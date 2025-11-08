Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Partisia Blockchain untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MPC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Partisia Blockchain % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01601 $0.01601 $0.01601 -0.12% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Partisia Blockchain untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Partisia Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01601 pada tahun 2025. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Partisia Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.016810 pada tahun 2026. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MPC pada tahun 2027 adalah $ 0.017651 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MPC pada tahun 2028 adalah $ 0.018533 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MPC pada tahun 2029 adalah $ 0.019460 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MPC pada tahun 2030 adalah $ 0.020433 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Partisia Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.033283. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Partisia Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.054215. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01601 0.00%

2026 $ 0.016810 5.00%

2027 $ 0.017651 10.25%

2028 $ 0.018533 15.76%

2029 $ 0.019460 21.55%

2030 $ 0.020433 27.63%

2031 $ 0.021454 34.01%

2032 $ 0.022527 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.023654 47.75%

2034 $ 0.024836 55.13%

2035 $ 0.026078 62.89%

2036 $ 0.027382 71.03%

2037 $ 0.028751 79.59%

2038 $ 0.030189 88.56%

2039 $ 0.031698 97.99%

2040 $ 0.033283 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Partisia Blockchain Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01601 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.016012 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.016025 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.016075 0.41% Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MPC pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01601 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MPC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.016012 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MPC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.016025 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MPC adalah $0.016075 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Partisia Blockchain Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01601$ 0.01601 $ 0.01601 Perubahan Harga (24 Jam) -0.12% Kap. Pasar $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M Suplai Peredaran 390.93M 390.93M 390.93M Volume (24 Jam) $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Volume (24 Jam) -- Harga MPC terbaru adalah $ 0.01601. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.12%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 10.36K. Selanjutnya, suplai beredar MPC adalah 390.93M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 6.26M. Lihat Harga MPC Live

Harga Lampau Partisia Blockchain Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Partisia Blockchain, harga Partisia Blockchain saat ini adalah 0.01601USD. Suplai Partisia Blockchain(MPC) yang beredar adalah 0.00 MPC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $6.26M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000130 $ 0.01742 $ 0.0157

7 Hari 0.03% $ 0.000410 $ 0.022 $ 0.01434

30 Days -0.12% $ -0.002260 $ 0.02339 $ 0.01303 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Partisia Blockchain telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000130 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Partisia Blockchain trading pada harga tertinggi $0.022 dan terendah $0.01434 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MPC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Partisia Blockchain telah mengalami perubahan -0.12% , mencerminkan sekitar $-0.002260 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MPC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Partisia Blockchain lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MPC Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Partisia Blockchain (MPC )? Modul Prediksi Harga Partisia Blockchain adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MPC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Partisia Blockchain pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MPC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Partisia Blockchain. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MPC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MPC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Partisia Blockchain.

Mengapa Prediksi Harga MPC Penting?

Prediksi Harga MPC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MPC sekarang? Menurut prediksi Anda, MPC akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MPC bulan depan? Menurut alat prediksi harga Partisia Blockchain (MPC), prakiraan harga MPC akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MPC pada tahun 2026? Harga 1 Partisia Blockchain (MPC) hari ini adalah $0.01601 . Menurut modul prediksi di atas, MPC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MPC pada tahun 2027? Partisia Blockchain (MPC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MPC pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MPC pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Partisia Blockchain (MPC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MPC pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Partisia Blockchain (MPC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MPC pada tahun 2030? Harga 1 Partisia Blockchain (MPC) hari ini adalah $0.01601 . Menurut modul prediksi di atas, MPC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MPC untuk tahun 2040? Partisia Blockchain (MPC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MPC pada tahun 2040.