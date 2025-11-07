BursaDEX+
Harga live SPACE ID hari ini adalah 0.09328 USD. Lacak informasi harga aktual ID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ID dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SPACE ID(ID)

$0.09341
+5.54%1D
Grafik Harga Live SPACE ID (ID)
Informasi Harga SPACE ID (ID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08694
Low 24 Jam
$ 0.09473
High 24 Jam

$ 0.08694
$ 0.09473
$ 1.829245193291274
$ 0.05634681582959295
+0.08%

+5.54%

-7.10%

-7.10%

Harga aktual SPACE ID (ID) adalah $ 0.09328. Selama 24 jam terakhir, ID diperdagangkan antara low $ 0.08694 dan high $ 0.09473, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highID adalah $ 1.829245193291274, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05634681582959295.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ID telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +5.54% selama 24 jam, dan -7.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SPACE ID (ID)

No.288

$ 111.78M
$ 325.28K
$ 186.56M
1.20B
2,000,000,000
1,995,077,793.0281389
59.91%

ETH

Kapitalisasi Pasar SPACE ID saat ini adalah $ 111.78M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 325.28K. Suplai beredar ID adalah 1.20B, dan total suplainya sebesar 1995077793.0281389. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 186.56M.

Riwayat Harga SPACE ID (ID) USD

Pantau perubahan harga SPACE ID untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0049033+5.54%
30 Days$ -0.05902-38.76%
60 Hari$ -0.06922-42.60%
90 Hari$ -0.08332-47.19%
Perubahan Harga SPACE ID Hari Ini

Hari ini, ID tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0049033 (+5.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SPACE ID 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05902 (-38.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SPACE ID 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ID terlihat mengalami perubahan $ -0.06922 (-42.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SPACE ID 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08332 (-47.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SPACE ID (ID)?

Lihat halaman Riwayat Harga SPACE ID sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SPACE ID Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ID ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SPACE ID di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SPACE ID dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SPACE ID (USD)

Berapa nilai SPACE ID (ID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SPACE ID (ID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SPACE ID.

Cek prediksi harga SPACE ID sekarang!

Tokenomi SPACE ID (ID)

Memahami tokenomi SPACE ID (ID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ID sekarang!

Cara membeli SPACE ID (ID)

Ingin mengetahui cara membeli SPACE ID? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SPACE ID di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ID ke Mata Uang Lokal

1 SPACE ID(ID) ke VND
2,454.6632
1 SPACE ID(ID) ke AUD
A$0.1436512
1 SPACE ID(ID) ke GBP
0.0708928
1 SPACE ID(ID) ke EUR
0.0802208
1 SPACE ID(ID) ke USD
$0.09328
1 SPACE ID(ID) ke MYR
RM0.3899104
1 SPACE ID(ID) ke TRY
3.927088
1 SPACE ID(ID) ke JPY
¥14.27184
1 SPACE ID(ID) ke ARS
ARS$135.3837936
1 SPACE ID(ID) ke RUB
7.5780672
1 SPACE ID(ID) ke INR
8.2711376
1 SPACE ID(ID) ke IDR
Rp1,554.6660448
1 SPACE ID(ID) ke PHP
5.5063184
1 SPACE ID(ID) ke EGP
￡E.4.4112112
1 SPACE ID(ID) ke BRL
R$0.4981152
1 SPACE ID(ID) ke CAD
C$0.1315248
1 SPACE ID(ID) ke BDT
11.3810928
1 SPACE ID(ID) ke NGN
134.2149952
1 SPACE ID(ID) ke COP
$357.3939248
1 SPACE ID(ID) ke ZAR
R.1.6193408
1 SPACE ID(ID) ke UAH
3.9233568
1 SPACE ID(ID) ke TZS
T.Sh.229.18896
1 SPACE ID(ID) ke VES
Bs20.80144
1 SPACE ID(ID) ke CLP
$87.86976
1 SPACE ID(ID) ke PKR
Rs26.3646592
1 SPACE ID(ID) ke KZT
49.0680784
1 SPACE ID(ID) ke THB
฿3.022272
1 SPACE ID(ID) ke TWD
NT$2.8907472
1 SPACE ID(ID) ke AED
د.إ0.3423376
1 SPACE ID(ID) ke CHF
Fr0.074624
1 SPACE ID(ID) ke HKD
HK$0.7247856
1 SPACE ID(ID) ke AMD
֏35.670272
1 SPACE ID(ID) ke MAD
.د.م0.8684368
1 SPACE ID(ID) ke MXN
$1.7322096
1 SPACE ID(ID) ke SAR
ريال0.3498
1 SPACE ID(ID) ke ETB
Br14.3175472
1 SPACE ID(ID) ke KES
KSh12.0461792
1 SPACE ID(ID) ke JOD
د.أ0.06613552
1 SPACE ID(ID) ke PLN
0.3432704
1 SPACE ID(ID) ke RON
лв0.410432
1 SPACE ID(ID) ke SEK
kr0.8917568
1 SPACE ID(ID) ke BGN
лв0.1576432
1 SPACE ID(ID) ke HUF
Ft31.1863024
1 SPACE ID(ID) ke CZK
1.9672752
1 SPACE ID(ID) ke KWD
د.ك0.02854368
1 SPACE ID(ID) ke ILS
0.3050256
1 SPACE ID(ID) ke BOB
Bs0.643632
1 SPACE ID(ID) ke AZN
0.158576
1 SPACE ID(ID) ke TJS
SM0.8600416
1 SPACE ID(ID) ke GEL
0.2527888
1 SPACE ID(ID) ke AOA
Kz85.108672
1 SPACE ID(ID) ke BHD
.د.ب0.03507328
1 SPACE ID(ID) ke BMD
$0.09328
1 SPACE ID(ID) ke DKK
kr0.6025888
1 SPACE ID(ID) ke HNL
L2.4513984
1 SPACE ID(ID) ke MUR
4.29088
1 SPACE ID(ID) ke NAD
$1.6202736
1 SPACE ID(ID) ke NOK
kr0.951456
1 SPACE ID(ID) ke NZD
$0.1651056
1 SPACE ID(ID) ke PAB
B/.0.09328
1 SPACE ID(ID) ke PGK
K0.3983056
1 SPACE ID(ID) ke QAR
ر.ق0.3395392
1 SPACE ID(ID) ke RSD
дин.9.4688528
1 SPACE ID(ID) ke UZS
soʻm1,110.4760128
1 SPACE ID(ID) ke ALL
L7.8233936
1 SPACE ID(ID) ke ANG
ƒ0.1669712
1 SPACE ID(ID) ke AWG
ƒ0.167904
1 SPACE ID(ID) ke BBD
$0.18656
1 SPACE ID(ID) ke BAM
KM0.1576432
1 SPACE ID(ID) ke BIF
Fr275.08272
1 SPACE ID(ID) ke BND
$0.121264
1 SPACE ID(ID) ke BSD
$0.09328
1 SPACE ID(ID) ke JMD
$14.957448
1 SPACE ID(ID) ke KHR
374.6180768
1 SPACE ID(ID) ke KMF
Fr39.83056
1 SPACE ID(ID) ke LAK
2,027.8260464
1 SPACE ID(ID) ke LKR
රු28.4382736
1 SPACE ID(ID) ke MDL
L1.5960208
1 SPACE ID(ID) ke MGA
Ar420.17976
1 SPACE ID(ID) ke MOP
P0.74624
1 SPACE ID(ID) ke MVR
1.436512
1 SPACE ID(ID) ke MWK
MK161.663568
1 SPACE ID(ID) ke MZN
MT5.965256
1 SPACE ID(ID) ke NPR
रु13.217776
1 SPACE ID(ID) ke PYG
661.54176
1 SPACE ID(ID) ke RWF
Fr135.53584
1 SPACE ID(ID) ke SBD
$0.7667616
1 SPACE ID(ID) ke SCR
1.4047968
1 SPACE ID(ID) ke SRD
$3.59128
1 SPACE ID(ID) ke SVC
$0.8152672
1 SPACE ID(ID) ke SZL
L1.618408
1 SPACE ID(ID) ke TMT
m0.32648
1 SPACE ID(ID) ke TND
د.ت0.27601552
1 SPACE ID(ID) ke TTD
$0.6315056
1 SPACE ID(ID) ke UGX
Sh326.10688
1 SPACE ID(ID) ke XAF
Fr52.98304
1 SPACE ID(ID) ke XCD
$0.251856
1 SPACE ID(ID) ke XOF
Fr52.98304
1 SPACE ID(ID) ke XPF
Fr9.60784
1 SPACE ID(ID) ke BWP
P1.254616
1 SPACE ID(ID) ke BZD
$0.1874928
1 SPACE ID(ID) ke CVE
$8.9399552
1 SPACE ID(ID) ke DJF
Fr16.60384
1 SPACE ID(ID) ke DOP
$5.997904
1 SPACE ID(ID) ke DZD
د.ج12.1711744
1 SPACE ID(ID) ke FJD
$0.2126784
1 SPACE ID(ID) ke GNF
Fr811.0696
1 SPACE ID(ID) ke GTQ
Q0.7145248
1 SPACE ID(ID) ke GYD
$19.5104448
1 SPACE ID(ID) ke ISK
kr11.75328

Sumber Daya SPACE ID

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SPACE ID, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SPACE ID
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SPACE ID

Berapa nilai SPACE ID (ID) hari ini?
Harga live ID dalam USD adalah 0.09328 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ID ke USD saat ini?
Harga ID ke USD saat ini adalah $ 0.09328. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SPACE ID?
Kapitalisasi pasar ID adalah $ 111.78M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ID?
Suplai beredar ID adalah 1.20B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ID?
ID mencapai harga ATH sebesar 1.829245193291274 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ID?
ID mencapai harga ATL 0.05634681582959295 USD.
Berapa volume perdagangan ID?
Volume perdagangan 24 jam live ID adalah $ 325.28K USD.
Akankah harga ID naik lebih tinggi tahun ini?
ID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SPACE ID (ID)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

