Tokenomi KEFUXIAOHE (客服小何)

Telusuri wawasan utama tentang KEFUXIAOHE (客服小何), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:36:14 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga KEFUXIAOHE (客服小何)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk KEFUXIAOHE (客服小何), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.40M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 5.40M
All-Time High:
$ 0.09824
All-Time Low:
$ 0.000043032462571064
Harga Saat Ini:
$ 0.005402
Informasi KEFUXIAOHE (客服小何)

Salah seorang pendiri Binance, He Yi, kerap menyebut dirinya sebagai Chief Customer Service Officer.

Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x3ac8e2c113d5d7824ac6ebe82a3c60b1b9d64444

Tokenomi KEFUXIAOHE (客服小何): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi KEFUXIAOHE (客服小何) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 客服小何 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 客服小何 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 客服小何, jelajahi harga live token 客服小何!

Cara Membeli 客服小何

Tertarik untuk menambahkan KEFUXIAOHE (客服小何) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli 客服小何, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga KEFUXIAOHE (客服小何)

Menganalisis riwayat harga 客服小何 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga 客服小何

Ingin mengetahui arah 客服小何? Halaman prediksi harga 客服小何 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

