Pasar Kripto Mencatat Kinerja Stabil di Tengah 'Ketakutan' yang Terus Berlanjut

Sektor kripto telah mengalami pertumbuhan sedikit selama 24 jam terakhir. Oleh karena itu, total kapitalisasi pasar kripto telah mencapai $2,97T setelah kenaikan 0,54%. Namun, volume kripto 24 jam telah turun sebesar 40,32%, menyentuh $47,88B. Bersamaan dengan itu, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto menunjukkan "Ketakutan" saat berada di 29 poin.

Bitcoin Naik 0,24%, dan Ethereum Mengalami Peningkatan 0,27%

Khususnya, mata uang kripto unggulan, Bitcoin ($BTC), telah melonjak sebesar 0,24%, mencapai $87.641,65. Selain itu, dominasi pasar Bitcoin mencapai 59,0%. Seiring dengan itu, altcoin terkemuka, Ethereum ($ETH) diperdagangkan pada 2.935,83. Ini menunjukkan peningkatan 0,27% sementara dominasi pasar $ETH berada di 11,9%.

$POCHITA, $RIF dan $DOGS Mendominasi Top Gainer Kripto Hari Ini

Selain itu, teratas di antara gainer kripto utama hari ini termasuk POCHITA ($POCHITA), Rifampicin ($RIF), dan HARRIS DOGS ($DOGS). Secara khusus, $POCHITA telah mengalami lonjakan mencengangkan sebesar 1533,69%, mencapai $0,0000615. Selanjutnya, peningkatan 583,77% $RIF telah menempatkan harganya di $0,01312. Setelah itu, dengan lonjakan 516,10%, $DOGS telah menyentuh harga $0,01094.

TVL DeFi Melonjak 0,51% dan Volume Penjualan NFT Mengalami Lonjakan 0,45%

Secara bersamaan, TVL DeFi telah mengalami peningkatan 0,51%, mencapai angka $118,29B. Selain itu, proyek DeFi teratas dalam hal TVL, Aave, telah menyentuh $33,305B setelah lonjakan 0,69%. Meskipun demikian, dalam hal perubahan TVL 1 hari, zkFox telah mengalami kenaikan menakjubkan 1480252000 selama dua puluh empat jam terakhir.

Demikian pula, volume penjualan NFT juga meningkat sebesar 0,45%, mencapai posisi $7.381.707. Meski begitu, koleksi NFT terlaris, Courtyard, telah turun sebesar 17,32% menjadi $515.791.

TON Meluncurkan xStocks Didukung Kraken untuk Trading Berbasis Telegram, CEO OKX Menawarkan Hadiah 10 $BTC untuk Mengungkap Kerentanan Keamanan

Selanjutnya, industri kripto juga mengalami beberapa perkembangan penting lainnya selama 24 jam. Dalam hal ini, TON telah meluncurkan xStocks yang didukung Kraken di blockchain-nya untuk memungkinkan trading dalam Telegram melalui TON Wallet.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump telah memuji tarif untuk penciptaan kekayaan karena spekulasi penurunan suku bunga Fed anjlok ke 14%. Lebih lanjut, Star Xu, CEO OKX, telah mengumumkan hadiah 10 $BTC bagi mereka yang menemukan bukti kerentanan apa pun, untuk mengatasi tuduhan keamanan.

