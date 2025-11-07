BursaDEX+
Harga live ABEY hari ini adalah 0.0547 USD. Lacak informasi harga aktual ABEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ABEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ABEY ke USD:

$0.0547
$0.0547
+0.18%1D
Grafik Harga Live ABEY (ABEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:48 (UTC+8)

Informasi Harga ABEY (ABEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0541
$ 0.0541
Low 24 Jam
$ 0.0589
$ 0.0589
High 24 Jam

$ 0.0541
$ 0.0541

$ 0.0589
$ 0.0589

$ 1.1184874245817253
$ 1.1184874245817253

$ 0.04499562542646401
$ 0.04499562542646401

0.00%

+0.18%

-10.19%

-10.19%

Harga aktual ABEY (ABEY) adalah $ 0.0547. Selama 24 jam terakhir, ABEY diperdagangkan antara low $ 0.0541 dan high $ 0.0589, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highABEY adalah $ 1.1184874245817253, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04499562542646401.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ABEY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.18% selama 24 jam, dan -10.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ABEY (ABEY)

No.5095

$ 0.00
$ 0.00

$ 4.23K
$ 4.23K

$ 63.45M
$ 63.45M

0.00
0.00

1,159,996,027
1,159,996,027

ABEY

Kapitalisasi Pasar ABEY saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.23K. Suplai beredar ABEY adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1159996027. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.45M.

Riwayat Harga ABEY (ABEY) USD

Pantau perubahan harga ABEY untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000098+0.18%
30 Days$ -0.0046-7.76%
60 Hari$ -0.017-23.71%
90 Hari$ -0.0322-37.06%
Perubahan Harga ABEY Hari Ini

Hari ini, ABEY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000098 (+0.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ABEY 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0046 (-7.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ABEY 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ABEY terlihat mengalami perubahan $ -0.017 (-23.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ABEY 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0322 (-37.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ABEY (ABEY)?

Lihat halaman Riwayat Harga ABEY sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ABEY (ABEY)

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018.

Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

ABEY tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ABEY Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ABEY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ABEY di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ABEY dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ABEY (USD)

Berapa nilai ABEY (ABEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ABEY (ABEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ABEY.

Cek prediksi harga ABEY sekarang!

Tokenomi ABEY (ABEY)

Memahami tokenomi ABEY (ABEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABEY sekarang!

Cara membeli ABEY (ABEY)

Ingin mengetahui cara membeli ABEY? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ABEY di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ABEY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ABEY

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ABEY, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ABEY
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ABEY

Berapa nilai ABEY (ABEY) hari ini?
Harga live ABEY dalam USD adalah 0.0547 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ABEY ke USD saat ini?
Harga ABEY ke USD saat ini adalah $ 0.0547. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ABEY?
Kapitalisasi pasar ABEY adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ABEY?
Suplai beredar ABEY adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ABEY?
ABEY mencapai harga ATH sebesar 1.1184874245817253 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ABEY?
ABEY mencapai harga ATL 0.04499562542646401 USD.
Berapa volume perdagangan ABEY?
Volume perdagangan 24 jam live ABEY adalah $ 4.23K USD.
Akankah harga ABEY naik lebih tinggi tahun ini?
ABEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:01:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ABEY (ABEY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

