Apa yang dimaksud dengan OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

Tokenomi OKZOO (AIOT)

Memahami tokenomi OKZOO (AIOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIOT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OKZOO Berapa nilai OKZOO (AIOT) hari ini? Harga live AIOT dalam USD adalah 0.57325 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AIOT ke USD saat ini? $ 0.57325 . Cobalah Harga AIOT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OKZOO? Kapitalisasi pasar AIOT adalah $ 53.04M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AIOT? Suplai beredar AIOT adalah 92.52M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AIOT? AIOT mencapai harga ATH sebesar 2.022925810880365 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AIOT? AIOT mencapai harga ATL 0.04452569076105928 USD . Berapa volume perdagangan AIOT? Volume perdagangan 24 jam live AIOT adalah $ 73.11K USD . Akankah harga AIOT naik lebih tinggi tahun ini? AIOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

