BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDRs; xAI merekrut pakar Nvidia Zeeshan Patel dan Ethan He untuk membangun "model dunia" canggih yang mampu memahami lingkungan fisik. Tim baru perusahaan "Omni Team" akan mengembangkan AI yang memproses dan menghasilkan konten multimodal, dari gambar hingga video dan suara. xAI menghadapi tantangan komputasi setelah mengakhiri kesepakatan $10B dengan Oracle, memilih untuk membangun [...] Artikel xAI Merekrut Insinyur Nvidia untuk Mengembangkan Platform 'Model Dunia' Generasi Berikutnya pertama kali muncul di CoinCentral.TLDRs; xAI merekrut pakar Nvidia Zeeshan Patel dan Ethan He untuk membangun "model dunia" canggih yang mampu memahami lingkungan fisik. Tim baru perusahaan "Omni Team" akan mengembangkan AI yang memproses dan menghasilkan konten multimodal, dari gambar hingga video dan suara. xAI menghadapi tantangan komputasi setelah mengakhiri kesepakatan $10B dengan Oracle, memilih untuk membangun [...] Artikel xAI Merekrut Insinyur Nvidia untuk Mengembangkan Platform 'Model Dunia' Generasi Berikutnya pertama kali muncul di CoinCentral.

xAI Merekrut Insinyur Nvidia untuk Mengembangkan Platform 'World Models' Generasi Berikutnya

Oleh: Coincentral
2025/10/13 20:50
Xai
XAI$0.02277+0.08%
Sleepless AI
AI$0.06363-0.17%

TLDRs;

  • xAI merekrut pakar Nvidia Zeeshan Patel dan Ethan He untuk membangun "model dunia" canggih yang mampu memahami lingkungan fisik.
  • Tim baru perusahaan "Omni Team" akan mengembangkan AI yang memproses dan menghasilkan konten multimodal, dari gambar hingga video dan suara.
  • xAI menghadapi tantangan komputasi setelah mengakhiri kesepakatan $10B dengan Oracle, memilih untuk membangun infrastruktur berbasis Nvidia sendiri.
  • Meskipun ada pergantian kepemimpinan, startup Musk tetap berkomitmen untuk menciptakan AI yang berinteraksi dengan dunia nyata di luar teks.

Startup kecerdasan buatan Elon Musk, xAI, dilaporkan telah mengintensifkan upayanya untuk mengembangkan sistem AI generasi berikutnya yang dikenal sebagai "model dunia."

Sistem canggih ini bertujuan untuk membantu AI memahami, merancang, dan berinteraksi dengan lingkungan fisik, sebuah lompatan signifikan melampaui kemampuan model bahasa besar yang ada seperti ChatGPT dari OpenAI dan chatbot Grok milik xAI sendiri.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, xAI telah merekrut dua peneliti top Nvidia, Zeeshan Patel dan Ethan He, keduanya memiliki pengalaman mendalam dalam melatih sistem AI menggunakan data video dan robotika. Keahlian mereka sejalan dengan ambisi Musk untuk menciptakan AI yang tidak hanya memproses teks tetapi juga memahami dan merespons dunia nyata secara real-time.

Arah baru ini menempatkan xAI langsung bersaing dengan raksasa teknologi seperti OpenAI dan Google DeepMind, yang juga mengeksplorasi bagaimana AI dapat belajar dari lingkungan 3D dan data multimodal, mengintegrasikan teks, gambar, video, dan simulasi fisik menjadi pemahaman yang kohesif.

Membangun "Model Dunia" dengan Keahlian Nvidia

Istilah model dunia mengacu pada sistem AI yang mensimulasikan dunia fisik untuk memprediksi bagaimana tindakan akan berkembang, sebuah fondasi penting untuk robotika, kendaraan otonom, dan agen cerdas yang mampu menavigasi realitas.

Nvidia, tempat Patel dan He sebelumnya bekerja, telah berada di garis depan bidang ini dengan platform Omniverse dan Isaac Sim-nya, alat simulasi yang digunakan untuk melatih dan menguji robot di lingkungan digital. Dengan memanfaatkan teknologi simulasi Nvidia, xAI berharap dapat mereplikasi kompleksitas pembelajaran dunia nyata dalam ruang virtual, berpotensi mempercepat pengembangan dalam robotika dan sistem AI real-time.

Sejalan dengan visi ini, xAI telah membentuk apa yang disebut "Omni Team", unit khusus yang bekerja pada model AI yang dapat memproses dan menghasilkan konten dalam format gambar, video, dan audio. Langkah ini menandakan keinginan Musk untuk membangun sistem AI yang dapat melihat, mendengar, dan bertindak, menjembatani kesenjangan antara kecerdasan digital dan kemampuan dunia nyata.

Tantangan dalam Daya Komputasi dan Skala

Terlepas dari ambisinya yang berani, xAI menghadapi rintangan signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kapasitas komputasi, daya perangkat keras mentah yang diperlukan untuk melatih model skala besar.

Perusahaan dilaporkan mengakhiri diskusi dengan Oracle mengenai usulan kesepakatan infrastruktur cloud senilai $10 miliar karena ketidaksepakatan mengenai waktu dan pasokan energi. Sebagai gantinya, xAI kini bekerja membangun kluster komputasi AI sendiri menggunakan GPU Nvidia H100, chip yang sama yang menggerakkan sebagian besar sistem AI mutakhir saat ini.

Namun, dibandingkan dengan pemimpin industri, sumber daya komputasi xAI tetap terbatas. OpenAI telah menyatakan bahwa lebih dari satu juta GPU akan online pada akhir tahun ini, dan perusahaan lain seperti ByteDance secara agresif memperluas kluster GPU mereka untuk pelatihan AI skala besar serupa. Bagi xAI, mengejar ketertinggalan akan membutuhkan tidak hanya bakat tetapi juga investasi infrastruktur yang besar.

Postingan xAI Merekrut Insinyur Nvidia untuk Mengembangkan Platform 'Model Dunia' Generasi Berikutnya pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Shiba Inu (SHIB) turun 17% selama sebulan terakhir, melayang di sekitar $0,0000099. Namun beberapa tanda teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan jika Bitcoin tetap di atas $100K.
BitShiba
SHIBA$0.000000000521-1.32%
1
1$0.0236+13.13%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Crypto Ticker2025/11/09 21:06
Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.0045-10.89%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,240.74
$103,240.74$103,240.74

+1.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,520.73
$3,520.73$3,520.73

+4.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.58
$160.58$160.58

+2.49%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2968
$2.2968$2.2968

+1.79%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$633.93
$633.93$633.93

+24.03%