xAI Merekrut Insinyur Nvidia untuk Mengembangkan Platform 'World Models' Generasi Berikutnya

TLDRs;

xAI merekrut pakar Nvidia Zeeshan Patel dan Ethan He untuk membangun "model dunia" canggih yang mampu memahami lingkungan fisik.

Tim baru perusahaan "Omni Team" akan mengembangkan AI yang memproses dan menghasilkan konten multimodal, dari gambar hingga video dan suara.

xAI menghadapi tantangan komputasi setelah mengakhiri kesepakatan $10B dengan Oracle, memilih untuk membangun infrastruktur berbasis Nvidia sendiri.

Meskipun ada pergantian kepemimpinan, startup Musk tetap berkomitmen untuk menciptakan AI yang berinteraksi dengan dunia nyata di luar teks.

Startup kecerdasan buatan Elon Musk, xAI, dilaporkan telah mengintensifkan upayanya untuk mengembangkan sistem AI generasi berikutnya yang dikenal sebagai "model dunia."

Sistem canggih ini bertujuan untuk membantu AI memahami, merancang, dan berinteraksi dengan lingkungan fisik, sebuah lompatan signifikan melampaui kemampuan model bahasa besar yang ada seperti ChatGPT dari OpenAI dan chatbot Grok milik xAI sendiri.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, xAI telah merekrut dua peneliti top Nvidia, Zeeshan Patel dan Ethan He, keduanya memiliki pengalaman mendalam dalam melatih sistem AI menggunakan data video dan robotika. Keahlian mereka sejalan dengan ambisi Musk untuk menciptakan AI yang tidak hanya memproses teks tetapi juga memahami dan merespons dunia nyata secara real-time.

Arah baru ini menempatkan xAI langsung bersaing dengan raksasa teknologi seperti OpenAI dan Google DeepMind, yang juga mengeksplorasi bagaimana AI dapat belajar dari lingkungan 3D dan data multimodal, mengintegrasikan teks, gambar, video, dan simulasi fisik menjadi pemahaman yang kohesif.

Membangun "Model Dunia" dengan Keahlian Nvidia

Istilah model dunia mengacu pada sistem AI yang mensimulasikan dunia fisik untuk memprediksi bagaimana tindakan akan berkembang, sebuah fondasi penting untuk robotika, kendaraan otonom, dan agen cerdas yang mampu menavigasi realitas.

Nvidia, tempat Patel dan He sebelumnya bekerja, telah berada di garis depan bidang ini dengan platform Omniverse dan Isaac Sim-nya, alat simulasi yang digunakan untuk melatih dan menguji robot di lingkungan digital. Dengan memanfaatkan teknologi simulasi Nvidia, xAI berharap dapat mereplikasi kompleksitas pembelajaran dunia nyata dalam ruang virtual, berpotensi mempercepat pengembangan dalam robotika dan sistem AI real-time.

Sejalan dengan visi ini, xAI telah membentuk apa yang disebut "Omni Team", unit khusus yang bekerja pada model AI yang dapat memproses dan menghasilkan konten dalam format gambar, video, dan audio. Langkah ini menandakan keinginan Musk untuk membangun sistem AI yang dapat melihat, mendengar, dan bertindak, menjembatani kesenjangan antara kecerdasan digital dan kemampuan dunia nyata.

Tantangan dalam Daya Komputasi dan Skala

Terlepas dari ambisinya yang berani, xAI menghadapi rintangan signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kapasitas komputasi, daya perangkat keras mentah yang diperlukan untuk melatih model skala besar.

Perusahaan dilaporkan mengakhiri diskusi dengan Oracle mengenai usulan kesepakatan infrastruktur cloud senilai $10 miliar karena ketidaksepakatan mengenai waktu dan pasokan energi. Sebagai gantinya, xAI kini bekerja membangun kluster komputasi AI sendiri menggunakan GPU Nvidia H100, chip yang sama yang menggerakkan sebagian besar sistem AI mutakhir saat ini.

Namun, dibandingkan dengan pemimpin industri, sumber daya komputasi xAI tetap terbatas. OpenAI telah menyatakan bahwa lebih dari satu juta GPU akan online pada akhir tahun ini, dan perusahaan lain seperti ByteDance secara agresif memperluas kluster GPU mereka untuk pelatihan AI skala besar serupa. Bagi xAI, mengejar ketertinggalan akan membutuhkan tidak hanya bakat tetapi juga investasi infrastruktur yang besar.

Postingan xAI Merekrut Insinyur Nvidia untuk Mengembangkan Platform 'Model Dunia' Generasi Berikutnya pertama kali muncul di CoinCentral.