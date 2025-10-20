Data On-Chain XRP Mengisyaratkan Momentum Penjualan Sedang Memudar dengan Cepat

Tekanan penjualan XRP melemah saat penyerapan pasar mulai menstabilkan sentimen jangka pendek.

Rasio Taker Buy/Sell menandakan pergeseran potensial saat penjual kehilangan kendali dan permintaan secara bertahap meningkat.

Pergerakan pasar XRP mulai menunjukkan tanda-tanda menarik. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan penjualan yang telah menekan harga tampaknya mulai mereda.

Menurut analis on-chain PelinayPA, Rasio Taker Buy/Sell saat ini sekitar 0,96, menunjukkan bahwa tekanan penjualan masih ada, tetapi kekuatannya mulai berkurang.

Sumber: CryptoQuant

Pada saat penulisan, harga XRP sekitar $2,4645, naik 3,65% dalam empat jam terakhir dan 4,88% dalam 24 jam, dengan kapitalisasi pasar sebesar $147,64 miliar dan volume perdagangan harian sekitar $1,06 miliar.

PelinayPA menjelaskan bahwa meskipun tekanan penjualan tetap dominan, indikator on-chain menunjukkan pasar mulai "menyerap" tekanan tersebut. Rasio yang sesekali turun di bawah 0,9 memang menunjukkan aktivitas penjualan yang kuat, tetapi berlangsung singkat.

Ini, menurutnya, menunjukkan bahwa penjual kehilangan momentum. Yang lebih menarik, harga XRP kini membentuk pola low yang lebih tinggi, yang bisa menjadi sinyal awal bahwa pasar sedang mempersiapkan fase pemulihan.

XRP Menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan Setelah Tekanan Jual Memudar

Jika Rasio Taker Buy/Sell kembali menembus di atas 1, biasanya menandakan perubahan tren jangka pendek. Dengan harga stabil di kisaran $2,4–$2,5, potensi untuk reli menuju $2,8–$3 menjadi semakin mungkin.

Namun, jika rasio turun dan tetap di bawah 0,95, koreksi harga kembali ke $2,0 mungkin terjadi. Oleh karena itu, PelinayPA menyarankan pelaku pasar untuk tetap waspada dan menyesuaikan posisi mereka secara bertahap.

Di sisi lain, analis teknikal ChartNerd percaya bahwa siklus utama XRP belum berakhir.

Menurut analis tersebut, bahkan dengan bayangan lilin yang buruk, grafik enam bulan XRP tidak menunjukkan tanda-tanda pembalikan tren bearish.

"Saya mengharapkan kelanjutan ke $5, kemudian $8 hingga $13, dan akhirnya mencapai target $27 sebagai puncak siklus," katanya.

Sumber: ChartNerd di X

Dia percaya bahwa pergerakan makro XRP baru saja dimulai, dan sinyal on-chain saat ini bisa menjadi pemicunya.

Tidak hanya itu, CNF melaporkan beberapa hari lalu bahwa Ripple Labs sedang mempersiapkan putaran penggalangan dana baru dengan target membeli XRP senilai $1 miliar untuk memperkuat cadangan treasuri mereka.

Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya minat investor terhadap XRP, dan dengan berkurangnya pasokan yang tersedia di pasar, potensi untuk kenaikan harga bisa meningkat.

Sementara itu, Ripple juga memperluas jangkauannya secara global. Perusahaan ini baru-baru ini bermitra dengan Absa Bank di Afrika Selatan untuk meluncurkan layanan kustodi aset digital bagi lembaga keuangan.

Langkah ini menggarisbawahi ambisi Ripple untuk memperkuat posisinya di sektor keuangan digital, terutama di wilayah dengan pertumbuhan pesat dalam adopsi kripto.

Selain itu, stablecoin Ripple, RLUSD, terus tumbuh pesat, dengan pasokan yang kini melebihi $700 juta.

Perusahaan bahkan telah bermitra dengan beberapa fintech Afrika dan proyek kemanusiaan, menunjukkan bagaimana inovasinya mulai menembus sektor keuangan tradisional dan sosial.