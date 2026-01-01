Harga 老子 Hari Ini

Harga live 老子 (老子) hari ini adalah $ 0.003941, dengan perubahan 2.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 老子 ke USD saat ini adalah $ 0.003941 per 老子.

老子 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 老子. Selama 24 jam terakhir, 老子 diperdagangkan antara $ 0.003432 (low) dan $ 0.004879 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 老子 bergerak -2.53% dalam satu jam terakhir dan +294.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 62.77K.

Informasi Pasar 老子 (老子)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 62.77K$ 62.77K $ 62.77K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar 老子 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.77K. Suplai beredar 老子 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.