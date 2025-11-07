BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live OKZOO hari ini adalah 0.57325 USD. Lacak informasi harga aktual AIOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIOT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live OKZOO hari ini adalah 0.57325 USD. Lacak informasi harga aktual AIOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AIOT

Info Harga AIOT

Penjelasan AIOT

Whitepaper AIOT

Situs Web Resmi AIOT

Tokenomi AIOT

Prakiraan Harga AIOT

Riwayat AIOT

Panduan Membeli AIOT

Konverter AIOT ke Mata Uang Fiat

Spot AIOT

Futures USDT-M AIOT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OKZOO

Harga OKZOO(AIOT)

Harga Live 1 AIOT ke USD:

$0.57325
$0.57325$0.57325
+6.87%1D
USD
Grafik Harga Live OKZOO (AIOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:33 (UTC+8)

Informasi Harga OKZOO (AIOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.53041
$ 0.53041$ 0.53041
Low 24 Jam
$ 0.60186
$ 0.60186$ 0.60186
High 24 Jam

$ 0.53041
$ 0.53041$ 0.53041

$ 0.60186
$ 0.60186$ 0.60186

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

+2.10%

+6.87%

+31.52%

+31.52%

Harga aktual OKZOO (AIOT) adalah $ 0.57325. Selama 24 jam terakhir, AIOT diperdagangkan antara low $ 0.53041 dan high $ 0.60186, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIOT adalah $ 2.022925810880365, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04452569076105928.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIOT telah berubah sebesar +2.10% selama 1 jam terakhir, +6.87% selama 24 jam, dan +31.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OKZOO (AIOT)

No.469

$ 53.04M
$ 53.04M$ 53.04M

$ 73.11K
$ 73.11K$ 73.11K

$ 573.25M
$ 573.25M$ 573.25M

92.52M
92.52M 92.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.25%

BSC

Kapitalisasi Pasar OKZOO saat ini adalah $ 53.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 73.11K. Suplai beredar AIOT adalah 92.52M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 573.25M.

Riwayat Harga OKZOO (AIOT) USD

Pantau perubahan harga OKZOO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0368506+6.87%
30 Days$ -0.47839-45.49%
60 Hari$ -1.02435-64.12%
90 Hari$ -0.0331-5.46%
Perubahan Harga OKZOO Hari Ini

Hari ini, AIOT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0368506 (+6.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OKZOO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.47839 (-45.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OKZOO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIOT terlihat mengalami perubahan $ -1.02435 (-64.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OKZOO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0331 (-5.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OKZOO (AIOT)?

Lihat halaman Riwayat Harga OKZOO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OKZOO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIOT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OKZOO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OKZOO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OKZOO (USD)

Berapa nilai OKZOO (AIOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OKZOO (AIOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OKZOO.

Cek prediksi harga OKZOO sekarang!

Tokenomi OKZOO (AIOT)

Memahami tokenomi OKZOO (AIOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIOT sekarang!

Cara membeli OKZOO (AIOT)

Ingin mengetahui cara membeli OKZOO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OKZOO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIOT ke Mata Uang Lokal

1 OKZOO(AIOT) ke VND
15,085.07375
1 OKZOO(AIOT) ke AUD
A$0.882805
1 OKZOO(AIOT) ke GBP
0.43567
1 OKZOO(AIOT) ke EUR
0.492995
1 OKZOO(AIOT) ke USD
$0.57325
1 OKZOO(AIOT) ke MYR
RM2.396185
1 OKZOO(AIOT) ke TRY
24.1854175
1 OKZOO(AIOT) ke JPY
¥87.134
1 OKZOO(AIOT) ke ARS
ARS$831.9978525
1 OKZOO(AIOT) ke RUB
46.57083
1 OKZOO(AIOT) ke INR
50.8300775
1 OKZOO(AIOT) ke IDR
Rp9,554.162845
1 OKZOO(AIOT) ke PHP
33.7816225
1 OKZOO(AIOT) ke EGP
￡E.27.114725
1 OKZOO(AIOT) ke BRL
R$3.0668875
1 OKZOO(AIOT) ke CAD
C$0.8082825
1 OKZOO(AIOT) ke BDT
69.9422325
1 OKZOO(AIOT) ke NGN
824.81503
1 OKZOO(AIOT) ke COP
$2,196.3557825
1 OKZOO(AIOT) ke ZAR
R.9.9573525
1 OKZOO(AIOT) ke UAH
24.110895
1 OKZOO(AIOT) ke TZS
T.Sh.1,408.47525
1 OKZOO(AIOT) ke VES
Bs130.12775
1 OKZOO(AIOT) ke CLP
$540.57475
1 OKZOO(AIOT) ke PKR
Rs162.02338
1 OKZOO(AIOT) ke KZT
301.5466975
1 OKZOO(AIOT) ke THB
฿18.5733
1 OKZOO(AIOT) ke TWD
NT$17.7650175
1 OKZOO(AIOT) ke AED
د.إ2.1038275
1 OKZOO(AIOT) ke CHF
Fr0.4586
1 OKZOO(AIOT) ke HKD
HK$4.4541525
1 OKZOO(AIOT) ke AMD
֏219.2108
1 OKZOO(AIOT) ke MAD
.د.م5.331225
1 OKZOO(AIOT) ke MXN
$10.6452525
1 OKZOO(AIOT) ke SAR
ريال2.1496875
1 OKZOO(AIOT) ke ETB
Br88.2174425
1 OKZOO(AIOT) ke KES
KSh74.04097
1 OKZOO(AIOT) ke JOD
د.أ0.40643425
1 OKZOO(AIOT) ke PLN
2.10956
1 OKZOO(AIOT) ke RON
лв2.5223
1 OKZOO(AIOT) ke SEK
kr5.4860025
1 OKZOO(AIOT) ke BGN
лв0.9687925
1 OKZOO(AIOT) ke HUF
Ft191.71773
1 OKZOO(AIOT) ke CZK
12.0783775
1 OKZOO(AIOT) ke KWD
د.ك0.1754145
1 OKZOO(AIOT) ke ILS
1.8745275
1 OKZOO(AIOT) ke BOB
Bs3.955425
1 OKZOO(AIOT) ke AZN
0.974525
1 OKZOO(AIOT) ke TJS
SM5.285365
1 OKZOO(AIOT) ke GEL
1.5535075
1 OKZOO(AIOT) ke AOA
Kz525.4352175
1 OKZOO(AIOT) ke BHD
.د.ب0.215542
1 OKZOO(AIOT) ke BMD
$0.57325
1 OKZOO(AIOT) ke DKK
kr3.703195
1 OKZOO(AIOT) ke HNL
L15.099405
1 OKZOO(AIOT) ke MUR
26.3695
1 OKZOO(AIOT) ke NAD
$9.9573525
1 OKZOO(AIOT) ke NOK
kr5.8414175
1 OKZOO(AIOT) ke NZD
$1.0146525
1 OKZOO(AIOT) ke PAB
B/.0.57325
1 OKZOO(AIOT) ke PGK
K2.40765
1 OKZOO(AIOT) ke QAR
ر.ق2.08663
1 OKZOO(AIOT) ke RSD
дин.58.19634
1 OKZOO(AIOT) ke UZS
soʻm6,906.6249175
1 OKZOO(AIOT) ke ALL
L48.0670125
1 OKZOO(AIOT) ke ANG
ƒ1.0261175
1 OKZOO(AIOT) ke AWG
ƒ1.03185
1 OKZOO(AIOT) ke BBD
$1.1465
1 OKZOO(AIOT) ke BAM
KM0.9687925
1 OKZOO(AIOT) ke BIF
Fr1,690.51425
1 OKZOO(AIOT) ke BND
$0.745225
1 OKZOO(AIOT) ke BSD
$0.57325
1 OKZOO(AIOT) ke JMD
$91.9206375
1 OKZOO(AIOT) ke KHR
2,302.206395
1 OKZOO(AIOT) ke KMF
Fr240.765
1 OKZOO(AIOT) ke LAK
12,461.9562725
1 OKZOO(AIOT) ke LKR
රු174.7667275
1 OKZOO(AIOT) ke MDL
L9.74525
1 OKZOO(AIOT) ke MGA
Ar2,582.204625
1 OKZOO(AIOT) ke MOP
P4.586
1 OKZOO(AIOT) ke MVR
8.82805
1 OKZOO(AIOT) ke MWK
MK995.2250575
1 OKZOO(AIOT) ke MZN
MT36.6593375
1 OKZOO(AIOT) ke NPR
रु81.229525
1 OKZOO(AIOT) ke PYG
4,065.489
1 OKZOO(AIOT) ke RWF
Fr831.78575
1 OKZOO(AIOT) ke SBD
$4.7178475
1 OKZOO(AIOT) ke SCR
8.2719975
1 OKZOO(AIOT) ke SRD
$22.070125
1 OKZOO(AIOT) ke SVC
$5.010205
1 OKZOO(AIOT) ke SZL
L9.95162
1 OKZOO(AIOT) ke TMT
m2.006375
1 OKZOO(AIOT) ke TND
د.ت1.69624675
1 OKZOO(AIOT) ke TTD
$3.8809025
1 OKZOO(AIOT) ke UGX
Sh2,004.082
1 OKZOO(AIOT) ke XAF
Fr325.606
1 OKZOO(AIOT) ke XCD
$1.547775
1 OKZOO(AIOT) ke XOF
Fr325.606
1 OKZOO(AIOT) ke XPF
Fr59.04475
1 OKZOO(AIOT) ke BWP
P7.7102125
1 OKZOO(AIOT) ke BZD
$1.1522325
1 OKZOO(AIOT) ke CVE
$54.94028
1 OKZOO(AIOT) ke DJF
Fr101.46525
1 OKZOO(AIOT) ke DOP
$36.8657075
1 OKZOO(AIOT) ke DZD
د.ج74.84352
1 OKZOO(AIOT) ke FJD
$1.30701
1 OKZOO(AIOT) ke GNF
Fr4,984.40875
1 OKZOO(AIOT) ke GTQ
Q4.391095
1 OKZOO(AIOT) ke GYD
$119.90097
1 OKZOO(AIOT) ke ISK
kr72.2295

Sumber Daya OKZOO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OKZOO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OKZOO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OKZOO

Berapa nilai OKZOO (AIOT) hari ini?
Harga live AIOT dalam USD adalah 0.57325 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIOT ke USD saat ini?
Harga AIOT ke USD saat ini adalah $ 0.57325. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OKZOO?
Kapitalisasi pasar AIOT adalah $ 53.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIOT?
Suplai beredar AIOT adalah 92.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIOT?
AIOT mencapai harga ATH sebesar 2.022925810880365 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIOT?
AIOT mencapai harga ATL 0.04452569076105928 USD.
Berapa volume perdagangan AIOT?
Volume perdagangan 24 jam live AIOT adalah $ 73.11K USD.
Akankah harga AIOT naik lebih tinggi tahun ini?
AIOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:16:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OKZOO (AIOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AIOT ke USD

Jumlah

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 0.57325 USD

Perdagangkan AIOT

AIOT/USDC
$0.57393
$0.57393$0.57393
+7.76%
AIOT/USDT
$0.57325
$0.57325$0.57325
+6.87%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,492.93
$101,492.93$101,492.93

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.53
$3,327.53$3,327.53

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.61
$156.61$156.61

+0.44%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0324
$1.0324$1.0324

+20.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,492.93
$101,492.93$101,492.93

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.53
$3,327.53$3,327.53

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.61
$156.61$156.61

+0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2206
$2.2206$2.2206

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0282
$1.0282$1.0282

+1.19%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0900
$0.0900$0.0900

+80.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.021074
$0.021074$0.021074

+2,007.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009636
$0.009636$0.009636

+351.54%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.085
$4.085$4.085

+308.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0900
$0.0900$0.0900

+80.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002447
$0.0000002447$0.0000002447

+63.13%