BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live 8004 Dog hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DOG8004 adalah 15,298.87 USD. Lacak informasi harga aktual DOG8004 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 8004 Dog hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DOG8004 adalah 15,298.87 USD. Lacak informasi harga aktual DOG8004 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DOG8004

Info Harga DOG8004

Penjelasan DOG8004

Situs Web Resmi DOG8004

Tokenomi DOG8004

Prakiraan Harga DOG8004

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 8004 Dog

Harga 8004 Dog (DOG8004)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DOG8004 ke USD:

$0.00038228
$0.00038228$0.00038228
-0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 8004 Dog (DOG8004)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:36:24 (UTC+8)

Harga 8004 Dog Hari Ini

Harga live 8004 Dog (DOG8004) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOG8004 ke USD saat ini adalah -- per DOG8004.

8004 Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,298.87, dengan suplai yang beredar 40.02M DOG8004. Selama 24 jam terakhir, DOG8004 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0012531, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOG8004 bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +39.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 8004 Dog (DOG8004)

$ 15.30K
$ 15.30K$ 15.30K

--
----

$ 15.30K
$ 15.30K$ 15.30K

40.02M
40.02M 40.02M

40,020,000.0
40,020,000.0 40,020,000.0

Kapitalisasi Pasar 8004 Dog saat ini adalah $ 15.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOG8004 adalah 40.02M, dan total suplainya sebesar 40020000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.30K.

Riwayat Harga 8004 Dog USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012531
$ 0.0012531$ 0.0012531

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.82%

+39.87%

+39.87%

Riwayat Harga 8004 Dog (DOG8004) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 8004 Dog ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.82%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk 8004 Dog

Prediksi Harga 8004 Dog (DOG8004) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DOG8004 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 8004 Dog (DOG8004) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga 8004 Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga 8004 Dog yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga DOG8004 untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga 8004 Dog.

Apa yang dimaksud dengan 8004 Dog (DOG8004)

8004 Dog ($DOG8004) is the first meme coin built entirely on the ERC-8004 token standard, running on the Base Chain. This project represents a new chapter in the evolution of meme tokens — one that combines humor, community spirit, and technological transparency.

Unlike traditional meme coins that rely solely on hype and speculation, 8004 Dog was created to showcase the potential of the ERC-8004 standard, which introduces a modern, transparent, and fair approach to on-chain tokenization. By adopting this new framework, $DOG8004 stands as a pioneer — demonstrating how even meme projects can embrace technical innovation and set higher benchmarks for how tokens are created, distributed, and tracked on-chain.

The foundation of 8004 Dog lies in its community. It is a fully community-driven meme token, designed to highlight how decentralized communities can unite under a shared sense of humor and creativity. Holders are not just participants; they are the heartbeat of the ecosystem, shaping its direction through engagement, memes, and collective enthusiasm.

Being the first meme coin built on ERC-8004 also symbolizes a shift from conventional ERC-20 memes toward a smarter and more structured design. The ERC-8004 framework allows for greater transparency in minting, improved verification for on-chain fairness, and seamless compatibility with next-generation blockchain protocols. By building on Base Chain, 8004 Dog benefits from high scalability, low fees, and strong alignment with the broader Ethereum ecosystem, while maintaining a distinct identity as a meme pioneer.

The project’s vision is to prove that a meme coin can be more than just entertainment — it can be a symbol of innovation and community creativity. Through fair minting, transparent supply allocation, and open community participation, 8004 Dog seeks to inspire a new wave of ERC-8004-based tokens that value both fun and integrity.

In short, 8004 Dog is not only the first meme coin built on ERC-8004, but also the beginning of a movement — one that blends blockchain technology, Base Chain performance, and the unstoppable energy of the internet’s most powerful force: memes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 8004 Dog (DOG8004)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 8004 Dog

Berapa nilai 1 8004 Dog pada tahun 2030?
Jika 8004 Dog tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga 8004 Dog tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:36:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 8004 Dog (DOG8004)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi 8004 Dog Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006272
$0.00006272$0.00006272

+1,154.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009289
$0.009289$0.009289

+132.22%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013405
$0.000013405$0.000013405

+123.41%

Flux

Flux

FLUX

$0.18327
$0.18327$0.18327

+67.63%

Humanity

Humanity

H

$0.20189
$0.20189$0.20189

+41.95%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.