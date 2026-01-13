Prediksi Harga Planck (PLANCK) (USD)

Dapatkan prediksi harga Planck untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan PLANCK dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PLANCK

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Planck % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0121 $0.0121 $0.0121 -2.41% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Planck untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Planck kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.0121 pada tahun 2026. Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Planck kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.012705 pada tahun 2027. Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PLANCK diproyeksikan mencapai $ 0.013340 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, PLANCK diproyeksikan mencapai $ 0.014007 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target PLANCK pada tahun 2030 adalah $ 0.014707 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Planck berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023957. Prediksi Harga Planck (PLANCK) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Planck berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.039023. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.0121 0.00%

2027 $ 0.012705 5.00%

2028 $ 0.013340 10.25%

2029 $ 0.014007 15.76%

2030 $ 0.014707 21.55%

2031 $ 0.015443 27.63%

2032 $ 0.016215 34.01%

2033 $ 0.017025 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.017877 47.75%

2035 $ 0.018771 55.13%

2036 $ 0.019709 62.89%

2037 $ 0.020695 71.03%

2038 $ 0.021729 79.59%

2039 $ 0.022816 88.56%

2040 $ 0.023957 97.99%

2050 $ 0.039023 222.51% Prediksi Harga Planck Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.0121 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.012101 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.012111 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.012149 0.41% Prediksi Harga Planck (PLANCK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PLANCK pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.0121 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Planck (PLANCK) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk PLANCK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.012101 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Planck (PLANCK) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk PLANCK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.012111 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Planck (PLANCK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PLANCK adalah $0.012149 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Planck Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0121$ 0.0121 $ 0.0121 Perubahan Harga (24 Jam) -2.41% Kap. Pasar $ 926.34K$ 926.34K $ 926.34K Suplai Peredaran 76.56M 76.56M 76.56M Volume (24 Jam) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K Volume (24 Jam) -- Harga PLANCK terbaru adalah $ 0.0121. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.41%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.82K. Selanjutnya, suplai beredar PLANCK adalah 76.56M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 926.34K. Lihat Harga PLANCK Live

Cara Membeli Planck (PLANCK) Mencoba untuk membeli PLANCK? Anda sekarang dapat membeli PLANCK melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Planck dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PLANCK Sekarang

Harga Lampau Planck Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Planck, harga Planck saat ini adalah 0.0121USD. Suplai Planck(PLANCK) yang beredar adalah 0.00 PLANCK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $926.34K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.001300 $ 0.0142 $ 0.012

7 Hari -0.23% $ -0.003800 $ 0.0243 $ 0.012

30 Days -0.36% $ -0.007099 $ 0.0255 $ 0.0117 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Planck telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001300 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Planck trading pada harga tertinggi $0.0243 dan terendah $0.012 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.23% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PLANCK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Planck telah mengalami perubahan -0.36% , mencerminkan sekitar $-0.007099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PLANCK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Planck lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PLANCK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Planck (PLANCK )? Modul Prediksi Harga Planck adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PLANCK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Planck pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PLANCK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Planck. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PLANCK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PLANCK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Planck.

Mengapa Prediksi Harga PLANCK Penting?

Prediksi Harga PLANCK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PLANCK sekarang? Menurut prediksi Anda, PLANCK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PLANCK bulan depan? Menurut alat prediksi harga Planck (PLANCK), prakiraan harga PLANCK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PLANCK pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Planck (PLANCK) adalah $0.0121 . Berdasarkan model prediksi di atas, PLANCK diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga PLANCK di tahun 2028? Planck (PLANCK) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per PLANCK pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PLANCK di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Planck (PLANCK) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga PLANCK di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Planck (PLANCK) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PLANCK untuk tahun 2040? Planck (PLANCK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PLANCK pada tahun 2040. Daftar Sekarang