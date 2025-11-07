BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Partisia Blockchain hari ini adalah 0.01602 USD. Lacak informasi harga aktual MPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MPC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Partisia Blockchain hari ini adalah 0.01602 USD. Lacak informasi harga aktual MPC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MPC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MPC

Info Harga MPC

Penjelasan MPC

Whitepaper MPC

Situs Web Resmi MPC

Tokenomi MPC

Prakiraan Harga MPC

Riwayat MPC

Panduan Membeli MPC

Konverter MPC ke Mata Uang Fiat

Spot MPC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Partisia Blockchain

Harga Partisia Blockchain(MPC)

Harga Live 1 MPC ke USD:

$0.01602
$0.01602$0.01602
+2.49%1D
USD
Grafik Harga Live Partisia Blockchain (MPC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:17 (UTC+8)

Informasi Harga Partisia Blockchain (MPC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0156
$ 0.0156$ 0.0156
Low 24 Jam
$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636
High 24 Jam

$ 0.0156
$ 0.0156$ 0.0156

$ 0.01636
$ 0.01636$ 0.01636

$ 0.6931521212647741
$ 0.6931521212647741$ 0.6931521212647741

$ 0.004261437024344198
$ 0.004261437024344198$ 0.004261437024344198

0.00%

+2.49%

+1.77%

+1.77%

Harga aktual Partisia Blockchain (MPC) adalah $ 0.01602. Selama 24 jam terakhir, MPC diperdagangkan antara low $ 0.0156 dan high $ 0.01636, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMPC adalah $ 0.6931521212647741, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004261437024344198.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MPC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.49% selama 24 jam, dan +1.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Partisia Blockchain (MPC)

No.1293

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

$ 16.02M
$ 16.02M$ 16.02M

390.93M
390.93M 390.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

553,810,781.8625
553,810,781.8625 553,810,781.8625

39.09%

MPC

Kapitalisasi Pasar Partisia Blockchain saat ini adalah $ 6.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.37K. Suplai beredar MPC adalah 390.93M, dan total suplainya sebesar 553810781.8625. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.02M.

Riwayat Harga Partisia Blockchain (MPC) USD

Pantau perubahan harga Partisia Blockchain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003892+2.49%
30 Days$ -0.00404-20.14%
60 Hari$ -0.00574-26.38%
90 Hari$ -0.00389-19.54%
Perubahan Harga Partisia Blockchain Hari Ini

Hari ini, MPC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003892 (+2.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Partisia Blockchain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00404 (-20.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Partisia Blockchain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MPC terlihat mengalami perubahan $ -0.00574 (-26.38%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Partisia Blockchain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00389 (-19.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Partisia Blockchain (MPC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Partisia Blockchain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Partisia Blockchain (MPC)

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Partisia Blockchain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Partisia Blockchain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MPC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Partisia Blockchain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Partisia Blockchain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Partisia Blockchain (USD)

Berapa nilai Partisia Blockchain (MPC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Partisia Blockchain (MPC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Partisia Blockchain.

Cek prediksi harga Partisia Blockchain sekarang!

Tokenomi Partisia Blockchain (MPC)

Memahami tokenomi Partisia Blockchain (MPC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MPC sekarang!

Cara membeli Partisia Blockchain (MPC)

Ingin mengetahui cara membeli Partisia Blockchain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Partisia Blockchain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MPC ke Mata Uang Lokal

1 Partisia Blockchain(MPC) ke VND
421.5663
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AUD
A$0.0246708
1 Partisia Blockchain(MPC) ke GBP
0.0121752
1 Partisia Blockchain(MPC) ke EUR
0.0137772
1 Partisia Blockchain(MPC) ke USD
$0.01602
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MYR
RM0.0669636
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TRY
0.6758838
1 Partisia Blockchain(MPC) ke JPY
¥2.43504
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ARS
ARS$23.2509474
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RUB
1.3014648
1 Partisia Blockchain(MPC) ke INR
1.4204934
1 Partisia Blockchain(MPC) ke IDR
Rp266.9998932
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PHP
0.9455004
1 Partisia Blockchain(MPC) ke EGP
￡E.0.757746
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BRL
R$0.085707
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CAD
C$0.0225882
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BDT
1.9546002
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NGN
23.0502168
1 Partisia Blockchain(MPC) ke COP
$61.3791882
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ZAR
R.0.2782674
1 Partisia Blockchain(MPC) ke UAH
0.6738012
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TZS
T.Sh.39.36114
1 Partisia Blockchain(MPC) ke VES
Bs3.63654
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CLP
$15.10686
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PKR
Rs4.5278928
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KZT
8.4270006
1 Partisia Blockchain(MPC) ke THB
฿0.519048
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TWD
NT$0.4964598
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AED
د.إ0.0587934
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CHF
Fr0.012816
1 Partisia Blockchain(MPC) ke HKD
HK$0.1244754
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AMD
֏6.126048
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MAD
.د.م0.148986
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MXN
$0.2974914
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SAR
ريال0.060075
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ETB
Br2.4653178
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KES
KSh2.0691432
1 Partisia Blockchain(MPC) ke JOD
د.أ0.01135818
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PLN
0.0587934
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RON
лв0.070488
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SEK
kr0.1533114
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BGN
лв0.0270738
1 Partisia Blockchain(MPC) ke HUF
Ft5.3559666
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CZK
0.3373812
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KWD
د.ك0.00490212
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ILS
0.0523854
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BOB
Bs0.110538
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AZN
0.027234
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TJS
SM0.1477044
1 Partisia Blockchain(MPC) ke GEL
0.0434142
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AOA
Kz14.6837718
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BHD
.د.ب0.00602352
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BMD
$0.01602
1 Partisia Blockchain(MPC) ke DKK
kr0.1034892
1 Partisia Blockchain(MPC) ke HNL
L0.4219668
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MUR
0.73692
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NAD
$0.2782674
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NOK
kr0.1632438
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NZD
$0.0283554
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PAB
B/.0.01602
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PGK
K0.067284
1 Partisia Blockchain(MPC) ke QAR
ر.ق0.0583128
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RSD
дин.1.6255494
1 Partisia Blockchain(MPC) ke UZS
soʻm193.0120038
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ALL
L1.343277
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ANG
ƒ0.0286758
1 Partisia Blockchain(MPC) ke AWG
ƒ0.028836
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BBD
$0.03204
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BAM
KM0.0270738
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BIF
Fr47.24298
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BND
$0.020826
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BSD
$0.01602
1 Partisia Blockchain(MPC) ke JMD
$2.568807
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KHR
64.3372812
1 Partisia Blockchain(MPC) ke KMF
Fr6.7284
1 Partisia Blockchain(MPC) ke LAK
348.2608626
1 Partisia Blockchain(MPC) ke LKR
රු4.8840174
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MDL
L0.27234
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MGA
Ar72.16209
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MOP
P0.12816
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MVR
0.246708
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MWK
MK27.8124822
1 Partisia Blockchain(MPC) ke MZN
MT1.024479
1 Partisia Blockchain(MPC) ke NPR
रु2.270034
1 Partisia Blockchain(MPC) ke PYG
113.61384
1 Partisia Blockchain(MPC) ke RWF
Fr23.24502
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SBD
$0.1318446
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SCR
0.241101
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SRD
$0.61677
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SVC
$0.1400148
1 Partisia Blockchain(MPC) ke SZL
L0.2781072
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TMT
m0.05607
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TND
د.ت0.04740318
1 Partisia Blockchain(MPC) ke TTD
$0.1084554
1 Partisia Blockchain(MPC) ke UGX
Sh56.00592
1 Partisia Blockchain(MPC) ke XAF
Fr9.08334
1 Partisia Blockchain(MPC) ke XCD
$0.043254
1 Partisia Blockchain(MPC) ke XOF
Fr9.08334
1 Partisia Blockchain(MPC) ke XPF
Fr1.65006
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BWP
P0.215469
1 Partisia Blockchain(MPC) ke BZD
$0.0322002
1 Partisia Blockchain(MPC) ke CVE
$1.5353568
1 Partisia Blockchain(MPC) ke DJF
Fr2.83554
1 Partisia Blockchain(MPC) ke DOP
$1.0302462
1 Partisia Blockchain(MPC) ke DZD
د.ج2.0915712
1 Partisia Blockchain(MPC) ke FJD
$0.0365256
1 Partisia Blockchain(MPC) ke GNF
Fr139.2939
1 Partisia Blockchain(MPC) ke GTQ
Q0.1227132
1 Partisia Blockchain(MPC) ke GYD
$3.3507432
1 Partisia Blockchain(MPC) ke ISK
kr2.01852

Sumber Daya Partisia Blockchain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Partisia Blockchain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Partisia Blockchain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Partisia Blockchain

Berapa nilai Partisia Blockchain (MPC) hari ini?
Harga live MPC dalam USD adalah 0.01602 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MPC ke USD saat ini?
Harga MPC ke USD saat ini adalah $ 0.01602. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Partisia Blockchain?
Kapitalisasi pasar MPC adalah $ 6.26M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MPC?
Suplai beredar MPC adalah 390.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MPC?
MPC mencapai harga ATH sebesar 0.6931521212647741 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MPC?
MPC mencapai harga ATL 0.004261437024344198 USD.
Berapa volume perdagangan MPC?
Volume perdagangan 24 jam live MPC adalah $ 15.37K USD.
Akankah harga MPC naik lebih tinggi tahun ini?
MPC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MPC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:44:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Partisia Blockchain (MPC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MPC ke USD

Jumlah

MPC
MPC
USD
USD

1 MPC = 0.01602 USD

Perdagangkan MPC

MPC/USDT
$0.01602
$0.01602$0.01602
+2.49%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,204.92
$101,204.92$101,204.92

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.21
$3,300.21$3,300.21

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.46
$154.46$154.46

-0.93%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0647
$1.0647$1.0647

+24.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,204.92
$101,204.92$101,204.92

-0.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.21
$3,300.21$3,300.21

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.46
$154.46$154.46

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-1.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0061
$1.0061$1.0061

-0.98%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.86
$30.86$30.86

+105.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0507
$0.0507$0.0507

+1.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003973
$0.0003973$0.0003973

+164.86%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011602
$0.011602$0.011602

+1,060.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.289
$4.289$4.289

+328.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008127
$0.008127$0.008127

+280.83%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001781
$0.001781$0.001781

+63.69%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002437
$0.0000002437$0.0000002437

+62.46%