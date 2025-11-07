BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live DoubleZero hari ini adalah 0.159 USD. Lacak informasi harga aktual 2Z ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 2Z dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live DoubleZero hari ini adalah 0.159 USD. Lacak informasi harga aktual 2Z ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 2Z dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 2Z

Info Harga 2Z

Penjelasan 2Z

Whitepaper 2Z

Situs Web Resmi 2Z

Tokenomi 2Z

Prakiraan Harga 2Z

Riwayat 2Z

Panduan Membeli 2Z

Konverter 2Z ke Mata Uang Fiat

Spot 2Z

Futures USDT-M 2Z

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DoubleZero

Harga DoubleZero(2Z)

Harga Live 1 2Z ke USD:

$0.1589
$0.1589$0.1589
-2.27%1D
USD
Grafik Harga Live DoubleZero (2Z)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:30 (UTC+8)

Informasi Harga DoubleZero (2Z) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1568
$ 0.1568$ 0.1568
Low 24 Jam
$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799
High 24 Jam

$ 0.1568
$ 0.1568$ 0.1568

$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.1504312061231505
$ 0.1504312061231505$ 0.1504312061231505

+0.37%

-2.27%

-16.98%

-16.98%

Harga aktual DoubleZero (2Z) adalah $ 0.159. Selama 24 jam terakhir, 2Z diperdagangkan antara low $ 0.1568 dan high $ 0.1799, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high2Z adalah $ 0.7501993077269953, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1504312061231505.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 2Z telah berubah sebesar +0.37% selama 1 jam terakhir, -2.27% selama 24 jam, dan -16.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DoubleZero (2Z)

No.88

$ 551.96M
$ 551.96M$ 551.96M

$ 261.88K
$ 261.88K$ 261.88K

$ 1.59B
$ 1.59B$ 1.59B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,941,130.2
9,999,941,130.2 9,999,941,130.2

34.71%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar DoubleZero saat ini adalah $ 551.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 261.88K. Suplai beredar 2Z adalah 3.47B, dan total suplainya sebesar 9999941130.2. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.59B.

Riwayat Harga DoubleZero (2Z) USD

Pantau perubahan harga DoubleZero untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003691-2.27%
30 Days$ -0.2547-61.57%
60 Hari$ -0.041-20.50%
90 Hari$ -0.041-20.50%
Perubahan Harga DoubleZero Hari Ini

Hari ini, 2Z tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003691 (-2.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DoubleZero 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2547 (-61.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DoubleZero 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 2Z terlihat mengalami perubahan $ -0.041 (-20.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DoubleZero 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.041 (-20.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DoubleZero (2Z)?

Lihat halaman Riwayat Harga DoubleZero sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DoubleZero (2Z)

DoubleZero adalah kerangka kerja terdesentralisasi untuk membuat dan mengelola jaringan terdesentralisasi berkinerja tinggi, dioptimalkan untuk sistem terdistribusi seperti blockchain.

DoubleZero tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DoubleZero Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 2Z ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DoubleZero di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DoubleZero dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DoubleZero (USD)

Berapa nilai DoubleZero (2Z) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DoubleZero (2Z) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DoubleZero.

Cek prediksi harga DoubleZero sekarang!

Tokenomi DoubleZero (2Z)

Memahami tokenomi DoubleZero (2Z) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 2Z sekarang!

Cara membeli DoubleZero (2Z)

Ingin mengetahui cara membeli DoubleZero? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DoubleZero di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

2Z ke Mata Uang Lokal

1 DoubleZero(2Z) ke VND
4,184.085
1 DoubleZero(2Z) ke AUD
A$0.24486
1 DoubleZero(2Z) ke GBP
0.12084
1 DoubleZero(2Z) ke EUR
0.13674
1 DoubleZero(2Z) ke USD
$0.159
1 DoubleZero(2Z) ke MYR
RM0.66462
1 DoubleZero(2Z) ke TRY
6.70821
1 DoubleZero(2Z) ke JPY
¥24.168
1 DoubleZero(2Z) ke ARS
ARS$230.76783
1 DoubleZero(2Z) ke RUB
12.91716
1 DoubleZero(2Z) ke INR
14.09853
1 DoubleZero(2Z) ke IDR
Rp2,649.99894
1 DoubleZero(2Z) ke PHP
9.36987
1 DoubleZero(2Z) ke EGP
￡E.7.5207
1 DoubleZero(2Z) ke BRL
R$0.85065
1 DoubleZero(2Z) ke CAD
C$0.22419
1 DoubleZero(2Z) ke BDT
19.39959
1 DoubleZero(2Z) ke NGN
228.77556
1 DoubleZero(2Z) ke COP
$609.19419
1 DoubleZero(2Z) ke ZAR
R.2.76183
1 DoubleZero(2Z) ke UAH
6.68754
1 DoubleZero(2Z) ke TZS
T.Sh.390.663
1 DoubleZero(2Z) ke VES
Bs36.093
1 DoubleZero(2Z) ke CLP
$149.937
1 DoubleZero(2Z) ke PKR
Rs44.93976
1 DoubleZero(2Z) ke KZT
83.63877
1 DoubleZero(2Z) ke THB
฿5.1516
1 DoubleZero(2Z) ke TWD
NT$4.92741
1 DoubleZero(2Z) ke AED
د.إ0.58353
1 DoubleZero(2Z) ke CHF
Fr0.1272
1 DoubleZero(2Z) ke HKD
HK$1.23543
1 DoubleZero(2Z) ke AMD
֏60.8016
1 DoubleZero(2Z) ke MAD
.د.م1.4787
1 DoubleZero(2Z) ke MXN
$2.95263
1 DoubleZero(2Z) ke SAR
ريال0.59625
1 DoubleZero(2Z) ke ETB
Br24.46851
1 DoubleZero(2Z) ke KES
KSh20.53644
1 DoubleZero(2Z) ke JOD
د.أ0.112731
1 DoubleZero(2Z) ke PLN
0.58512
1 DoubleZero(2Z) ke RON
лв0.6996
1 DoubleZero(2Z) ke SEK
kr1.52163
1 DoubleZero(2Z) ke BGN
лв0.26871
1 DoubleZero(2Z) ke HUF
Ft53.17596
1 DoubleZero(2Z) ke CZK
3.35013
1 DoubleZero(2Z) ke KWD
د.ك0.048654
1 DoubleZero(2Z) ke ILS
0.51993
1 DoubleZero(2Z) ke BOB
Bs1.0971
1 DoubleZero(2Z) ke AZN
0.2703
1 DoubleZero(2Z) ke TJS
SM1.46598
1 DoubleZero(2Z) ke GEL
0.43089
1 DoubleZero(2Z) ke AOA
Kz145.73781
1 DoubleZero(2Z) ke BHD
.د.ب0.059784
1 DoubleZero(2Z) ke BMD
$0.159
1 DoubleZero(2Z) ke DKK
kr1.02714
1 DoubleZero(2Z) ke HNL
L4.18806
1 DoubleZero(2Z) ke MUR
7.314
1 DoubleZero(2Z) ke NAD
$2.76183
1 DoubleZero(2Z) ke NOK
kr1.62021
1 DoubleZero(2Z) ke NZD
$0.28143
1 DoubleZero(2Z) ke PAB
B/.0.159
1 DoubleZero(2Z) ke PGK
K0.6678
1 DoubleZero(2Z) ke QAR
ر.ق0.57876
1 DoubleZero(2Z) ke RSD
дин.16.14168
1 DoubleZero(2Z) ke UZS
soʻm1,915.66221
1 DoubleZero(2Z) ke ALL
L13.33215
1 DoubleZero(2Z) ke ANG
ƒ0.28461
1 DoubleZero(2Z) ke AWG
ƒ0.2862
1 DoubleZero(2Z) ke BBD
$0.318
1 DoubleZero(2Z) ke BAM
KM0.26871
1 DoubleZero(2Z) ke BIF
Fr468.891
1 DoubleZero(2Z) ke BND
$0.2067
1 DoubleZero(2Z) ke BSD
$0.159
1 DoubleZero(2Z) ke JMD
$25.49565
1 DoubleZero(2Z) ke KHR
638.55354
1 DoubleZero(2Z) ke KMF
Fr66.78
1 DoubleZero(2Z) ke LAK
3,456.52167
1 DoubleZero(2Z) ke LKR
රු48.47433
1 DoubleZero(2Z) ke MDL
L2.703
1 DoubleZero(2Z) ke MGA
Ar716.2155
1 DoubleZero(2Z) ke MOP
P1.272
1 DoubleZero(2Z) ke MVR
2.4486
1 DoubleZero(2Z) ke MWK
MK276.04149
1 DoubleZero(2Z) ke MZN
MT10.16805
1 DoubleZero(2Z) ke NPR
रु22.5303
1 DoubleZero(2Z) ke PYG
1,127.628
1 DoubleZero(2Z) ke RWF
Fr230.709
1 DoubleZero(2Z) ke SBD
$1.30857
1 DoubleZero(2Z) ke SCR
2.29437
1 DoubleZero(2Z) ke SRD
$6.1215
1 DoubleZero(2Z) ke SVC
$1.38966
1 DoubleZero(2Z) ke SZL
L2.76024
1 DoubleZero(2Z) ke TMT
m0.5565
1 DoubleZero(2Z) ke TND
د.ت0.470481
1 DoubleZero(2Z) ke TTD
$1.07643
1 DoubleZero(2Z) ke UGX
Sh555.864
1 DoubleZero(2Z) ke XAF
Fr90.312
1 DoubleZero(2Z) ke XCD
$0.4293
1 DoubleZero(2Z) ke XOF
Fr90.312
1 DoubleZero(2Z) ke XPF
Fr16.377
1 DoubleZero(2Z) ke BWP
P2.13855
1 DoubleZero(2Z) ke BZD
$0.31959
1 DoubleZero(2Z) ke CVE
$15.23856
1 DoubleZero(2Z) ke DJF
Fr28.143
1 DoubleZero(2Z) ke DOP
$10.22529
1 DoubleZero(2Z) ke DZD
د.ج20.75904
1 DoubleZero(2Z) ke FJD
$0.36252
1 DoubleZero(2Z) ke GNF
Fr1,382.505
1 DoubleZero(2Z) ke GTQ
Q1.21794
1 DoubleZero(2Z) ke GYD
$33.25644
1 DoubleZero(2Z) ke ISK
kr20.034

Sumber Daya DoubleZero

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DoubleZero, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DoubleZero
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DoubleZero

Berapa nilai DoubleZero (2Z) hari ini?
Harga live 2Z dalam USD adalah 0.159 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 2Z ke USD saat ini?
Harga 2Z ke USD saat ini adalah $ 0.159. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DoubleZero?
Kapitalisasi pasar 2Z adalah $ 551.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 2Z?
Suplai beredar 2Z adalah 3.47B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 2Z?
2Z mencapai harga ATH sebesar 0.7501993077269953 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 2Z?
2Z mencapai harga ATL 0.1504312061231505 USD.
Berapa volume perdagangan 2Z?
Volume perdagangan 24 jam live 2Z adalah $ 261.88K USD.
Akankah harga 2Z naik lebih tinggi tahun ini?
2Z mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 2Z untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:14:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DoubleZero (2Z)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 2Z ke USD

Jumlah

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.159 USD

Perdagangkan 2Z

2Z/USDT
$0.1589
$0.1589$0.1589
-2.39%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,319.48
$101,319.48$101,319.48

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.85
$3,316.85$3,316.85

+0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.28
$156.28$156.28

+0.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0423
$1.0423$1.0423

+21.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,319.48
$101,319.48$101,319.48

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.85
$3,316.85$3,316.85

+0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.28
$156.28$156.28

+0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2139
$2.2139$2.2139

-0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0250
$1.0250$1.0250

+0.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0810
$0.0810$0.0810

+62.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018517
$0.018517$0.018517

+1,751.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008693
$0.008693$0.008693

+307.35%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.104
$4.104$4.104

+310.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0810
$0.0810$0.0810

+62.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002420
$0.0000002420$0.0000002420

+61.33%