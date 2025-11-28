Harga REBORN Hari Ini

Harga live REBORN (重生) hari ini adalah $ 0.00011137, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 重生 ke USD saat ini adalah $ 0.00011137 per 重生.

REBORN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 重生. Selama 24 jam terakhir, 重生 diperdagangkan antara $ 0.00011085 (low) dan $ 0.00014024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 重生 bergerak -3.68% dalam satu jam terakhir dan +3.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 53.58K.

Informasi Pasar REBORN (重生)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 53.58K$ 53.58K $ 53.58K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

