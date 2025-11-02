BursaDEX+
Peningkatan Atlas ZKsync Menarik Perhatian Vitalik Buterin: Inilah Alasannya

Oleh: Coincentral
2025/11/02 02:31
TLDR

  • Vitalik Buterin secara publik mendukung upgrade Atlas ZKsync, menyebut kerja tim tersebut kurang dihargai dan berharga.
  • Upgrade Atlas memproses lebih dari 15.000 transaksi per detik dengan finalitas satu detik.
  • Biaya transaksi telah turun ke level hampir nol untuk sebagian besar operasi jaringan.
  • Ethereum kini berfungsi sebagai pusat modal utama untuk semua rantai ZKsync dalam sistem baru.
  • Atlas menghilangkan kebutuhan akan kumpulan likuiditas terpisah pada setiap jaringan Layer-2.

Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah secara publik mendukung upgrade Atlas ZKsync. Solusi Layer-2 ini kini menghasilkan lebih dari 15.000 transaksi per detik dengan biaya hampir nol. Vitalik Buterin menyebut kerja tim tersebut "kurang dihargai dan berharga" dalam komentar terbarunya.

ZKsync Atlas Membawa Kecepatan dan Efisiensi Biaya

Upgrade Atlas mengubah cara Ethereum memproses transaksi melalui jaringan Layer-2-nya. ZKsync kini mencapai finalitas satu detik untuk transaksi antar rantai yang berbeda. Pengguna dapat menyelesaikan transfer lebih cepat daripada konfirmasi blok Ethereum tunggal.

Sistem baru ini secara konsisten memproses lebih dari 15.000 transaksi per detik. Biaya transaksi telah turun ke level hampir nol untuk sebagian besar operasi. Pendiri bersama ZKsync Alex Gluchowski menyatakan angka-angka ini mewakili "hanya sebagian kecil dari cerita."

Ethereum Menjadi Pusat Likuiditas Utama

Atlas menghilangkan kebutuhan akan kumpulan likuiditas terpisah pada setiap jaringan Layer-2. Ethereum kini berfungsi sebagai pusat modal utama untuk semua rantai ZKsync. Sebelumnya, jaringan seperti Arbitrum dan Base mempertahankan sistem likuiditas individual.

Upgrade ini memungkinkan akses langsung ke likuiditas Ethereum tanpa fragmentasi. Transfer antar jaringan Layer-2 selesai dalam waktu sekitar satu detik. Transaksi lintas rantai tidak lagi memerlukan beberapa langkah perantara atau penundaan.

Investor institusional dan proyek aset dunia nyata mendapat manfaat dari kemampuan penyelesaian segera. Dana ditransfer secara real-time, menghilangkan kebutuhan berhari-hari untuk memproses. Sistem ini beroperasi langsung pada rantai utama Ethereum untuk keamanan yang ditingkatkan.

Vitalik Buterin Mengakui Pencapaian Teknis

Vitalik Buterin membagikan pemikirannya tentang upgrade ini melalui media sosial. Dia menulis bahwa ZKsync telah melakukan pekerjaan yang kurang dihargai dalam ekosistem Ethereum. Vitalik Buterin mengungkapkan kegembiraan melihat perkembangan ini dari tim tersebut.

Dukungan dari Vitalik Buterin membawa bobot di seluruh komunitas kripto. Dukungannya menyoroti kemajuan teknis yang telah dicapai ZKsync. Komentar Vitalik Buterin langsung menarik perhatian dari pengembang dan pengguna.

Atlas memperkuat posisi Ethereum sebagai lapisan penyelesaian keuangan global. Upgrade ini memungkinkan likuiditas yang mulus di berbagai rantai. Setiap rantai ZKsync kini dapat terhubung dengan mulus ke kumpulan modal yang sama.

Sistem ini memungkinkan pergerakan modal yang efisien di seluruh jaringan Ethereum. Pengguna DeFi dan institusi mendapatkan akses ke infrastruktur yang ditingkatkan. Dukungan publik Vitalik Buterin mengkonfirmasi pentingnya upgrade ini untuk evolusi Ethereum.

ZKsync telah menjembatani kesenjangan antara rantai utama Ethereum dan solusi Layer-2. Upgrade Atlas mengubah Ethereum menjadi kekuatan likuiditas terpadu. Transaksi kini terjadi dengan kecepatan dan keandalan yang sesuai dengan persyaratan institusional.

Postingan ZKsync's Atlas Upgrade Catches Vitalik Buterin's Attention: Here's Why pertama kali muncul di CoinCentral.

