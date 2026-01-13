BursaDEX+
Bursa kripto Korea Selatan Korbit tidak akan mengajukan banding atas denda hampir $2 juta dan peringatan resmi karena gagal menerapkan protokol anti pencucian uang

Bursa kripto Korbit menerima denda $2 juta dari regulator atas pelanggaran anti pencucian uang

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/13 21:53
Bursa kripto Korea Selatan Korbit tidak akan mengajukan banding atas denda hampir $2 juta dan peringatan resmi karena gagal menerapkan protokol anti pencucian uang.

Unit Intelijen Keuangan menjatuhkan denda setelah penyelidikan Oktober 2024 mengungkap berbagai pelanggaran aturan pemantauan transaksi dan uji tuntas pelanggan, lapor publikasi Korea Selatan Business Post.

"Kami dengan hormat dan rendah hati menerima keputusan Unit Intelijen Keuangan untuk menjatuhkan denda," kata Korbit dalam sebuah pernyataan.

"Meskipun dalam keadaan sulit, kami membuat keputusan ini untuk memastikan transparansi dan perkembangan sehat pasar kripto."

Denda tersebut merupakan pukulan besar bagi Korbit, bursa kripto pertama Korea Selatan dan mantan pemimpin pasar dalam pasar Bitcoin-won.

Volume perdagangan harian rata-rata perusahaan telah menyusut hingga sedikit di atas angka $12 juta tahun ini, yang hanya mewakili 0,5% dari pasar Korea Selatan.

Kesepakatan pengambilalihan

Korbit juga sedang mempersiapkan perubahan kepemilikan, dengan perusahaan sekuritas Mirae Asset mendekati kesepakatan pengambilalihan.

Raksasa gaming Nexon saat ini memiliki saham mayoritas di Korbit melalui perusahaan induknya NXC. Anak perusahaan firma telekomunikasi SK memiliki sekitar sepertiga saham Korbit.

Mirae dilaporkan telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemegang saham NXC dan SK untuk kesepakatan senilai antara $68 juta dan $95 juta.

Namun rincian lebih lanjut dari kesepakatan tersebut belum diselesaikan, lapor surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo, dengan belum ada tenggat waktu pasti yang disepakati.

Inspeksi di tempat

Unit Intelijen Keuangan melakukan inspeksi anti pencucian uang di tempat di semua bursa kripto yang memperdagangkan won di Korea Selatan pada akhir 2024, mengungkap ribuan pelanggaran di Korbit dan pesaing terdekatnya.

Dalam kasus Korbit, lembaga tersebut mengatakan menemukan sekitar 22.000 pelanggaran, termasuk 12.800 kasus di mana staf telah menerima dokumen identitas yang buram atau disalin dengan buruk, atau pendaftaran pelanggan tanpa alamat tempat tinggal.

Unit tersebut mengatakan Korbit juga mengizinkan ribuan orang yang belum menyelesaikan pemeriksaan kenali-pelanggan-anda lengkap untuk memperdagangkan kripto.

Regulator juga menemukan bahwa Korbit telah melakukan beberapa transfer dengan penyedia layanan kripto luar negeri yang tidak terdaftar pada otoritas Korea Selatan.

Unit tersebut meluncurkan penyelidikan panjang terhadap pelanggaran tersebut, yang berujung pada pertemuan komite disiplin pada Desember.

Komite tersebut juga mengeluarkan peringatan resmi kepada CEO Korbit, dan menegur kepala kepatuhannya.

Korbit mengatakan sejak itu telah "dengan setia menyelesaikan semua tindakan perbaikan" yang direkomendasikan oleh unit tersebut dalam laporan pasca-inspeksi.

"Kami akan menggunakan insiden ini sebagai kesempatan untuk memimpin dalam melindungi pengguna melalui pemeriksaan yang semakin menyeluruh," kata Korbit.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktulan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

