Harga live Abbott hari ini adalah 125.37 USD. Lacak informasi harga aktual ABTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ABTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ABTON

Info Harga ABTON

Penjelasan ABTON

Situs Web Resmi ABTON

Tokenomi ABTON

Prakiraan Harga ABTON

Riwayat ABTON

Panduan Membeli ABTON

Konverter ABTON ke Mata Uang Fiat

Spot ABTON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Abbott

Harga Abbott(ABTON)

Harga Live 1 ABTON ke USD:

+0.48%1D
USD
Grafik Harga Live Abbott (ABTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:35 (UTC+8)

Informasi Harga Abbott (ABTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 125.54
$ 125.54$ 125.54
High 24 Jam

-0.01%

+0.48%

+0.42%

+0.42%

Harga aktual Abbott (ABTON) adalah $ 125.37. Selama 24 jam terakhir, ABTON diperdagangkan antara low $ 123.99 dan high $ 125.54, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highABTON adalah $ 235.31115975890665, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 122.32387218541305.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ABTON telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, +0.48% selama 24 jam, dan +0.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Abbott (ABTON)

No.1872

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

13.25K
13.25K 13.25K

13,254.91628593
13,254.91628593 13,254.91628593

ETH

Kapitalisasi Pasar Abbott saat ini adalah $ 1.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.54K. Suplai beredar ABTON adalah 13.25K, dan total suplainya sebesar 13254.91628593. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.66M.

Riwayat Harga Abbott (ABTON) USD

Pantau perubahan harga Abbott untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.5989+0.48%
30 Days$ -7.64-5.75%
60 Hari$ +25.37+25.37%
90 Hari$ +25.37+25.37%
Perubahan Harga Abbott Hari Ini

Hari ini, ABTON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.5989 (+0.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Abbott 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -7.64 (-5.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Abbott 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ABTON terlihat mengalami perubahan $ +25.37 (+25.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Abbott 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +25.37 (+25.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Abbott (ABTON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Abbott sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Abbott (ABTON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Abbott tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Abbott Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ABTON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Abbott di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Abbott dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Abbott (USD)

Berapa nilai Abbott (ABTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Abbott (ABTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Abbott.

Cek prediksi harga Abbott sekarang!

Tokenomi Abbott (ABTON)

Memahami tokenomi Abbott (ABTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ABTON sekarang!

Cara membeli Abbott (ABTON)

Ingin mengetahui cara membeli Abbott? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Abbott di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ABTON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Abbott

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Abbott, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Abbott
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Abbott

Berapa nilai Abbott (ABTON) hari ini?
Harga live ABTON dalam USD adalah 125.37 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ABTON ke USD saat ini?
Harga ABTON ke USD saat ini adalah $ 125.37. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Abbott?
Kapitalisasi pasar ABTON adalah $ 1.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ABTON?
Suplai beredar ABTON adalah 13.25K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ABTON?
ABTON mencapai harga ATH sebesar 235.31115975890665 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ABTON?
ABTON mencapai harga ATL 122.32387218541305 USD.
Berapa volume perdagangan ABTON?
Volume perdagangan 24 jam live ABTON adalah $ 56.54K USD.
Akankah harga ABTON naik lebih tinggi tahun ini?
ABTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ABTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:35 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

