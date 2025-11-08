Harga 8004 Dog (DOG8004)
Harga live 8004 Dog (DOG8004) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOG8004 ke USD saat ini adalah -- per DOG8004.
8004 Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,298.87, dengan suplai yang beredar 40.02M DOG8004. Selama 24 jam terakhir, DOG8004 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0012531, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DOG8004 bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +39.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar 8004 Dog saat ini adalah $ 15.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOG8004 adalah 40.02M, dan total suplainya sebesar 40020000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.30K.
+0.01%
-0.82%
+39.87%
+39.87%
Sepanjang hari ini, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.82%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga 8004 Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
8004 Dog ($DOG8004) is the first meme coin built entirely on the ERC-8004 token standard, running on the Base Chain. This project represents a new chapter in the evolution of meme tokens — one that combines humor, community spirit, and technological transparency.
Unlike traditional meme coins that rely solely on hype and speculation, 8004 Dog was created to showcase the potential of the ERC-8004 standard, which introduces a modern, transparent, and fair approach to on-chain tokenization. By adopting this new framework, $DOG8004 stands as a pioneer — demonstrating how even meme projects can embrace technical innovation and set higher benchmarks for how tokens are created, distributed, and tracked on-chain.
The foundation of 8004 Dog lies in its community. It is a fully community-driven meme token, designed to highlight how decentralized communities can unite under a shared sense of humor and creativity. Holders are not just participants; they are the heartbeat of the ecosystem, shaping its direction through engagement, memes, and collective enthusiasm.
Being the first meme coin built on ERC-8004 also symbolizes a shift from conventional ERC-20 memes toward a smarter and more structured design. The ERC-8004 framework allows for greater transparency in minting, improved verification for on-chain fairness, and seamless compatibility with next-generation blockchain protocols. By building on Base Chain, 8004 Dog benefits from high scalability, low fees, and strong alignment with the broader Ethereum ecosystem, while maintaining a distinct identity as a meme pioneer.
The project’s vision is to prove that a meme coin can be more than just entertainment — it can be a symbol of innovation and community creativity. Through fair minting, transparent supply allocation, and open community participation, 8004 Dog seeks to inspire a new wave of ERC-8004-based tokens that value both fun and integrity.
In short, 8004 Dog is not only the first meme coin built on ERC-8004, but also the beginning of a movement — one that blends blockchain technology, Base Chain performance, and the unstoppable energy of the internet’s most powerful force: memes.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.