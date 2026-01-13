Harga Planck Hari Ini

Harga live Planck (PLANCK) hari ini adalah $ 0.0135, dengan perubahan 8.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLANCK ke USD saat ini adalah $ 0.0135 per PLANCK.

Planck saat ini berada di peringkat #2069 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.03M, dengan suplai yang beredar 76.56M PLANCK. Selama 24 jam terakhir, PLANCK diperdagangkan antara $ 0.0121 (low) dan $ 0.0155 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.9983808504073908, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.011706576515113828.

Dalam kinerja jangka pendek, PLANCK bergerak +8.00% dalam satu jam terakhir dan -14.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.04K.

Informasi Pasar Planck (PLANCK)

Peringkat No.2069 Kapitalisasi Pasar $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volume (24 Jam) $ 2.04K$ 2.04K $ 2.04K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M Suplai Peredaran 76.56M 76.56M 76.56M Suplai Maks. 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Total Suplai 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tingkat Peredaran 15.31% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Planck saat ini adalah $ 1.03M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.04K. Suplai beredar PLANCK adalah 76.56M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.75M.