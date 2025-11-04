Postingan Berita XRP: Taruhan $4 Miliar Ripple pada Kustodi Kripto Semakin Dalam Dengan Pengambilalihan Palisade pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Ripple telah mengumumkan akuisisi Palisade, sebuah perusahaan dompet dan kustodi aset digital, menandai langkah lain dalam ekspansinya ke infrastruktur kripto institusional. Kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Ripple untuk memperluas jangkauan layanan teknologi finansialnya.
Dengan Palisade di bawah naungannya, Ripple mendapatkan kendali langsung atas platform kustodi digital yang dirancang untuk menyimpan dan memindahkan aset kripto dengan aman. Penambahan ini memungkinkan Ripple melayani bank, perusahaan fintech, dan korporasi yang membutuhkan solusi patuh untuk mengelola aset digital, stablecoin, dan aset tokenisasi.
Ripple mengatakan platform kustodinya bertujuan untuk menyediakan tautan aman antara keuangan tradisional dan sistem blockchain, mengatasi kekhawatiran institusional tentang perlindungan aset. Teknologi Palisade mencakup komputasi multi-pihak dan arsitektur zero-trust, keduanya metode yang banyak digunakan untuk memperkuat keamanan digital.
Akuisisi ini dibangun di atas produk Ripple yang sudah ada, termasuk Ripple Payments dan Ripple Prime. Bersama-sama, layanan ini mencakup berbagai bagian dari proses keuangan digital, dari pembayaran lintas batas hingga kustodi aset. Sistem Palisade mendukung beberapa blockchain dan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi), yang dapat membantu Ripple memperluas kehadirannya di berbagai ekosistem kripto.
Kesepakatan Palisade mengikuti serangkaian akuisisi oleh Ripple tahun ini. Perusahaan telah menghabiskan hampir $4 miliar untuk merger dan investasi, termasuk pembelian broker utama Hidden Road (diubah namanya menjadi Ripple Prime), platform stablecoin Rail, dan penyedia manajemen perbendaharaan GTreasury.
Para ahli mengatakan langkah-langkah ini memposisikan Ripple untuk bersaing di ruang infrastruktur keuangan digital yang lebih luas, meskipun masih ada pertanyaan tentang seberapa cepat institusi akan mengadopsi solusi kustodi dan pembayaran kripto dalam skala besar.
"Kustodi aset digital yang aman membuka ekonomi kripto dan merupakan fondasi yang menjadi landasan setiap bisnis berbasis blockchain—itulah mengapa hal ini menjadi pusat strategi produk Ripple," kata Monica Long, Presiden Ripple