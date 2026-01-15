CZ Bergabung dengan Genius saat YZi Labs Menginvestasikan $10 Juta+ dalam Trading On-Chain Privat

YZi Labs dan Changpeng Zhao (CZ) telah menyuntikkan dana delapan digit ke Genius Trading.

Mereka melakukan ini untuk membangun alternatif on-chain yang berfokus pada privasi untuk CEX seperti Binance.

Platform ini memperkenalkan "Ghost Orders" menggunakan komputasi multi-pihak (MPC) untuk menyembunyikan perdagangan besar dari pandangan publik dan mencegah manipulasi pasar.

Genius Trading sedang membangun cara baru untuk berdagang kripto yang terasa seperti bursa terpusat. Namun, metode perdagangan baru ini tetap sepenuhnya berada di blockchain.

YZi Labs, perusahaan investasi yang dipimpin oleh pendiri Binance Changpeng Zhao, baru saja mengumumkan investasi besar delapan digit dalam proyek ini.

Bersamaan dengan pendanaan tersebut, Zhao bergabung dengan tim sebagai penasihat.

Mengapa YZi Labs Bertaruh Besar pada Genius Trading

Ruang kripto bergerak menjauh dari hub sentral yang besar dan semakin banyak orang ingin berdagang langsung di blockchain, di mana mereka dapat mempertahankan kontrol atas uang mereka sendiri.

Namun, perdagangan pada buku besar publik memiliki satu kelemahan besar, karena setiap langkah yang Anda ambil terlihat oleh semua orang. Jika trader besar mencoba membeli atau menjual banyak token, orang lain dapat melihat pesanan tersebut dan melompat di depannya.

Ini menyebabkan harga bergerak bahkan sebelum perdagangan selesai.

YZi Labs melihat masalah ini sebagai "bug transparansi", dan mereka percaya Genius Trading dapat memperbaikinya. Alih-alih menjadi bursa terdesentralisasi lainnya, platform ini bertindak sebagai terminal.

Platform ini terhubung ke berbagai blockchain yang berbeda dan menemukan cara terbaik untuk mengeksekusi perdagangan. Platform ini juga menawarkan kecepatan dan privasi yang diharapkan orang dari tempat seperti Binance, tetapi tanpa memerlukan perantara.

Mengatasi Masalah Privasi On-Chain

Fitur terbesar dari platform baru ini adalah sesuatu yang disebut Ghost Orders. Ketika Anda menempatkan perdagangan besar, Genius Trading menggunakan komputasi multi-pihak untuk membagi pesanan tersebut ke berbagai dompet yang berbeda.

Bagi pengamat luar, ini terlihat seperti sekelompok perdagangan kecil yang tidak terkait. Namun, ini menutupi niat sebenarnya dari trader dan mencegah orang lain berdagang melawan mereka.

Sistem ini tetap non-kustodian, artinya trader tidak pernah menyerahkan kunci pribadi mereka. Trader tetap memiliki aset mereka di setiap langkah, tetapi mereka mendapatkan keleluasaan yang dibutuhkan trader profesional.

Skalabilitas Cepat di Sepuluh Blockchain Berbeda

Genius Trading tidak memulai dari nol. Bahkan sebelum pengumuman publik ini, platform ini memproses lebih dari $160 juta dalam volume perdagangan.

Platform ini sudah mendukung sepuluh blockchain utama. Daftar ini mencakup pemain berat seperti Ethereum, Solana dan BNB Chain. Ini berarti pengguna dapat menangani perdagangan spot, futures perpetual, dan bahkan copy trading dari satu antarmuka.

YZi Labs mengelola sekitar $10 miliar dalam aset dan berfokus pada infrastruktur.

Mereka ingin mendukung alat yang membuat seluruh ekosistem kripto bekerja lebih baik, dan dengan mendukung Genius Trading, mereka membantu membangun pusat komando untuk generasi berikutnya dari pengguna power.

Ini sesuai dengan strategi mereka untuk bergerak menjauh dari aplikasi sederhana dan menuju lapisan utama industri.

Tren Menuju Platform Terdesentralisasi

Data menunjukkan bahwa semakin banyak trader meninggalkan platform terpusat. Pada awal 2021, bursa terdesentralisasi hanya menangani sekitar 6% dari volume pasar.

Pada akhir tahun lalu, angka itu melonjak menjadi lebih dari 21%. Selama bulan-bulan sibuk, bahkan mencapai 37%. Seiring tren ini berlanjut, kebutuhan akan alat profesional seperti Genius Trading menjadi jauh lebih jelas.

