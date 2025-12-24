Tokenomi REBORN (重生)

Tokenomi REBORN (重生)

Telusuri wawasan utama tentang REBORN (重生), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-12-24 19:37:05 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga REBORN (重生)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk REBORN (重生), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
All-Time High:
$ 0.010434
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.0000634
Informasi REBORN (重生)

Token REBORN terinspirasi oleh tweet dari @cz_binance, yang menggunakan konsep “kelahiran kembali” untuk membangkitkan sentimen memulai kembali kolektif yang didorong oleh reputasi bursa tersebut.

Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x7bd8c371304cc038ff8dc0e54975a719f9aa4444

Tokenomi REBORN (重生): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi REBORN (重生) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 重生 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 重生 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 重生, jelajahi harga live token 重生!

Cara Membeli 重生

Tertarik untuk menambahkan REBORN (重生) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli 重生, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga REBORN (重生)

Menganalisis riwayat harga 重生 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga 重生

Ingin mengetahui arah 重生? Halaman prediksi harga 重生 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

