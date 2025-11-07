BursaDEX+
Harga live Quack AI hari ini adalah 0.022258 USD. Lacak informasi harga aktual Q ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga Q dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Quack AI(Q)

Harga Live 1 Q ke USD:

$0.022258
+5.61%1D
USD
Grafik Harga Live Quack AI (Q)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:26:15 (UTC+8)

Informasi Harga Quack AI (Q) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.017992
Low 24 Jam
$ 0.022575
High 24 Jam

$ 0.017992
$ 0.022575
--
--
+1.14%

+5.61%

-4.34%

-4.34%

Harga aktual Quack AI (Q) adalah $ 0.022258. Selama 24 jam terakhir, Q diperdagangkan antara low $ 0.017992 dan high $ 0.022575, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQ adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, Q telah berubah sebesar +1.14% selama 1 jam terakhir, +5.61% selama 24 jam, dan -4.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quack AI (Q)

--
$ 144.77K
$ 222.58M
--
10,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Quack AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 144.77K. Suplai beredar Q adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 222.58M.

Riwayat Harga Quack AI (Q) USD

Pantau perubahan harga Quack AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00118234+5.61%
30 Days$ -0.023099-50.93%
60 Hari$ +0.012372+125.14%
90 Hari$ +0.020258+1,012.90%
Perubahan Harga Quack AI Hari Ini

Hari ini, Q tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00118234 (+5.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Quack AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.023099 (-50.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Quack AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, Q terlihat mengalami perubahan $ +0.012372 (+125.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Quack AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.020258 (+1,012.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Quack AI (Q)?

Lihat halaman Riwayat Harga Quack AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Quack AI (Q)

Quack AI – Lapisan Tata Kelola/Governance AI untuk Web3. Quack AI adalah infrastruktur tata kelola/governance modular dan siap pakai yang mengotomatiskan pembuatan proposal, penilaian risiko, pemungutan suara, dan eksekusi di seluruh rantai — menghadirkan tata kelola/governance berbasis AI dalam skala besar.

Quack AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Quack AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa Q ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Quack AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Quack AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Quack AI (USD)

Berapa nilai Quack AI (Q) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quack AI (Q) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quack AI.

Cek prediksi harga Quack AI sekarang!

Tokenomi Quack AI (Q)

Memahami tokenomi Quack AI (Q) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token Q sekarang!

Cara membeli Quack AI (Q)

Ingin mengetahui cara membeli Quack AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Quack AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Q ke Mata Uang Lokal

1 Quack AI(Q) ke VND
585.71927
1 Quack AI(Q) ke AUD
A$0.03427732
1 Quack AI(Q) ke GBP
0.01691608
1 Quack AI(Q) ke EUR
0.01914188
1 Quack AI(Q) ke USD
$0.022258
1 Quack AI(Q) ke MYR
RM0.09303844
1 Quack AI(Q) ke TRY
0.93884244
1 Quack AI(Q) ke JPY
¥3.405474
1 Quack AI(Q) ke ARS
ARS$32.30459346
1 Quack AI(Q) ke RUB
1.80823992
1 Quack AI(Q) ke INR
1.97361686
1 Quack AI(Q) ke IDR
Rp370.96651828
1 Quack AI(Q) ke PHP
1.31366716
1 Quack AI(Q) ke EGP
￡E.1.05258082
1 Quack AI(Q) ke BRL
R$0.1190803
1 Quack AI(Q) ke CAD
C$0.03138378
1 Quack AI(Q) ke BDT
2.71569858
1 Quack AI(Q) ke NGN
32.02570072
1 Quack AI(Q) ke COP
$85.27952378
1 Quack AI(Q) ke ZAR
R.0.38684404
1 Quack AI(Q) ke UAH
0.93617148
1 Quack AI(Q) ke TZS
T.Sh.54.687906
1 Quack AI(Q) ke VES
Bs5.052566
1 Quack AI(Q) ke CLP
$20.989294
1 Quack AI(Q) ke PKR
Rs6.29100112
1 Quack AI(Q) ke KZT
11.70837574
1 Quack AI(Q) ke THB
฿0.7211592
1 Quack AI(Q) ke TWD
NT$0.68977542
1 Quack AI(Q) ke AED
د.إ0.08168686
1 Quack AI(Q) ke CHF
Fr0.0178064
1 Quack AI(Q) ke HKD
HK$0.17294466
1 Quack AI(Q) ke AMD
֏8.5114592
1 Quack AI(Q) ke MAD
.د.م0.2069994
1 Quack AI(Q) ke MXN
$0.41355364
1 Quack AI(Q) ke SAR
ريال0.0834675
1 Quack AI(Q) ke ETB
Br3.41638042
1 Quack AI(Q) ke KES
KSh2.87484328
1 Quack AI(Q) ke JOD
د.أ0.015780922
1 Quack AI(Q) ke PLN
0.08190944
1 Quack AI(Q) ke RON
лв0.0979352
1 Quack AI(Q) ke SEK
kr0.21278648
1 Quack AI(Q) ke BGN
лв0.03761602
1 Quack AI(Q) ke HUF
Ft7.44151714
1 Quack AI(Q) ke CZK
0.46919864
1 Quack AI(Q) ke KWD
د.ك0.006810948
1 Quack AI(Q) ke ILS
0.07278366
1 Quack AI(Q) ke BOB
Bs0.1535802
1 Quack AI(Q) ke AZN
0.0378386
1 Quack AI(Q) ke TJS
SM0.20521876
1 Quack AI(Q) ke GEL
0.06031918
1 Quack AI(Q) ke AOA
Kz20.3081992
1 Quack AI(Q) ke BHD
.د.ب0.008369008
1 Quack AI(Q) ke BMD
$0.022258
1 Quack AI(Q) ke DKK
kr0.14378668
1 Quack AI(Q) ke HNL
L0.58494024
1 Quack AI(Q) ke MUR
1.023868
1 Quack AI(Q) ke NAD
$0.38662146
1 Quack AI(Q) ke NOK
kr0.2270316
1 Quack AI(Q) ke NZD
$0.03939666
1 Quack AI(Q) ke PAB
B/.0.022258
1 Quack AI(Q) ke PGK
K0.09504166
1 Quack AI(Q) ke QAR
ر.ق0.08101912
1 Quack AI(Q) ke RSD
дин.2.26007732
1 Quack AI(Q) ke UZS
soʻm264.97614808
1 Quack AI(Q) ke ALL
L1.86677846
1 Quack AI(Q) ke ANG
ƒ0.03984182
1 Quack AI(Q) ke AWG
ƒ0.0400644
1 Quack AI(Q) ke BBD
$0.044516
1 Quack AI(Q) ke BAM
KM0.03761602
1 Quack AI(Q) ke BIF
Fr65.638842
1 Quack AI(Q) ke BND
$0.0289354
1 Quack AI(Q) ke BSD
$0.022258
1 Quack AI(Q) ke JMD
$3.5690703
1 Quack AI(Q) ke KHR
89.38946348
1 Quack AI(Q) ke KMF
Fr9.34836
1 Quack AI(Q) ke LAK
483.86955554
1 Quack AI(Q) ke LKR
රු6.78579646
1 Quack AI(Q) ke MDL
L0.38083438
1 Quack AI(Q) ke MGA
Ar100.261161
1 Quack AI(Q) ke MOP
P0.178064
1 Quack AI(Q) ke MVR
0.3427732
1 Quack AI(Q) ke MWK
MK38.5753398
1 Quack AI(Q) ke MZN
MT1.4233991
1 Quack AI(Q) ke NPR
रु3.1539586
1 Quack AI(Q) ke PYG
157.853736
1 Quack AI(Q) ke RWF
Fr32.296358
1 Quack AI(Q) ke SBD
$0.18296076
1 Quack AI(Q) ke SCR
0.3349829
1 Quack AI(Q) ke SRD
$0.856933
1 Quack AI(Q) ke SVC
$0.19453492
1 Quack AI(Q) ke SZL
L0.38639888
1 Quack AI(Q) ke TMT
m0.077903
1 Quack AI(Q) ke TND
د.ت0.065861422
1 Quack AI(Q) ke TTD
$0.15068666
1 Quack AI(Q) ke UGX
Sh77.813968
1 Quack AI(Q) ke XAF
Fr12.642544
1 Quack AI(Q) ke XCD
$0.0600966
1 Quack AI(Q) ke XOF
Fr12.642544
1 Quack AI(Q) ke XPF
Fr2.292574
1 Quack AI(Q) ke BWP
P0.2993701
1 Quack AI(Q) ke BZD
$0.04473858
1 Quack AI(Q) ke CVE
$2.13320672
1 Quack AI(Q) ke DJF
Fr3.939666
1 Quack AI(Q) ke DOP
$1.43141198
1 Quack AI(Q) ke DZD
د.ج2.90555932
1 Quack AI(Q) ke FJD
$0.05074824
1 Quack AI(Q) ke GNF
Fr193.53331
1 Quack AI(Q) ke GTQ
Q0.17049628
1 Quack AI(Q) ke GYD
$4.65548328
1 Quack AI(Q) ke ISK
kr2.804508

Sumber Daya Quack AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Quack AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Quack AI

Berapa nilai Quack AI (Q) hari ini?
Harga live Q dalam USD adalah 0.022258 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga Q ke USD saat ini?
Harga Q ke USD saat ini adalah $ 0.022258. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quack AI?
Kapitalisasi pasar Q adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar Q?
Suplai beredar Q adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) Q?
Q mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) Q?
Q mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan Q?
Volume perdagangan 24 jam live Q adalah $ 144.77K USD.
Akankah harga Q naik lebih tinggi tahun ini?
Q mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga Q untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Quack AI (Q)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

