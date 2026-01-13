Harga Harmonix Finance Hari Ini

Harga live Harmonix Finance (HAR) hari ini adalah $ 0.004517, dengan perubahan 8.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAR ke USD saat ini adalah $ 0.004517 per HAR.

Harmonix Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- HAR. Selama 24 jam terakhir, HAR diperdagangkan antara $ 0.004055 (low) dan $ 0.004562 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, HAR bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -23.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.21K.

Informasi Pasar Harmonix Finance (HAR)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.21K$ 54.21K $ 54.21K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik HYPEREVM

Kapitalisasi Pasar Harmonix Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.21K. Suplai beredar HAR adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.52M.