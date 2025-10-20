Mengapa Altcoin Kesulitan dan Investor Merasakan Tekanan

Seorang analis di X membunyikan alarm, mengklaim bahwa siklus kripto 2025 tampaknya lebih keras dari yang diperkirakan, dengan bahkan altcoin utama gagal membuat keuntungan nyata.

Route 2 FI mengatakan bahwa aset digital teratas seperti Solana (SOL), Ethereum (ETH), dan Bitcoin (BTC) diperdagangkan mendekati level Desember 2024 mereka, dan suasana di pasar telah mencapai titik terendah baru karena banyak orang frustrasi dan waspada karena semakin sulit untuk menemukan perdagangan yang menguntungkan.

Kelemahan Struktural di Seluruh Altcoin

Dalam postingan panjang di X, pengamat pasar mencatat bahwa 50 altcoin teratas sekarang diperdagangkan di bawah level pasca-FTX 2022, mencerminkan betapa cepatnya optimisme investor telah memudar.

Dia mengatakan faktor-faktor seperti pasar yang jenuh, tokenomics yang tidak mempertahankan nilai, dan valuasi awal yang tinggi telah membuat bahkan proyek terbaik sulit untuk menikmati likuiditas.

Postingannya menggambarkan pasar yang berubah di mana pola tradisional tidak selalu mengarah pada keuntungan. Menurutnya, listing CEX tidak lagi menyebabkan pump, dan token yang didukung venture sering membanjiri pasar setelah unlock besar, yang membuat tekanan jual semakin kuat.

Analis tersebut juga menyoroti bagaimana lingkungan ini memengaruhi orang. Misalnya, penjualan besar-besaran baru-baru ini pada awal Oktober meninggalkan lebih dari satu juta trader aktif dengan portofolio kosong, mungkin membuat mereka kurang cenderung memasukkan uang baru ke dalam kripto dalam waktu dekat.

Selama peristiwa tersebut, BTC turun tajam dari lebih dari $122.000 menjadi sekitar $101.000, sebelum bangkit kembali ke $116.000. Sejak itu, BTC telah goyah beberapa kali, turun di bawah $104.000 pada satu titik saat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China berlangsung.

Ethereum juga turun di bawah $3.700, tetapi sejak itu kembali ke $4.000, meskipun masih turun 18% dari level tertinggi sepanjang masa, menunjukkan bahwa masih cukup volatil. Sementara itu, Cardano (ADA), Hyperliquid (HYPE), SUI dan BNB telah kehilangan antara 7% dan 17% mingguan, menggarisbawahi kelemahan luas di seluruh altcoin.

Penilaian Route 2 FI menangkap kebenaran yang lebih luas: kesulitan siklus ini bersifat struktural, bukan sementara.

Dia juga mengatakan bahwa arus token baru dengan valuasi terdilusi penuh yang tinggi, mengambil uang dari aset yang ada, membuat pasar lebih kompetitif dan kurang memaafkan.

Adaptabilitas sebagai Jalan ke Depan

Para trader mungkin tidak senang dengan situasi saat ini, tetapi Route 2 FI memberi mereka pelajaran berguna: untuk bertahan, mereka perlu berspesialisasi. Mereka yang fokus membangun keterampilan unik lebih mungkin menemukan peluang di pasar yang ramai, baik melalui trading, pembuatan konten, atau networking.

Dia mengatakan bahwa terlihat di situs media sosial seperti X dapat membantu trader menemukan mentor, mitra, dan jalur karier yang mungkin, bahkan ketika pasar tidak bergerak.

Postingan Mengapa Altcoin Berjuang dan Investor Merasakan Tekanan pertama kali muncul di CryptoPotato.