Berapa harga saat ini dari AGA?

Harga langsung dari AGA (AGA) adalah Rp672.514340939848500000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi AGA di pasar?

AGA saat ini berada pada peringkat pasar #4895, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp3026320384.6519500000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari AGA?

Jumlah token yang beredar dari AGA adalah 4500000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari AGA?

Dalam 24 jam terakhir, AGA diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak AGA dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

AGA mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp144539.85325500000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp129.382612714912875000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan AGA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk AGA?

Pergeseran harga saat ini sebesar --% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.