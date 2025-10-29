BursaDEX+
XRP Melemah, Polkadot Menurun, dan BlockDAG Melonjak dengan Momentum $430 Juta Sebelum Hari Genesis

Oleh: Coindoo
2025/10/29 15:00
XRP
XRP$2.32+1.79%
Major
MAJOR$0.10066+3.12%
Polkadot
DOT$3.226+0.46%

Sentimen pasar tetap terbagi saat altcoin utama berjuang untuk mempertahankan daya tarik. Pergerakan harga XRP dan grafik Polkadot (DOT) keduanya mencerminkan kepercayaan yang melemah saat trader menimbang ketidakpastian jangka pendek terhadap potensi jangka panjang. Namun, di tengah volatilitas ini, satu proyek terus mendefinisikan ulang kepercayaan trader melalui hasil terukur dan kemajuan yang disiplin. BlockDAG (BDAG) telah dengan cepat muncul sebagai kekuatan besar, memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli saat ini berkat kesuksesan presale yang kuat dan jalur yang jelas menuju peluncuran mainnet.

Sementara XRP dan Polkadot bergulat dengan tantangan resistensi dan likuiditas, pencapaian presale BlockDAG, ekspansi jaringan, dan Genesis Day yang akan datang menandai pergeseran penting dalam arah trader serius mengarahkan modal mereka selanjutnya.

XRP Berjuang Di Bawah Level Resistensi Utama

Sentimen harga XRP saat ini mencerminkan pertarungan antara optimisme jangka pendek dan stagnasi jangka panjang. Diperdagangkan sekitar $2,40, XRP terus bergerak di bawah rata-rata pergerakan utamanya, MA-20, MA-50, dan MA-200, yang menandakan kontrol bearish yang berkelanjutan. Indikator seperti RSI dan MACD mengkonfirmasi momentum pembelian yang lemah, membatasi pergerakan harga antara $2,13 dan $2,24.

Meskipun ada pemulihan intraday kecil, prospek yang lebih luas tetap terbatas. Analis mencatat bahwa arus masuk institusional terbatas, dan volume pasar menipis. Tanpa katalis baru, jalur menuju terobosan yang menentukan terlihat semakin tidak pasti.

Bagi trader yang mengevaluasi kripto terbaik untuk dibeli saat ini, pergerakan sideways XRP menghadirkan biaya peluang daripada katalis pertumbuhan. Kurangnya arah yang jelas mendorong perhatian ke arah proyek dinamis seperti BlockDAG, di mana inovasi dan eksekusi menggantikan spekulasi sebagai pendorong nilai.

Polkadot Menghadapi Tekanan Bearish yang Diperbarui

Setup teknis Polkadot menceritakan kisah serupa. Grafik harga Polkadot (DOT) menunjukkan kelemahan berkelanjutan setelah tergelincir di bawah zona support $3,42. RSI dan Money Flow Index keduanya menunjukkan tren menurun, menunjukkan bahwa penjual mempertahankan kendali. Dengan support kritis berikutnya di dekat $2,78, probabilitas penurunan lebih lanjut tetap tinggi.

Analis pasar menyoroti bahwa Chaikin Money Flow telah mendatar mendekati netral, menandakan keraguan di antara peserta. Sementara trader jangka panjang tetap percaya pada teknologi Polkadot, momentum jangka pendek tampak rapuh. Tanpa lonjakan volume pembelian, aset tersebut bisa tetap terjebak dalam konsolidasi.

Bagi mereka yang meneliti kripto terbaik untuk dibeli saat ini, grafik Polkadot mencerminkan risiko stagnasi modal. Tidak seperti proyek yang terjebak dalam siklus reaktif, peta jalan pertumbuhan terstruktur BlockDAG dan tonggak yang dapat diverifikasi menunjukkan bagaimana eksekusi yang disiplin membangun kepercayaan pasar yang asli.

Presale BlockDAG Senilai $430 Juta Melonjak Menjelang Genesis Day

Di tengah ketidakpastian pasar, BlockDAG telah memasuki fase paling kritis dalam pengembangannya. Dengan harga $0,0015 untuk periode terbatas, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $430 juta, menjual lebih dari 27 miliar koin, dan menarik lebih dari 312.000 pemegang. Dengan lebih dari 20.000 penambang yang dikirim dan 3,5 juta pengguna mobile X1, kesiapan operasional BlockDAG secara signifikan melebihi standar presale tipikal.

Tim sekarang fokus pada pelaksanaan Genesis Day dan Keynote 4: Final Launch Phase, menyelaraskan semua sistem teknis, integrasi penambang, dan daftar multi-exchange untuk peluncuran mainnet. Kepemimpinan menekankan bahwa peta jalan tetap sesuai jadwal, mencerminkan komitmen proyek terhadap transparansi jangka panjang dan kemajuan yang terukur.

Tidak seperti usaha spekulatif, pendekatan pasca-presale BlockDAG memprioritaskan adopsi dunia nyata melalui jaringan Proof-of-Engagement-nya. Saat pengiriman penambang berlanjut dan kemitraan exchange diselesaikan, metrik aktivitas ekosistem akan memberikan trader bukti nyata pertumbuhan daripada proyeksi teoretis.

Setiap tonggak, termasuk finalisasi infrastruktur, mencapai target $600 juta, dan mengaktifkan analitik langsung, memperkuat posisi BlockDAG sebagai kripto teratas untuk dibeli sekarang. Model konsensus hibridnya dan arsitektur DAG yang dapat diskalakan memposisikannya sebagai lebih dari sekadar koin presale, membangun blockchain fundamental yang dibangun untuk keberlanjutan, kinerja, dan kepercayaan jangka panjang.

BlockDAG Memimpin Pasar dengan Eksekusi

Baik XRP dan Polkadot menyoroti realitas pasar kripto yang semakin matang di mana inovasi saja tidak cukup. XRP tetap dibatasi oleh volume pembelian yang lemah, dan Polkadot berjuang untuk mempertahankan kepercayaan pasar di tengah kerusakan berulang. Sebaliknya, BlockDAG terus memberikan hasil, menetapkan tonggak nyata yang memperkuat posisinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Dengan $430 juta yang telah terkumpul, komunitas global yang berkembang, dan peta jalan yang jelas menuju Genesis Day, BlockDAG telah bertransisi dari kegembiraan presale ke eksekusi terverifikasi. Teknologi hybrid Proof-of-Work dan DAG-nya menyediakan skalabilitas, kecepatan, dan keamanan dalam satu ekosistem. Bagi trader yang mencari stabilitas dan potensi kenaikan, BlockDAG mewakili model pertumbuhan blockchain yang siap masa depan yang masih berusaha dicapai oleh yang lain.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan XRP Goyah, Polkadot Merosot, dan BlockDAG Melonjak dengan Momentum $430 Juta Sebelum Genesis Day pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

