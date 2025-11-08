Prediksi Harga SPACE ID (ID) (USD)

Dapatkan prediksi harga SPACE ID untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ID dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SPACE ID % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.10165 $0.10165 $0.10165 +3.91% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga SPACE ID untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, SPACE ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.10165 pada tahun 2025. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, SPACE ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.106732 pada tahun 2026. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ID pada tahun 2027 adalah $ 0.112069 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ID pada tahun 2028 adalah $ 0.117672 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ID pada tahun 2029 adalah $ 0.123556 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ID pada tahun 2030 adalah $ 0.129734 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga SPACE ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.211323. Prediksi Harga SPACE ID (ID) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga SPACE ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.344222. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10165 0.00%

2026 $ 0.106732 5.00%

2027 $ 0.112069 10.25%

2028 $ 0.117672 15.76%

2029 $ 0.123556 21.55%

2030 $ 0.129734 27.63%

2031 $ 0.136220 34.01%

2032 $ 0.143031 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.150183 47.75%

2034 $ 0.157692 55.13%

2035 $ 0.165577 62.89%

2036 $ 0.173855 71.03%

2037 $ 0.182548 79.59%

2038 $ 0.191676 88.56%

2039 $ 0.201260 97.99%

2040 $ 0.211323 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga SPACE ID Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.10165 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.101663 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.101747 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.102067 0.41% Prediksi Harga SPACE ID (ID) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ID pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.10165 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SPACE ID (ID) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ID, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.101663 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SPACE ID (ID) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ID, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.101747 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SPACE ID (ID) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ID adalah $0.102067 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SPACE ID Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.10165$ 0.10165 $ 0.10165 Perubahan Harga (24 Jam) +3.91% Kap. Pasar $ 121.81M$ 121.81M $ 121.81M Suplai Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Volume (24 Jam) $ 464.03K$ 464.03K $ 464.03K Volume (24 Jam) -- Harga ID terbaru adalah $ 0.10165. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.91%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 464.03K. Selanjutnya, suplai beredar ID adalah 1.20B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 121.81M. Lihat Harga ID Live

Cara Membeli SPACE ID (ID) Mencoba untuk membeli ID? Anda sekarang dapat membeli ID melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli SPACE ID dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ID Sekarang

Harga Lampau SPACE ID Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live SPACE ID, harga SPACE ID saat ini adalah 0.10165USD. Suplai SPACE ID(ID) yang beredar adalah 0.00 ID , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $121.81M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.00469 $ 0.10532 $ 0.09199

7 Hari -0.02% $ -0.002619 $ 0.1101 $ 0.0865

30 Days -0.32% $ -0.04912 $ 0.151 $ 0.0563 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SPACE ID telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.00469 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SPACE ID trading pada harga tertinggi $0.1101 dan terendah $0.0865 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ID di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SPACE ID telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.04912 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ID dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga SPACE ID lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ID Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SPACE ID (ID )? Modul Prediksi Harga SPACE ID adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ID di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SPACE ID pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ID, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SPACE ID. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ID. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ID untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SPACE ID.

Mengapa Prediksi Harga ID Penting?

Prediksi Harga ID sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

