BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Crypto Market Records Steady Performance Amid Persistent 'Fear' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sektor kripto telah mengalami sedikit pertumbuhan selamaPostingan Crypto Market Records Steady Performance Amid Persistent 'Fear' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sektor kripto telah mengalami sedikit pertumbuhan selama

Pasar Kripto Mencatat Kinerja Stabil di Tengah 'Ketakutan' yang Terus Berlanjut

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 19:04
RISE
RISE$0.006147-0.58%
Index Cooperative
INDEX$0.5077-1.93%
Bitcoin
BTC$97,000+2.13%
Ethereum
ETH$3,382.73+2.55%
RIF
RIF$0.03708-0.24%

Sektor kripto telah mengalami pertumbuhan sedikit selama 24 jam terakhir. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto telah mencapai $2,97T setelah kenaikan 0,54%. Namun, volume kripto 24 jam telah turun sebesar 40,32%, menyentuh $47,88B. Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto menunjukkan "Ketakutan" saat berada di 29 poin.

Bitcoin Naik 0,24%, dan Ethereum Mengalami Peningkatan 0,27%

Khususnya, mata uang kripto unggulan, Bitcoin ($BTC), telah melonjak sebesar 0,24%, mencapai $87.641,65. Selain itu, dominasi pasar Bitcoin mencapai 59,0%. Seiring dengan itu, altcoin terkemuka, Ethereum ($ETH) diperdagangkan pada 2.935,83. Ini menunjukkan peningkatan 0,27% sementara dominasi pasar $ETH berada di 11,9%.

$POCHITA, $RIF dan $DOGS Mendominasi Top Gainer Kripto Hari Ini

Selain itu, teratas di antara gainer kripto utama hari ini termasuk POCHITA ($POCHITA), Rifampicin ($RIF), dan HARRIS DOGS ($DOGS). Secara khusus, $POCHITA telah mengalami lonjakan mencengangkan sebesar 1533,69%, mencapai $0,0000615. Selanjutnya, peningkatan 583,77% $RIF telah menempatkan harganya di $0,01312. Setelah itu, dengan lonjakan 516,10%, $DOGS telah menyentuh harga $0,01094.

TVL DeFi Melonjak 0,51% dan Volume Penjualan NFT Mengalami Lonjakan 0,45%

Secara bersamaan, TVL DeFi telah mengalami peningkatan 0,51%, mencapai angka $118,29B. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah menyentuh $33,305B setelah lonjakan 0,69%. Meskipun demikian, dalam hal perubahan TVL 1 hari, zkFox telah mengalami kenaikan menakjubkan 1480252000 selama dua puluh empat jam terakhir.

Demikian pula, volume penjualan NFT juga meningkat sebesar 0,45%, mencapai posisi $7.381.707. Meski begitu, koleksi NFT terlaris, Courtyard, telah turun sebesar 17,32% menjadi $515.791.

TON Meluncurkan xStocks Didukung Kraken untuk Trading Berbasis Telegram, CEO OKX Menawarkan Hadiah 10 $BTC untuk Mengungkap Kerentanan Keamanan

Selanjutnya, industri kripto juga mengalami beberapa perkembangan penting lainnya selama 24 jam. Dalam hal ini, TON telah meluncurkan xStocks yang didukung Kraken di blockchain-nya untuk memungkinkan trading dalam Telegram melalui TON Wallet.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump telah memuji tarif untuk penciptaan kekayaan karena spekulasi penurunan suku bunga Fed anjlok ke 14%. Lebih lanjut, Star Xu, CEO OKX, telah mengumumkan hadiah 10 $BTC bagi mereka yang menemukan bukti kerentanan apa pun, untuk mengatasi tuduhan keamanan.

Sumber: https://blockchainreporter.net/crypto-market-records-steady-performance-amid-persistent-fear/

Peluang Pasar
Logo RISE
Harga RISE(RISE)
$0.006147
$0.006147$0.006147
-1.26%
USD
Grafik Harga Live RISE (RISE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21