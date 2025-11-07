BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AI STARPOWERFRAGMENT hari ini adalah 2.281 USD. Lacak informasi harga aktual AISPF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AISPF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AI STARPOWERFRAGMENT hari ini adalah 2.281 USD. Lacak informasi harga aktual AISPF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AISPF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AISPF

Info Harga AISPF

Penjelasan AISPF

Situs Web Resmi AISPF

Tokenomi AISPF

Prakiraan Harga AISPF

Riwayat AISPF

Panduan Membeli AISPF

Konverter AISPF ke Mata Uang Fiat

Spot AISPF

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AI STARPOWERFRAGMENT

Harga AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF)

Harga Live 1 AISPF ke USD:

$2.281
$2.281$2.281
-0.73%1D
USD
Grafik Harga Live AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:37 (UTC+8)

Informasi Harga AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.241
$ 2.241$ 2.241
Low 24 Jam
$ 2.419
$ 2.419$ 2.419
High 24 Jam

$ 2.241
$ 2.241$ 2.241

$ 2.419
$ 2.419$ 2.419

--
----

--
----

-0.53%

-0.73%

+11.86%

+11.86%

Harga aktual AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) adalah $ 2.281. Selama 24 jam terakhir, AISPF diperdagangkan antara low $ 2.241 dan high $ 2.419, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAISPF adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AISPF telah berubah sebesar -0.53% selama 1 jam terakhir, -0.73% selama 24 jam, dan +11.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

--
----

$ 18.76K
$ 18.76K$ 18.76K

$ 47.90M
$ 47.90M$ 47.90M

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar AI STARPOWERFRAGMENT saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 18.76K. Suplai beredar AISPF adalah --, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.90M.

Riwayat Harga AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) USD

Pantau perubahan harga AI STARPOWERFRAGMENT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01677-0.73%
30 Days$ +0.781+52.06%
60 Hari$ -0.239-9.49%
90 Hari$ -4.54-66.56%
Perubahan Harga AI STARPOWERFRAGMENT Hari Ini

Hari ini, AISPF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.01677 (-0.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AI STARPOWERFRAGMENT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.781 (+52.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AI STARPOWERFRAGMENT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AISPF terlihat mengalami perubahan $ -0.239 (-9.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AI STARPOWERFRAGMENT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -4.54 (-66.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?

Lihat halaman Riwayat Harga AI STARPOWERFRAGMENT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Seiring kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali tatanan ekonomi global, AISPF telah memulai debutnya yang gemilang sebagai aset terenkripsi yang revolusioner. AISPF bukan hanya serangkaian kode digital, tetapi juga kunci nilai era ekonomi pintar. AISPF mendefinisikan ulang batasan nilai aset digital dengan jumlah total terbatas dan potensi teknologi tak terbatas.

AI STARPOWERFRAGMENT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AI STARPOWERFRAGMENT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AISPF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AI STARPOWERFRAGMENT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AI STARPOWERFRAGMENT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AI STARPOWERFRAGMENT (USD)

Berapa nilai AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI STARPOWERFRAGMENT.

Cek prediksi harga AI STARPOWERFRAGMENT sekarang!

Tokenomi AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Memahami tokenomi AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AISPF sekarang!

Cara membeli AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Ingin mengetahui cara membeli AI STARPOWERFRAGMENT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AI STARPOWERFRAGMENT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AISPF ke Mata Uang Lokal

1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke VND
60,024.515
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke AUD
A$3.51274
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke GBP
1.73356
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke EUR
1.96166
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke USD
$2.281
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MYR
RM9.53458
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TRY
96.23539
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke JPY
¥346.712
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ARS
ARS$3,310.57497
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke RUB
185.30844
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke INR
202.25627
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke IDR
Rp38,016.65146
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke PHP
134.62462
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke EGP
￡E.107.8913
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BRL
R$12.20335
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke CAD
C$3.21621
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BDT
278.30481
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke NGN
3,281.99404
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke COP
$8,739.44621
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ZAR
R.39.64378
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke UAH
95.93886
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TZS
T.Sh.5,604.417
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke VES
Bs517.787
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke CLP
$2,150.983
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke PKR
Rs644.70184
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke KZT
1,199.87443
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke THB
฿73.88159
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TWD
NT$70.68819
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke AED
د.إ8.37127
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke CHF
Fr1.8248
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke HKD
HK$17.72337
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke AMD
֏872.2544
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MAD
.د.م21.2133
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MXN
$42.38098
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SAR
ريال8.55375
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ETB
Br351.02309
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke KES
KSh294.61396
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke JOD
د.أ1.617229
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke PLN
8.39408
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke RON
лв10.0364
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SEK
kr21.82917
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BGN
лв3.85489
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke HUF
Ft762.35582
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke CZK
48.06067
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke KWD
د.ك0.697986
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ILS
7.45887
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BOB
Bs15.7389
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke AZN
3.8777
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TJS
SM21.03082
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke GEL
6.18151
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke AOA
Kz2,090.74179
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BHD
.د.ب0.857656
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BMD
$2.281
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke DKK
kr14.73526
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke HNL
L60.08154
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MUR
104.926
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke NAD
$39.62097
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke NOK
kr23.2662
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke NZD
$4.03737
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke PAB
B/.2.281
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke PGK
K9.5802
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke QAR
ر.ق8.30284
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke RSD
дин.231.5215
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke UZS
soʻm27,481.92139
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ALL
L191.26185
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ANG
ƒ4.08299
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke AWG
ƒ4.1058
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BBD
$4.562
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BAM
KM3.85489
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BIF
Fr6,726.669
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BND
$2.9653
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BSD
$2.281
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke JMD
$365.75835
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke KHR
9,160.63286
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke KMF
Fr958.02
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke LAK
49,586.95553
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke LKR
රු695.40847
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MDL
L39.02791
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MGA
Ar10,274.7645
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MOP
P18.248
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MVR
35.1274
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MWK
MK3,960.06691
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke MZN
MT145.86995
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke NPR
रु323.2177
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke PYG
16,176.852
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke RWF
Fr3,309.731
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SBD
$18.77263
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SCR
34.32905
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SRD
$87.8185
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SVC
$19.93594
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke SZL
L39.59816
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TMT
m7.9835
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TND
د.ت6.749479
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke TTD
$15.44237
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke UGX
Sh7,974.376
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke XAF
Fr1,295.608
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke XCD
$6.1587
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke XOF
Fr1,295.608
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke XPF
Fr234.943
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BWP
P30.67945
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke BZD
$4.58481
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke CVE
$218.61104
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke DJF
Fr403.737
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke DOP
$146.69111
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke DZD
د.ج297.80736
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke FJD
$5.20068
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke GNF
Fr19,833.295
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke GTQ
Q17.47246
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke GYD
$477.09396
1 AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF) ke ISK
kr287.406

Sumber Daya AI STARPOWERFRAGMENT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AI STARPOWERFRAGMENT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AI STARPOWERFRAGMENT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AI STARPOWERFRAGMENT

Berapa nilai AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) hari ini?
Harga live AISPF dalam USD adalah 2.281 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AISPF ke USD saat ini?
Harga AISPF ke USD saat ini adalah $ 2.281. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AI STARPOWERFRAGMENT?
Kapitalisasi pasar AISPF adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AISPF?
Suplai beredar AISPF adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AISPF?
AISPF mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AISPF?
AISPF mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan AISPF?
Volume perdagangan 24 jam live AISPF adalah $ 18.76K USD.
Akankah harga AISPF naik lebih tinggi tahun ini?
AISPF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AISPF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AISPF ke USD

Jumlah

AISPF
AISPF
USD
USD

1 AISPF = 2.281 USD

Perdagangkan AISPF

AISPF/USDT
$2.281
$2.281$2.281
-0.73%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,340.18
$101,340.18$101,340.18

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.32
$3,309.32$3,309.32

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0815
$1.0815$1.0815

+26.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,340.18
$101,340.18$101,340.18

-0.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.32
$3,309.32$3,309.32

+0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.97
$154.97$154.97

-0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2098
$2.2098$2.2098

-1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0119
$1.0119$1.0119

-0.41%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0353
$0.0353$0.0353

-29.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003941
$0.0003941$0.0003941

+162.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.043
$4.043$4.043

+304.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007576
$0.007576$0.007576

+255.01%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002081
$0.002081$0.002081

+91.26%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002213
$0.0000002213$0.0000002213

+47.53%