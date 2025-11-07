BursaDEX+
Harga live Binance Life hari ini adalah 0.16646 USD. Lacak informasi harga aktual 币安人生 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 币安人生 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 币安人生

Info Harga 币安人生

Penjelasan 币安人生

Tokenomi 币安人生

Prakiraan Harga 币安人生

Riwayat 币安人生

Panduan Membeli 币安人生

Konverter 币安人生 ke Mata Uang Fiat

Spot 币安人生

Futures USDT-M 币安人生

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Binance Life

Harga Binance Life(币安人生)

Harga Live 1 币安人生 ke USD:

$0.16715
$0.16715$0.16715
+14.01%1D
USD
Grafik Harga Live Binance Life (币安人生)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:08 (UTC+8)

Informasi Harga Binance Life (币安人生) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.14464
$ 0.14464$ 0.14464
Low 24 Jam
$ 0.21517
$ 0.21517$ 0.21517
High 24 Jam

$ 0.14464
$ 0.14464$ 0.14464

$ 0.21517
$ 0.21517$ 0.21517

$ 0.5073972133192474
$ 0.5073972133192474$ 0.5073972133192474

$ 0.000104447116201723
$ 0.000104447116201723$ 0.000104447116201723

+2.74%

+14.01%

-8.25%

-8.25%

Harga aktual Binance Life (币安人生) adalah $ 0.16646. Selama 24 jam terakhir, 币安人生 diperdagangkan antara low $ 0.14464 dan high $ 0.21517, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high币安人生 adalah $ 0.5073972133192474, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000104447116201723.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 币安人生 telah berubah sebesar +2.74% selama 1 jam terakhir, +14.01% selama 24 jam, dan -8.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Binance Life (币安人生)

No.229

$ 166.46M
$ 166.46M$ 166.46M

$ 301.02K
$ 301.02K$ 301.02K

$ 166.46M
$ 166.46M$ 166.46M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Binance Life saat ini adalah $ 166.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 301.02K. Suplai beredar 币安人生 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 166.46M.

Riwayat Harga Binance Life (币安人生) USD

Pantau perubahan harga Binance Life untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0205401+14.01%
30 Days$ -0.12622-43.13%
60 Hari$ +0.14646+732.30%
90 Hari$ +0.14646+732.30%
Perubahan Harga Binance Life Hari Ini

Hari ini, 币安人生 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0205401 (+14.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Binance Life 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.12622 (-43.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Binance Life 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 币安人生 terlihat mengalami perubahan $ +0.14646 (+732.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Binance Life 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.14646 (+732.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Binance Life (币安人生)?

Lihat halaman Riwayat Harga Binance Life sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Binance Life (币安人生)

Binance Life tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Binance Life Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 币安人生 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Binance Life di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binance Life dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binance Life (USD)

Berapa nilai Binance Life (币安人生) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binance Life (币安人生) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Life.

Cek prediksi harga Binance Life sekarang!

Tokenomi Binance Life (币安人生)

Memahami tokenomi Binance Life (币安人生) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 币安人生 sekarang!

Cara membeli Binance Life (币安人生)

Ingin mengetahui cara membeli Binance Life? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binance Life di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

币安人生 ke Mata Uang Lokal

1 Binance Life(币安人生) ke VND
4,380.3949
1 Binance Life(币安人生) ke AUD
A$0.2563484
1 Binance Life(币安人生) ke GBP
0.1265096
1 Binance Life(币安人生) ke EUR
0.1431556
1 Binance Life(币安人生) ke USD
$0.16646
1 Binance Life(币安人生) ke MYR
RM0.6958028
1 Binance Life(币安人生) ke TRY
7.0229474
1 Binance Life(币安人生) ke JPY
¥25.30192
1 Binance Life(币安人生) ke ARS
ARS$241.5950502
1 Binance Life(币安人生) ke RUB
13.5232104
1 Binance Life(币安人生) ke INR
14.7600082
1 Binance Life(币安人生) ke IDR
Rp2,774.3322236
1 Binance Life(币安人生) ke PHP
9.8094878
1 Binance Life(币安人生) ke EGP
￡E.7.873558
1 Binance Life(币安人生) ke BRL
R$0.890561
1 Binance Life(币安人生) ke CAD
C$0.2347086
1 Binance Life(币安人生) ke BDT
20.3097846
1 Binance Life(币安人生) ke NGN
239.5093064
1 Binance Life(币安人生) ke COP
$637.7765086
1 Binance Life(币安人生) ke ZAR
R.2.8914102
1 Binance Life(币安人生) ke UAH
7.0013076
1 Binance Life(币安人生) ke TZS
T.Sh.408.99222
1 Binance Life(币安人生) ke VES
Bs37.78642
1 Binance Life(币安人生) ke CLP
$156.97178
1 Binance Life(币安人生) ke PKR
Rs47.0482544
1 Binance Life(币安人生) ke KZT
87.5629538
1 Binance Life(币安人生) ke THB
฿5.393304
1 Binance Life(币安人生) ke TWD
NT$5.1585954
1 Binance Life(币安人生) ke AED
د.إ0.6109082
1 Binance Life(币安人生) ke CHF
Fr0.133168
1 Binance Life(币安人生) ke HKD
HK$1.2933942
1 Binance Life(币安人生) ke AMD
֏63.654304
1 Binance Life(币安人生) ke MAD
.د.م1.548078
1 Binance Life(币安人生) ke MXN
$3.0911622
1 Binance Life(币安人生) ke SAR
ريال0.624225
1 Binance Life(币安人生) ke ETB
Br25.6165294
1 Binance Life(币安人生) ke KES
KSh21.4999736
1 Binance Life(币安人生) ke JOD
د.أ0.11802014
1 Binance Life(币安人生) ke PLN
0.6125728
1 Binance Life(币安人生) ke RON
лв0.732424
1 Binance Life(币安人生) ke SEK
kr1.5930222
1 Binance Life(币安人生) ke BGN
лв0.2813174
1 Binance Life(币安人生) ke HUF
Ft55.6708824
1 Binance Life(币安人生) ke CZK
3.5073122
1 Binance Life(币安人生) ke KWD
د.ك0.05093676
1 Binance Life(币安人生) ke ILS
0.5443242
1 Binance Life(币安人生) ke BOB
Bs1.148574
1 Binance Life(币安人生) ke AZN
0.282982
1 Binance Life(币安人生) ke TJS
SM1.5347612
1 Binance Life(币安人生) ke GEL
0.4511066
1 Binance Life(币安人生) ke AOA
Kz152.5755714
1 Binance Life(币安人生) ke BHD
.د.ب0.06258896
1 Binance Life(币安人生) ke BMD
$0.16646
1 Binance Life(币安人生) ke DKK
kr1.0753316
1 Binance Life(币安人生) ke HNL
L4.3845564
1 Binance Life(币安人生) ke MUR
7.65716
1 Binance Life(币安人生) ke NAD
$2.8914102
1 Binance Life(币安人生) ke NOK
kr1.6962274
1 Binance Life(币安人生) ke NZD
$0.2946342
1 Binance Life(币安人生) ke PAB
B/.0.16646
1 Binance Life(币安人生) ke PGK
K0.699132
1 Binance Life(币安人生) ke QAR
ر.ق0.6059144
1 Binance Life(币安人生) ke RSD
дин.16.8990192
1 Binance Life(币安人生) ke UZS
soʻm2,005.5417074
1 Binance Life(币安人生) ke ALL
L13.957671
1 Binance Life(币安人生) ke ANG
ƒ0.2979634
1 Binance Life(币安人生) ke AWG
ƒ0.299628
1 Binance Life(币安人生) ke BBD
$0.33292
1 Binance Life(币安人生) ke BAM
KM0.2813174
1 Binance Life(币安人生) ke BIF
Fr490.89054
1 Binance Life(币安人生) ke BND
$0.216398
1 Binance Life(币安人生) ke BSD
$0.16646
1 Binance Life(币安人生) ke JMD
$26.691861
1 Binance Life(币安人生) ke KHR
668.5133476
1 Binance Life(币安人生) ke KMF
Fr69.9132
1 Binance Life(币安人生) ke LAK
3,618.6955798
1 Binance Life(币安人生) ke LKR
රු50.7486602
1 Binance Life(币安人生) ke MDL
L2.82982
1 Binance Life(币安人生) ke MGA
Ar749.81907
1 Binance Life(币安人生) ke MOP
P1.33168
1 Binance Life(币安人生) ke MVR
2.563484
1 Binance Life(币安人生) ke MWK
MK288.9928706
1 Binance Life(币安人生) ke MZN
MT10.645117
1 Binance Life(币安人生) ke NPR
रु23.587382
1 Binance Life(币安人生) ke PYG
1,180.53432
1 Binance Life(币安人生) ke RWF
Fr241.53346
1 Binance Life(币安人生) ke SBD
$1.3699658
1 Binance Life(币安人生) ke SCR
2.4020178
1 Binance Life(币安人生) ke SRD
$6.40871
1 Binance Life(币安人生) ke SVC
$1.4548604
1 Binance Life(币安人生) ke SZL
L2.8897456
1 Binance Life(币安人生) ke TMT
m0.58261
1 Binance Life(币安人生) ke TND
د.ت0.49255514
1 Binance Life(币安人生) ke TTD
$1.1269342
1 Binance Life(币安人生) ke UGX
Sh581.94416
1 Binance Life(币安人生) ke XAF
Fr94.54928
1 Binance Life(币安人生) ke XCD
$0.449442
1 Binance Life(币安人生) ke XOF
Fr94.54928
1 Binance Life(币安人生) ke XPF
Fr17.14538
1 Binance Life(币安人生) ke BWP
P2.238887
1 Binance Life(币安人生) ke BZD
$0.3345846
1 Binance Life(币安人生) ke CVE
$15.9535264
1 Binance Life(币安人生) ke DJF
Fr29.46342
1 Binance Life(币安人生) ke DOP
$10.7050426
1 Binance Life(币安人生) ke DZD
د.ج21.7330176
1 Binance Life(币安人生) ke FJD
$0.3795288
1 Binance Life(币安人生) ke GNF
Fr1,447.3697
1 Binance Life(币安人生) ke GTQ
Q1.2750836
1 Binance Life(币安人生) ke GYD
$34.8167736
1 Binance Life(币安人生) ke ISK
kr20.97396

Sumber Daya Binance Life

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binance Life, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binance Life

Berapa nilai Binance Life (币安人生) hari ini?
Harga live 币安人生 dalam USD adalah 0.16646 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 币安人生 ke USD saat ini?
Harga 币安人生 ke USD saat ini adalah $ 0.16646. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Binance Life?
Kapitalisasi pasar 币安人生 adalah $ 166.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 币安人生?
Suplai beredar 币安人生 adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 币安人生?
币安人生 mencapai harga ATH sebesar 0.5073972133192474 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 币安人生?
币安人生 mencapai harga ATL 0.000104447116201723 USD.
Berapa volume perdagangan 币安人生?
Volume perdagangan 24 jam live 币安人生 adalah $ 301.02K USD.
Akankah harga 币安人生 naik lebih tinggi tahun ini?
币安人生 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 币安人生 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Binance Life (币安人生)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 币安人生 ke USD

Jumlah

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0.16646 USD

Perdagangkan 币安人生

币安人生/USDT
$0.16715
$0.16715$0.16715
+13.93%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

