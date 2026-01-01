Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh 2131KOBUSHIDE?

2131KOBUSHIDE beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari 21?

Token ini dihargai sebesar Rp45.50005205866500000, mencatat pergerakan harga sebesar 55.26% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh 2131KOBUSHIDE?

2131KOBUSHIDE termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan 21 dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari 2131KOBUSHIDE?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp45502908562.659500000, menempatkan aset ini di peringkat #2769. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai 21 yang beredar saat ini?

Terdapat 999919100.70355 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk 2131KOBUSHIDE hari ini?

Dalam satu hari terakhir, 21 mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, 2131KOBUSHIDE berfluktuasi antara Rp24.02353664155500000 dan Rp60.88190350928500000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.