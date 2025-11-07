BursaDEX+
Harga live Adobe hari ini adalah 328.04 USD. Lacak informasi harga aktual ADBEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADBEON dengan mudah di MEXC sekarang.

$328.04
-0.12%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:06:12 (UTC+8)

Informasi Harga Adobe (ADBEON) (USD)

$ 324.5
Low 24 Jam
$ 336.26
High 24 Jam

$ 324.5
$ 336.26
$ 371.1141984128537
$ 318.17256046762486
+0.04%

-0.12%

-3.65%

-3.65%

Harga aktual Adobe (ADBEON) adalah $ 328.04. Selama 24 jam terakhir, ADBEON diperdagangkan antara low $ 324.5 dan high $ 336.26, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADBEON adalah $ 371.1141984128537, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 318.17256046762486.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADBEON telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -3.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Adobe (ADBEON)

$ 903.22K
$ 56.37K
$ 903.22K
2.75K
2,753.38890786
Kapitalisasi Pasar Adobe saat ini adalah $ 903.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.37K. Suplai beredar ADBEON adalah 2.75K, dan total suplainya sebesar 2753.38890786. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 903.22K.

Riwayat Harga Adobe (ADBEON) USD

Pantau perubahan harga Adobe untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.3941-0.12%
30 Days$ -20.04-5.76%
60 Hari$ +28.04+9.34%
90 Hari$ +28.04+9.34%
Perubahan Harga Adobe Hari Ini

Hari ini, ADBEON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.3941 (-0.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Adobe 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -20.04 (-5.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Adobe 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ADBEON terlihat mengalami perubahan $ +28.04 (+9.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Adobe 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +28.04 (+9.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Adobe (ADBEON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Adobe sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Adobe (ADBEON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Adobe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Adobe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ADBEON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Adobe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Adobe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Adobe (USD)

Berapa nilai Adobe (ADBEON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Adobe (ADBEON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Adobe.

Cek prediksi harga Adobe sekarang!

Tokenomi Adobe (ADBEON)

Memahami tokenomi Adobe (ADBEON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADBEON sekarang!

Cara membeli Adobe (ADBEON)

Ingin mengetahui cara membeli Adobe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Adobe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ADBEON ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Adobe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Adobe (ADBEON) hari ini?
Harga live ADBEON dalam USD adalah 328.04 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ADBEON ke USD saat ini?
Harga ADBEON ke USD saat ini adalah $ 328.04. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Adobe?
Kapitalisasi pasar ADBEON adalah $ 903.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ADBEON?
Suplai beredar ADBEON adalah 2.75K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ADBEON?
ADBEON mencapai harga ATH sebesar 371.1141984128537 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ADBEON?
ADBEON mencapai harga ATL 318.17256046762486 USD.
Berapa volume perdagangan ADBEON?
Volume perdagangan 24 jam live ADBEON adalah $ 56.37K USD.
Akankah harga ADBEON naik lebih tinggi tahun ini?
ADBEON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADBEON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

