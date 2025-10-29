BursaDEX+
Temukan siapa yang mendirikan BlockDAG dan bagaimana kepemimpinan Antony Turner membentuk kesuksesan awalnya. Pelajari tentang kepemilikan terdesentralisasi dan lihat sumber resmi.

Siapa yang Mendirikan BlockDAG? Kenalan dengan Antony Turner, CEO di Balik Presale $430M+ & Visi Tata Kelola Terdesentralisasi

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/29 23:00
BlockDAG

Seiring dengan meningkatnya minat terhadap blockchain Layer 1 yang baru muncul, pertanyaan secara alami muncul tentang kepemimpinan, tata kelola, dan cerita asal-usul. Satu nama yang terkait erat dengan diskusi ini adalah Antony Turner, pendiri BlockDAG (BDAG). Dengan latar belakang yang mencakup operasi fintech dan manajemen dana blockchain, Turner telah membantu membentuk arah awal proyek dan kemitraan institusional. 

Namun, dalam industri di mana tata kelola protokol sering beralih dari individu ke komunitas, memahami siapa yang mendirikan jaringan, dan berapa banyak kendali yang mereka pertahankan, lebih kompleks dari yang terlihat.

Artikel ini mengeksplorasi kredensial Turner, model kepemilikan BlockDAG, dan keseimbangan antara kepemimpinan eksekutif dan tata kelola terdesentralisasi. 

Antony Turner: Pendiri dan CEO BlockDAG

Antony Turner adalah eksekutif blockchain berpengalaman dengan rekam jejak meluncurkan dan mengembangkan usaha di sektor kripto dan fintech. Sebelum mendirikan BlockDAG, Turner menjabat sebagai Chief Operating Officer di Spirit Blockchain Capital, perusahaan terdaftar yang berfokus pada investasi aset digital. Dia juga pendiri SwissOne Capital, salah satu dana indeks kripto tertimbang sama pertama yang berbasis di Swiss. 

Latar belakang Turner didasarkan pada eksekusi operasional dan perencanaan strategis. Di Spirit Blockchain, dia memimpin pengembangan korporasi dan kemitraan institusional, sementara di SwissOne, dia mendorong visi untuk eksposur kripto yang diatur dan terdiversifikasi melalui produk berbasis indeks. Peran-peran ini memberikan Turner wawasan tentang struktur keuangan dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk membangun platform blockchain yang dapat diskalakan.

Di BlockDAG, Turner terus menjabat sebagai Chief Executive Officer, di mana dia mengawasi pengembangan produk, aliansi strategis, dan inisiatif tata kelola ekosistem. Profil profesionalnya, termasuk di LinkedIn, mengkonfirmasi kepemimpinannya di berbagai peran ini dan memperkuat kehadirannya yang sudah lama dalam inovasi blockchain.

Pendiri vs. Pemilik vs. Tata Kelola Protokol

Dalam terminologi blockchain, "kepemilikan" dapat merujuk pada beberapa entitas dan peran:

  • Pendiri/Eksekutif: Individu atau individu-individu yang awalnya meluncurkan proyek atau entitas hukum.
  • Kepemilikan Hukum: Entitas atau trust yang memegang struktur bisnis atau kekayaan intelektual.
  • Kepemilikan Protokol: Sering didistribusikan melalui tata kelola yang ditokenisasi, di mana keputusan dibuat oleh komunitas pemegang.

Dalam kasus BlockDAG, Antony Turner adalah pendiri dan pemimpin eksekutif saat ini, tetapi kepemilikan protokol jaringan terdesentralisasi melalui distribusi koin dan model tata kelolanya. BlockDAG telah menyatakan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah untuk memungkinkan pengambilan keputusan terdesentralisasi melalui konsensus komunitas dan pemungutan suara berbobot token, selaras dengan praktik tata kelola standar dalam proyek Web3.

Struktur ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi dan mengurangi kontrol terpusat seiring waktu, meskipun kepemimpinan eksekutif tetap penting selama pertumbuhan tahap awal dan penerapan teknis.

Catatan Publik dan Sumber

Informasi tentang peran pendiri Antony Turner dikuatkan melalui beberapa sumber:

  • Situs web resmi BlockDAG (blockdag.network) mencantumkan Turner sebagai CEO dan Pendiri.
  • Profil LinkedIn-nya merinci peran sebelumnya di Spirit Blockchain dan SwissOne Capital.
  • Liputan industri dari CoinTelegraph dan CryptoDaily telah mereferensikan kepemimpinan Turner dalam artikel tentang putaran pendanaan BlockDAG dan kemajuan roadmap.

Referensi ini memberikan catatan yang dapat diverifikasi tentang latar belakang profesional Turner dan keterkaitannya dengan pendirian BlockDAG.

Ikhtisar Prapenjualan dan Rencana Tata Kelola

Per Batch 31, prapenjualan BlockDAG telah melampaui $430 juta dalam penggalangan dana. Dengan lebih dari 27 miliar koin terjual, dan harga masuk khusus Batch 31 sebesar $0,0015 tetap tersedia, mendorong partisipasi global.

Secara paralel, whitepaper BlockDAG dan saluran komunikasi resmi menunjukkan rencana untuk memperluas tata kelola on-chain. Setelah mainnet diluncurkan, hak suara yang terkait dengan kepemilikan koin BDAG diharapkan akan mempengaruhi peningkatan protokol, alokasi treasury, dan prioritas pengembangan. Model tata kelola ini semakin membedakan kepemimpinan eksekutif dari kepemilikan berbasis komunitas.

Melihat ke Depan

Pendiri BlockDAG adalah Antony Turner, seorang eksekutif kripto dengan pengalaman sebelumnya di Spirit Blockchain dan SwissOne Capital. Perannya sebagai CEO didukung oleh catatan publik dan liputan industri, menawarkan visibilitas yang jelas tentang kepemimpinannya dalam proyek tersebut. Namun, "kepemilikan" dalam konteks BlockDAG meluas melampaui pendirinya, mencakup kontrol protokol terdesentralisasi melalui tata kelola koin.

Model hibrida ini memungkinkan BlockDAG beroperasi di bawah kepemimpinan yang jelas pada fase awalnya, sambil meletakkan dasar untuk pengambilan keputusan yang digerakkan oleh komunitas di masa depan. Dengan prapenjualan melebihi $430 juta, lebih dari 27 miliar koin terjual, dan roadmap yang jelas menuju desentralisasi, memahami baik "siapa" dan "bagaimana" dari fondasi BlockDAG sangat penting bagi siapa pun yang mengeksplorasi proyek ini.

Prapenjualan: https://purchase.blockdag.network

Situs web: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

