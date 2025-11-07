BursaDEX+
Harga live Accenture hari ini adalah 244.84 USD. Lacak informasi harga aktual ACNON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACNON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ACNON

Info Harga ACNON

Penjelasan ACNON

Situs Web Resmi ACNON

Tokenomi ACNON

Prakiraan Harga ACNON

Riwayat ACNON

Panduan Membeli ACNON

Konverter ACNON ke Mata Uang Fiat

Spot ACNON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Accenture

Harga Accenture(ACNON)

Harga Live 1 ACNON ke USD:

$244.84
$244.84$244.84
+0.34%1D
USD
Grafik Harga Live Accenture (ACNON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:24 (UTC+8)

Informasi Harga Accenture (ACNON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 242.16
$ 242.16$ 242.16
Low 24 Jam
$ 251.72
$ 251.72$ 251.72
High 24 Jam

$ 242.16
$ 242.16$ 242.16

$ 251.72
$ 251.72$ 251.72

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

+0.02%

+0.34%

-3.13%

-3.13%

Harga aktual Accenture (ACNON) adalah $ 244.84. Selama 24 jam terakhir, ACNON diperdagangkan antara low $ 242.16 dan high $ 251.72, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACNON adalah $ 258.3135196333471, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 229.27778200768591.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACNON telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, +0.34% selama 24 jam, dan -3.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Accenture (ACNON)

No.1979

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

5.32K
5.32K 5.32K

5,324.37848679
5,324.37848679 5,324.37848679

ETH

Kapitalisasi Pasar Accenture saat ini adalah $ 1.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.11K. Suplai beredar ACNON adalah 5.32K, dan total suplainya sebesar 5324.37848679. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.30M.

Riwayat Harga Accenture (ACNON) USD

Pantau perubahan harga Accenture untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.8296+0.34%
30 Days$ -7.24-2.88%
60 Hari$ +44.84+22.42%
90 Hari$ +44.84+22.42%
Perubahan Harga Accenture Hari Ini

Hari ini, ACNON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.8296 (+0.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Accenture 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -7.24 (-2.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Accenture 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACNON terlihat mengalami perubahan $ +44.84 (+22.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Accenture 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +44.84 (+22.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Accenture (ACNON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Accenture sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Accenture (ACNON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Accenture tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Accenture Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACNON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Accenture di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Accenture dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Accenture (USD)

Berapa nilai Accenture (ACNON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Accenture (ACNON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Accenture.

Cek prediksi harga Accenture sekarang!

Tokenomi Accenture (ACNON)

Memahami tokenomi Accenture (ACNON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACNON sekarang!

Cara membeli Accenture (ACNON)

Ingin mengetahui cara membeli Accenture? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Accenture di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACNON ke Mata Uang Lokal

1 Accenture(ACNON) ke VND
6,442,964.6
1 Accenture(ACNON) ke AUD
A$377.0536
1 Accenture(ACNON) ke GBP
186.0784
1 Accenture(ACNON) ke EUR
210.5624
1 Accenture(ACNON) ke USD
$244.84
1 Accenture(ACNON) ke MYR
RM1,023.4312
1 Accenture(ACNON) ke TRY
10,310.2124
1 Accenture(ACNON) ke JPY
¥37,460.52
1 Accenture(ACNON) ke ARS
ARS$355,353.4308
1 Accenture(ACNON) ke RUB
19,890.8016
1 Accenture(ACNON) ke INR
21,707.5144
1 Accenture(ACNON) ke IDR
Rp4,080,665.0344
1 Accenture(ACNON) ke PHP
14,445.56
1 Accenture(ACNON) ke EGP
￡E.11,578.4836
1 Accenture(ACNON) ke BRL
R$1,307.4456
1 Accenture(ACNON) ke CAD
C$345.2244
1 Accenture(ACNON) ke BDT
29,872.9284
1 Accenture(ACNON) ke NGN
352,285.5856
1 Accenture(ACNON) ke COP
$938,082.4244
1 Accenture(ACNON) ke ZAR
R.4,250.4224
1 Accenture(ACNON) ke UAH
10,297.9704
1 Accenture(ACNON) ke TZS
T.Sh.601,571.88
1 Accenture(ACNON) ke VES
Bs54,599.32
1 Accenture(ACNON) ke CLP
$230,639.28
1 Accenture(ACNON) ke PKR
Rs69,201.5776
1 Accenture(ACNON) ke KZT
128,793.1852
1 Accenture(ACNON) ke THB
฿7,932.816
1 Accenture(ACNON) ke TWD
NT$7,585.1432
1 Accenture(ACNON) ke AED
د.إ898.5628
1 Accenture(ACNON) ke CHF
Fr195.872
1 Accenture(ACNON) ke HKD
HK$1,902.4068
1 Accenture(ACNON) ke AMD
֏93,626.816
1 Accenture(ACNON) ke MAD
.د.م2,279.4604
1 Accenture(ACNON) ke MXN
$4,544.2304
1 Accenture(ACNON) ke SAR
ريال918.15
1 Accenture(ACNON) ke ETB
Br37,580.4916
1 Accenture(ACNON) ke KES
KSh31,618.6376
1 Accenture(ACNON) ke JOD
د.أ173.59156
1 Accenture(ACNON) ke PLN
901.0112
1 Accenture(ACNON) ke RON
лв1,077.296
1 Accenture(ACNON) ke SEK
kr2,340.6704
1 Accenture(ACNON) ke BGN
лв413.7796
1 Accenture(ACNON) ke HUF
Ft81,884.2896
1 Accenture(ACNON) ke CZK
5,161.2272
1 Accenture(ACNON) ke KWD
د.ك74.92104
1 Accenture(ACNON) ke ILS
800.6268
1 Accenture(ACNON) ke BOB
Bs1,689.396
1 Accenture(ACNON) ke AZN
416.228
1 Accenture(ACNON) ke TJS
SM2,257.4248
1 Accenture(ACNON) ke GEL
663.5164
1 Accenture(ACNON) ke AOA
Kz223,392.016
1 Accenture(ACNON) ke BHD
.د.ب92.05984
1 Accenture(ACNON) ke BMD
$244.84
1 Accenture(ACNON) ke DKK
kr1,581.6664
1 Accenture(ACNON) ke HNL
L6,434.3952
1 Accenture(ACNON) ke MUR
11,262.64
1 Accenture(ACNON) ke NAD
$4,252.8708
1 Accenture(ACNON) ke NOK
kr2,497.368
1 Accenture(ACNON) ke NZD
$433.3668
1 Accenture(ACNON) ke PAB
B/.244.84
1 Accenture(ACNON) ke PGK
K1,045.4668
1 Accenture(ACNON) ke QAR
ر.ق891.2176
1 Accenture(ACNON) ke RSD
дин.24,856.1568
1 Accenture(ACNON) ke UZS
soʻm2,914,761.4384
1 Accenture(ACNON) ke ALL
L20,534.7308
1 Accenture(ACNON) ke ANG
ƒ438.2636
1 Accenture(ACNON) ke AWG
ƒ440.712
1 Accenture(ACNON) ke BBD
$489.68
1 Accenture(ACNON) ke BAM
KM413.7796
1 Accenture(ACNON) ke BIF
Fr722,033.16
1 Accenture(ACNON) ke BND
$318.292
1 Accenture(ACNON) ke BSD
$244.84
1 Accenture(ACNON) ke JMD
$39,260.094
1 Accenture(ACNON) ke KHR
983,292.1304
1 Accenture(ACNON) ke KMF
Fr104,546.68
1 Accenture(ACNON) ke LAK
5,322,608.5892
1 Accenture(ACNON) ke LKR
රු74,644.3708
1 Accenture(ACNON) ke MDL
L4,189.2124
1 Accenture(ACNON) ke MGA
Ar1,102,881.78
1 Accenture(ACNON) ke MOP
P1,958.72
1 Accenture(ACNON) ke MVR
3,770.536
1 Accenture(ACNON) ke MWK
MK424,332.204
1 Accenture(ACNON) ke MZN
MT15,657.518
1 Accenture(ACNON) ke NPR
रु34,693.828
1 Accenture(ACNON) ke PYG
1,736,405.28
1 Accenture(ACNON) ke RWF
Fr355,752.52
1 Accenture(ACNON) ke SBD
$2,012.5848
1 Accenture(ACNON) ke SCR
3,410.6212
1 Accenture(ACNON) ke SRD
$9,426.34
1 Accenture(ACNON) ke SVC
$2,139.9016
1 Accenture(ACNON) ke SZL
L4,247.974
1 Accenture(ACNON) ke TMT
m856.94
1 Accenture(ACNON) ke TND
د.ت724.48156
1 Accenture(ACNON) ke TTD
$1,657.5668
1 Accenture(ACNON) ke UGX
Sh855,960.64
1 Accenture(ACNON) ke XAF
Fr139,069.12
1 Accenture(ACNON) ke XCD
$661.068
1 Accenture(ACNON) ke XOF
Fr139,069.12
1 Accenture(ACNON) ke XPF
Fr25,218.52
1 Accenture(ACNON) ke BWP
P3,293.098
1 Accenture(ACNON) ke BZD
$492.1284
1 Accenture(ACNON) ke CVE
$23,465.4656
1 Accenture(ACNON) ke DJF
Fr43,581.52
1 Accenture(ACNON) ke DOP
$15,743.212
1 Accenture(ACNON) ke DZD
د.ج31,971.2072
1 Accenture(ACNON) ke FJD
$558.2352
1 Accenture(ACNON) ke GNF
Fr2,128,883.8
1 Accenture(ACNON) ke GTQ
Q1,875.4744
1 Accenture(ACNON) ke GYD
$51,210.7344
1 Accenture(ACNON) ke ISK
kr30,849.84

Sumber Daya Accenture

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Accenture, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Accenture
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Accenture

Berapa nilai Accenture (ACNON) hari ini?
Harga live ACNON dalam USD adalah 244.84 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACNON ke USD saat ini?
Harga ACNON ke USD saat ini adalah $ 244.84. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Accenture?
Kapitalisasi pasar ACNON adalah $ 1.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACNON?
Suplai beredar ACNON adalah 5.32K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACNON?
ACNON mencapai harga ATH sebesar 258.3135196333471 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACNON?
ACNON mencapai harga ATL 229.27778200768591 USD.
Berapa volume perdagangan ACNON?
Volume perdagangan 24 jam live ACNON adalah $ 58.11K USD.
Akankah harga ACNON naik lebih tinggi tahun ini?
ACNON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACNON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Accenture (ACNON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ACNON ke USD

Jumlah

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 244.84 USD

Perdagangkan ACNON

ACNON/USDT
$244.84
$244.84$244.84
+0.37%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

