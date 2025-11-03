Zerohash mendapatkan lisensi MiCA di tengah rumor akuisisi Mastercard senilai $2B

Lisensi ini memposisikan Zerohash sebagai salah satu perusahaan infrastruktur stablecoin yang pertama disetujui MiCA, memperkuat daya tariknya bagi institusi.
Perusahaan stablecoin Zerohash telah memperoleh lisensi di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto Uni Eropa (MiCA), menjadikannya salah satu penyedia infrastruktur pertama yang diotorisasi untuk menawarkan layanan stablecoin di seluruh UE.
Zerohash Europe mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka telah memperoleh lisensi dari Otoritas Pasar Keuangan Belanda (AFM). Ini memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk stablecoin dan kripto kepada institusi perbankan, perusahaan teknologi keuangan, dan platform pembayaran di 30 negara Kawasan Ekonomi Eropa (EEA). Registri resmi AFM mengkonfirmasi bahwa Zerohash telah menjadi penyedia layanan aset kripto (CASP) terdaftar.
Persetujuan ini memposisikan cabang Eropa Zerohash sebagai CASP yang dapat berfungsi sebagai tulang punggung bagi organisasi yang mengeksplorasi aset tokenisasi, stablecoin, dan produk keuangan berbasis blockchain lainnya.
