan biaya hampir nol.
  • Melalui Canonical Bridge dan integrasi Solana Virtual Machine (SVM), pengguna dapat membungkus BTC asli, menerapkan kontrak pintar, dan mengakses fungsionalitas DeFi.
  • Presale proyek ini telah melampaui $25 juta, menandakan kepercayaan pasar yang kuat dan partisipasi investor whale menjelang ekspansi mainnet dan peluncuran ekosistem staking.

Bitcoin adalah raksasa senilai $2,2 triliun, mendominasi pasar kripto – segmen yang kurang lebih diciptakan oleh Bitcoin. Ini adalah fenomena yang begitu menonjol, ada indikator pasar teknis khusus untuk melacaknya.

Pengaruh Bitcoin terhadap kripto telah bertahan selama lebih dari satu dekade. Namun dengan semua kekuatannya, Bitcoin memiliki satu kelemahan mencolok: tidak dibangun untuk kecepatan.

Sementara Ethereum, Solana, dan Avalanche telah berkembang untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks, dApps, dan ekosistem DeFi, arsitektur Bitcoin tetap sengaja sederhana dan lambat. Seperti emas, Bitcoin berfungsi sebagai penyimpan nilai. Dan seperti emas, arsitektur Bitcoin dioptimalkan untuk keamanan, bukan kinerja.

Kurangnya kecepatan itu telah berkembang menjadi faktor pembatas utama selama beberapa dekade.

Itulah mengapa Bitcoin Hyper ($HYPER) telah memasuki arena: solusi Layer-2 revolusioner yang menggabungkan lapisan kepercayaan Bitcoin dengan kinerja throughput tinggi dari Solana Virtual Machine (SVM), membuka skalabilitas dunia nyata, staking, dan utilitas kontrak pintar tanpa mengorbankan integritas jaringan Bitcoin.

Krisis Skalabilitas Bitcoin

Desain asli Bitcoin sangat jenius, tetapi juga sengaja dibatasi. Dengan maksimum sekitar 7 transaksi per detik (TPS), Bitcoin tidak dapat menangani volume perdagangan kripto global yang terus bertambah.

  1. Kecepatan transaksi lambat: Bandingkan sekitar 7 TPS Bitcoin dengan 3-5K TPS Solana, atau 24K TPS Visa, dan masalahnya menjadi jelas. Hambatan kecepatan membuat Bitcoin tidak praktis untuk penggunaan sehari-hari dalam pembayaran mikro dan penyelesaian real-time.
  2. Biaya tinggi dan fluktuatif: Selama pasar bull, biaya transaksi bisa melonjak, menyingkirkan pengguna ritel dan menghambat utilitas jaringan.
  3. Tidak ada DeFi atau kontrak pintar asli: Bitcoin tetap pada dasarnya sebagai penyimpan nilai, bukan jaringan yang dapat diprogram.

Bitcoin kuat, tetapi tidak fleksibel, bahkan statis. Fondasinya sangat kokoh, tetapi tanpa infrastruktur yang dapat diskalakan, berisiko kehilangan relevansi di pasar multi-chain.

Canonical Bridge Bitcoin Hyper + Solana Virtual Machine (SVM)

Masuk Bitcoin Hyper ($HYPER), protokol Layer-2 generasi berikutnya yang bertujuan mengubah Bitcoin dari penyimpan nilai pasif menjadi ekosistem yang sepenuhnya interaktif, menghasilkan yield, dan siap untuk DeFi.

Canonical Bridge: Gerbang Antara Bitcoin dan Hyper

Bitcoin Canonical Bridge adalah inti dari arsitektur Bitcoin Hyper. Ini memungkinkan pengguna untuk membungkus Bitcoin asli menjadi $BTC wrapped di rantai Layer-2, memungkinkannya digunakan untuk staking, DeFi, dan transaksi berkecepatan tinggi tanpa meninggalkan ekosistem Hyper.

Bridge ini menggunakan zero-knowledge proofs (ZK-proofs) untuk memverifikasi transfer $BTC secara aman dan efisien.

Dalam praktiknya, pengguna dapat mengunci $BTC on-chain, langsung mencetak wrapped $BTC, dan bertransaksi atau menerapkannya di seluruh kontrak pintar pada Bitcoin Hyper – semuanya dalam hitungan detik.

Integrasi Solana Virtual Machine (SVM)

Canonical Bridge dibangun di atas Solana Virtual Machine, menjadikan Bitcoin Hyper sebagai rantai Layer-2 bertenaga SVM yang mewarisi throughput dan efisiensi Solana yang tak tertandingi.

Integrasi ini memberikan Bitcoin skalabilitas yang tidak pernah dimilikinya, dengan kemampuan memproses ribuan TPS dan biaya hampir nol. Hasilnya adalah jaringan yang terasa seperti Solana – cepat, ringan, dan dapat diskalakan – tetapi didukung oleh likuiditas, merek, dan ketidakberubahan Bitcoin.

Kontrak Pintar & DeFi di Bitcoin

Pemegang Bitcoin akan dapat menerapkan kontrak pintar, mendapatkan rewards staking, dan berpartisipasi dalam protokol DeFi yang secara alami terkait dengan likuiditas Bitcoin. Ini memperluas utilitas Bitcoin secara eksponensial, mengubah emas digital menjadi modal digital untuk ekonomi DeFi yang terus berkembang.

Selain manfaat yang disebutkan di atas, kelebihan lain dari Bitcoin Hyper meliputi:

  • Rewards staking
  • Bridging sekali klik
  • Konfirmasi instan
  • Kompatibilitas dompet Web3 (dengan Solana)
Bitcoin Hyper dirancang sebagai lapisan utilitas sehari-hari yang memungkinkan pembayaran, perdagangan, dan penggunaan dApp yang terasa alami bagi pemegang Bitcoin.

Peluang Finansial Bitcoin saat Prospek Hyper Membaik

Bitcoin Hyper tidak muncul dalam ruang hampa. Presale-nya telah melampaui $25 juta, menjadikannya salah satu presale paling sukses tahun 2025.

Bitcoin baru-baru ini melampaui $115 ribu, sebelum turun kembali. Saat ini di $111 ribu, kesempatan ada di sini bagi investor untuk membeli saat harga turun – atau mengeksplorasi peluang terkait Bitcoin. Bitcoin Hyper berada tepat di sweet spot itu.

Tokenomics dan Pertumbuhan Ekosistem

  • Nama Token: Bitcoin Hyper ($HYPER)
  • Use Cases: Staking, governance, biaya transaksi, DeFi, dan insentif likuiditas
  • Utilitas: Ekonomi Layer-2 Bitcoin Hyper
  • Model Pasokan: Batas tetap

Semakin banyak $BTC yang di-bridge ke Layer 2, permintaan untuk $HYPER meningkat, menciptakan loop pertumbuhan. Alokasi untuk Treasury (25% dari token $HYPER) dan Development (30%) mempertahankan stabilitas pada Hyper Layer 2 sambil menyediakan ruang bagi ekosistem untuk tumbuh lebih jauh.

Mengapa Bitcoin Hyper Dapat Membantu Bitcoin Naik Lebih Tinggi

Bitcoin sudah menjadi cryptocurrency terbesar dan paling dipercaya di dunia. Seberapa tinggi lagi bisa naik?

Dengan sendirinya, pertumbuhan $BTC akan selalu terikat pada use case 'penyimpan nilai'; tetapi dengan memberikannya fungsionalitas baru, Hyper dapat mempercepat dorongan Bitcoin ke $200 ribu dan seterusnya.

Kombinasi skalabilitas Bitcoin Hyper dan keandalan Bitcoin adalah salah satu alasan mengapa presale secara konsisten menarik pembelian besar dari investor whale. Termasuk:

  • Pembelian whale $379 ribu
  • Pembelian whale $274 ribu
  • Pembelian whale $161 ribu

Begitu banyak perhatian yang mengalir ke Bitcoin Hyper menegaskan poin utama: $HYPER tidak bersaing dengan Bitcoin; ia memperkuatnya.

Kunjungi halaman presale resmi Bitcoin Hyper ($HYPER) untuk bergabung.

Bab Baru untuk Raja Kripto

Bitcoin memegang supremasi sebagai standar digital untuk kepercayaan dan nilai. Namun, evolusi kripto berikutnya tidak hanya tentang menyimpan nilai, tetapi juga tentang menerapkannya. Bitcoin Hyper menyediakan jembatan yang hilang antara likuiditas Bitcoin yang belum dimanfaatkan dan dunia ekonomi blockchain modern yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Apa yang Membuat Bitcoin Hyper menjadi Kandidat untuk Kripto Berikutnya yang Akan Meledak pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Bitcoin
BTC$103,171.07+1.59%
Major
MAJOR$0.10087+3.23%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002929-14.82%
Union
U$0.006173-2.63%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,837.98
$103,837.98$103,837.98

+2.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,554.67
$3,554.67$3,554.67

+5.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.87
$162.87$162.87

+3.95%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3256
$2.3256$2.3256

+3.06%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$636.34
$636.34$636.34

+24.50%