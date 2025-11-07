BursaDEX+
Harga live AiMalls hari ini adalah 0.804 USD. Lacak informasi harga aktual AIT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AiMalls hari ini adalah 0.804 USD. Lacak informasi harga aktual AIT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 AIT ke USD:

$0.804
+0.87%1D
USD
Grafik Harga Live AiMalls (AIT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:23:34 (UTC+8)

Informasi Harga AiMalls (AIT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.72
Low 24 Jam
$ 0.95
High 24 Jam

$ 0.72
$ 0.95
$ 30.417308906106708
$ 0.6743086086923771
+3.07%

+0.87%

+11.82%

+11.82%

Harga aktual AiMalls (AIT) adalah $ 0.804. Selama 24 jam terakhir, AIT diperdagangkan antara low $ 0.72 dan high $ 0.95, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIT adalah $ 30.417308906106708, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6743086086923771.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIT telah berubah sebesar +3.07% selama 1 jam terakhir, +0.87% selama 24 jam, dan +11.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AiMalls (AIT)

No.2959

$ 162.32K
$ 5.66K
$ 670.97K
201.89K
834,543
BSC

Kapitalisasi Pasar AiMalls saat ini adalah $ 162.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.66K. Suplai beredar AIT adalah 201.89K, dan total suplainya sebesar 834543. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 670.97K.

Riwayat Harga AiMalls (AIT) USD

Pantau perubahan harga AiMalls untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00693+0.87%
30 Days$ -0.677-45.72%
60 Hari$ -0.134-14.29%
90 Hari$ -0.121-13.09%
Perubahan Harga AiMalls Hari Ini

Hari ini, AIT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00693 (+0.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AiMalls 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.677 (-45.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AiMalls 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIT terlihat mengalami perubahan $ -0.134 (-14.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AiMalls 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.121 (-13.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AiMalls (AIT)?

Lihat halaman Riwayat Harga AiMalls sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AiMalls Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AiMalls di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AiMalls dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AiMalls (USD)

Berapa nilai AiMalls (AIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AiMalls (AIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AiMalls.

Cek prediksi harga AiMalls sekarang!

Tokenomi AiMalls (AIT)

Memahami tokenomi AiMalls (AIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIT sekarang!

Cara membeli AiMalls (AIT)

Ingin mengetahui cara membeli AiMalls? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AiMalls di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIT ke Mata Uang Lokal

1 AiMalls(AIT) ke VND
21,157.26
1 AiMalls(AIT) ke AUD
A$1.23816
1 AiMalls(AIT) ke GBP
0.61104
1 AiMalls(AIT) ke EUR
0.69144
1 AiMalls(AIT) ke USD
$0.804
1 AiMalls(AIT) ke MYR
RM3.36072
1 AiMalls(AIT) ke TRY
33.92076
1 AiMalls(AIT) ke JPY
¥123.012
1 AiMalls(AIT) ke ARS
ARS$1,166.90148
1 AiMalls(AIT) ke RUB
65.325
1 AiMalls(AIT) ke INR
71.29068
1 AiMalls(AIT) ke IDR
Rp13,399.99464
1 AiMalls(AIT) ke PHP
47.38776
1 AiMalls(AIT) ke EGP
￡E.38.02116
1 AiMalls(AIT) ke BRL
R$4.29336
1 AiMalls(AIT) ke CAD
C$1.13364
1 AiMalls(AIT) ke BDT
98.09604
1 AiMalls(AIT) ke NGN
1,156.82736
1 AiMalls(AIT) ke COP
$3,080.45364
1 AiMalls(AIT) ke ZAR
R.13.96548
1 AiMalls(AIT) ke UAH
33.81624
1 AiMalls(AIT) ke TZS
T.Sh.1,975.428
1 AiMalls(AIT) ke VES
Bs182.508
1 AiMalls(AIT) ke CLP
$758.172
1 AiMalls(AIT) ke PKR
Rs227.24256
1 AiMalls(AIT) ke KZT
422.92812
1 AiMalls(AIT) ke THB
฿26.03352
1 AiMalls(AIT) ke TWD
NT$24.90792
1 AiMalls(AIT) ke AED
د.إ2.95068
1 AiMalls(AIT) ke CHF
Fr0.6432
1 AiMalls(AIT) ke HKD
HK$6.24708
1 AiMalls(AIT) ke AMD
֏307.4496
1 AiMalls(AIT) ke MAD
.د.م7.4772
1 AiMalls(AIT) ke MXN
$14.93028
1 AiMalls(AIT) ke SAR
ريال3.015
1 AiMalls(AIT) ke ETB
Br123.72756
1 AiMalls(AIT) ke KES
KSh103.82856
1 AiMalls(AIT) ke JOD
د.أ0.570036
1 AiMalls(AIT) ke PLN
2.95872
1 AiMalls(AIT) ke RON
лв3.5376
1 AiMalls(AIT) ke SEK
kr7.69428
1 AiMalls(AIT) ke BGN
лв1.35876
1 AiMalls(AIT) ke HUF
Ft269.16312
1 AiMalls(AIT) ke CZK
16.95636
1 AiMalls(AIT) ke KWD
د.ك0.246024
1 AiMalls(AIT) ke ILS
2.62908
1 AiMalls(AIT) ke BOB
Bs5.5476
1 AiMalls(AIT) ke AZN
1.3668
1 AiMalls(AIT) ke TJS
SM7.41288
1 AiMalls(AIT) ke GEL
2.17884
1 AiMalls(AIT) ke AOA
Kz736.93836
1 AiMalls(AIT) ke BHD
.د.ب0.303108
1 AiMalls(AIT) ke BMD
$0.804
1 AiMalls(AIT) ke DKK
kr5.20188
1 AiMalls(AIT) ke HNL
L21.17736
1 AiMalls(AIT) ke MUR
36.93576
1 AiMalls(AIT) ke NAD
$13.96548
1 AiMalls(AIT) ke NOK
kr8.19276
1 AiMalls(AIT) ke NZD
$1.42308
1 AiMalls(AIT) ke PAB
B/.0.804
1 AiMalls(AIT) ke PGK
K3.3768
1 AiMalls(AIT) ke QAR
ر.ق2.92656
1 AiMalls(AIT) ke RSD
дин.81.67032
1 AiMalls(AIT) ke UZS
soʻm9,686.74476
1 AiMalls(AIT) ke ALL
L67.4154
1 AiMalls(AIT) ke ANG
ƒ1.43916
1 AiMalls(AIT) ke AWG
ƒ1.4472
1 AiMalls(AIT) ke BBD
$1.608
1 AiMalls(AIT) ke BAM
KM1.35876
1 AiMalls(AIT) ke BIF
Fr2,370.996
1 AiMalls(AIT) ke BND
$1.0452
1 AiMalls(AIT) ke BSD
$0.804
1 AiMalls(AIT) ke JMD
$128.9214
1 AiMalls(AIT) ke KHR
3,228.91224
1 AiMalls(AIT) ke KMF
Fr337.68
1 AiMalls(AIT) ke LAK
17,478.26052
1 AiMalls(AIT) ke LKR
රු245.11548
1 AiMalls(AIT) ke MDL
L13.668
1 AiMalls(AIT) ke MGA
Ar3,621.618
1 AiMalls(AIT) ke MOP
P6.432
1 AiMalls(AIT) ke MVR
12.3816
1 AiMalls(AIT) ke MWK
MK1,395.83244
1 AiMalls(AIT) ke MZN
MT51.4158
1 AiMalls(AIT) ke NPR
रु113.9268
1 AiMalls(AIT) ke PYG
5,701.968
1 AiMalls(AIT) ke RWF
Fr1,166.604
1 AiMalls(AIT) ke SBD
$6.61692
1 AiMalls(AIT) ke SCR
11.256
1 AiMalls(AIT) ke SRD
$30.954
1 AiMalls(AIT) ke SVC
$7.02696
1 AiMalls(AIT) ke SZL
L13.95744
1 AiMalls(AIT) ke TMT
m2.814
1 AiMalls(AIT) ke TND
د.ت2.379036
1 AiMalls(AIT) ke TTD
$5.44308
1 AiMalls(AIT) ke UGX
Sh2,810.784
1 AiMalls(AIT) ke XAF
Fr456.672
1 AiMalls(AIT) ke XCD
$2.1708
1 AiMalls(AIT) ke XOF
Fr456.672
1 AiMalls(AIT) ke XPF
Fr82.812
1 AiMalls(AIT) ke BWP
P10.8138
1 AiMalls(AIT) ke BZD
$1.61604
1 AiMalls(AIT) ke CVE
$77.05536
1 AiMalls(AIT) ke DJF
Fr142.308
1 AiMalls(AIT) ke DOP
$51.70524
1 AiMalls(AIT) ke DZD
د.ج104.88984
1 AiMalls(AIT) ke FJD
$1.83312
1 AiMalls(AIT) ke GNF
Fr6,990.78
1 AiMalls(AIT) ke GTQ
Q6.15864
1 AiMalls(AIT) ke GYD
$168.16464
1 AiMalls(AIT) ke ISK
kr101.304

Sumber Daya AiMalls

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AiMalls, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AiMalls
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AiMalls

Berapa nilai AiMalls (AIT) hari ini?
Harga live AIT dalam USD adalah 0.804 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIT ke USD saat ini?
Harga AIT ke USD saat ini adalah $ 0.804. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AiMalls?
Kapitalisasi pasar AIT adalah $ 162.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIT?
Suplai beredar AIT adalah 201.89K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIT?
AIT mencapai harga ATH sebesar 30.417308906106708 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIT?
AIT mencapai harga ATL 0.6743086086923771 USD.
Berapa volume perdagangan AIT?
Volume perdagangan 24 jam live AIT adalah $ 5.66K USD.
Akankah harga AIT naik lebih tinggi tahun ini?
AIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:23:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

