Seiring kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali tatanan ekonomi global, AISPF telah memulai debutnya yang gemilang sebagai aset terenkripsi yang revolusioner. AISPF bukan hanya serangkaian kode digital, tetapi juga kunci nilai era ekonomi pintar. AISPF mendefinisikan ulang batasan nilai aset digital dengan jumlah total terbatas dan potensi teknologi tak terbatas.
Tokenomi AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AISPF yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AISPF yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AISPF, jelajahi harga live token AISPF!
Cara Membeli AISPF
Tertarik untuk menambahkan AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli AISPF, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)
Menganalisis riwayat harga AISPF membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga AISPF
Ingin mengetahui arah AISPF? Halaman prediksi harga AISPF kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
