WORLD3 Berintegrasi dengan Timeless untuk Memajukan Perdagangan Prediktif Bertenaga AI di Web3

WORLD3, sebuah proyek terkenal yang menggabungkan Web3, agen otonom, dan kecerdasan buatan (AI), telah bermitra dengan Timeless, platform prediksi yang ditingkatkan AI terkemuka yang dibangun di BNB Chain. Kemitraan ini bertujuan untuk memajukan perdagangan prediktif cerdas di Web3 dengan menggabungkan analitik AI dengan peramalan pasar terdesentralisasi.
WORLD3 sudah berurusan dengan pengguna di seluruh dunia untuk kreasi, pemikiran, dan eksekusi secara real-time. Di sisi lain, Timeless juga dipercaya oleh lebih dari 80 ribu anggota komunitas, lebih dari 100 mitra, dan sistem oracle bertenaga AI mutakhir. WORLD3 telah merilis berita ini melalui akun media sosial X-nya.
Kolaborasi WORLD3 dan Timeless akan berperan dalam meningkatkan pengguna untuk teknologi Web3. Mereka menetapkan era baru kemajuan dengan memodifikasi layanan yang ada untuk memberdayakan pengguna dalam memantau volatilitas, meramalkan tren, dan mengeksekusi dengan presisi.
Dengan kemitraan ini, Agen AI akan memanfaatkan wawasan pasar yang cerdas dan mengaktifkan kemampuan prediksi peristiwa. Secara bersamaan, Timeless menyediakan bantuan yang berguna dalam hal pasar prediksi on-chain yang transparan melalui kecepatan, keadilan, dan data yang dapat diverifikasi untuk peningkatan pengguna.
Singkatnya, kolaborasi WORLD3 dan Timeless akan mengguncang pasar kripto dengan menyediakan layanannya kepada sejumlah besar pengguna di seluruh penjuru dunia. Kedua mitra memberdayakan pengguna dengan teknologi canggih untuk memungkinkan mereka memimpin dunia.
Mereka juga fokus pada masalah keamanan untuk keselamatan pengguna dan transparansi untuk keberhasilan transaksi mereka dengan penggunaan alat modern. Pengguna juga akan dapat meramalkan kecenderungan perdagangan pasar di masa depan dengan menavigasi volatilitas tren pasar.