Telusuri wawasan utama tentang Planck (PLANCK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:18:36 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Planck (PLANCK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Planck (PLANCK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 918.68K
Total Suplai:
$ 500.00M
Suplai yang Beredar:
$ 76.56M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.00M
All-Time High:
$ 0.201
All-Time Low:
$ 0.011706576515113828
Harga Saat Ini:
$ 0.012
Informasi Planck (PLANCK)

Planck adalah tumpukan infrastruktur modular yang terdiri dari Planck₀, protokol Layer-0 untuk meluncurkan rantai AI dan protokol DePIN, dan Planck₁, blockchain Layer-1 berbasis komputasi dengan utilitas GPU tertanam dan infrastruktur tokenisasi. Planck mendukung seluruh siklus AI—memungkinkan pengembang dan perusahaan untuk membangun, melatih, dan menerapkan model pada infrastruktur GPU terdesentralisasi kelas perusahaan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan penyedia cloud tradisional.

Situs Web Resmi:
https://plancknetwork.com/
Whitepaper:
https://resources.plancknetwork.com/learn-more/white-paper
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x004D50B3fC784b580531D8e8615AA96Cf7fbb919

Tokenomi Planck (PLANCK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Planck (PLANCK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PLANCK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PLANCK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PLANCK, jelajahi harga live token PLANCK!

