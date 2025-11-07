BursaDEX+
Harga live Aki Protocol hari ini adalah 0.00128 USD. Lacak informasi harga aktual AKI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AKI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AKI

Info Harga AKI

Penjelasan AKI

Whitepaper AKI

Situs Web Resmi AKI

Tokenomi AKI

Prakiraan Harga AKI

Riwayat AKI

Panduan Membeli AKI

Konverter AKI ke Mata Uang Fiat

Spot AKI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aki Protocol

Harga Aki Protocol(AKI)

Harga Live 1 AKI ke USD:

$0.001279
+1.02%1D
USD
Grafik Harga Live Aki Protocol (AKI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:23:56 (UTC+8)

Informasi Harga Aki Protocol (AKI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001232
Low 24 Jam
$ 0.001356
High 24 Jam

$ 0.001232
$ 0.001356
--
--
+0.78%

+1.02%

-6.30%

-6.30%

Harga aktual Aki Protocol (AKI) adalah $ 0.00128. Selama 24 jam terakhir, AKI diperdagangkan antara low $ 0.001232 dan high $ 0.001356, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAKI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AKI telah berubah sebesar +0.78% selama 1 jam terakhir, +1.02% selama 24 jam, dan -6.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aki Protocol (AKI)

--
$ 116.17K
$ 2.56M
--
2,000,000,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar Aki Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 116.17K. Suplai beredar AKI adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.56M.

Riwayat Harga Aki Protocol (AKI) USD

Pantau perubahan harga Aki Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001291+1.02%
30 Days$ +0.00028+28.00%
60 Hari$ +0.00028+28.00%
90 Hari$ +0.00028+28.00%
Perubahan Harga Aki Protocol Hari Ini

Hari ini, AKI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00001291 (+1.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aki Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00028 (+28.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aki Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AKI terlihat mengalami perubahan $ +0.00028 (+28.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aki Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00028 (+28.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aki Protocol (AKI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aki Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aki Protocol (AKI)

Aki Network adalah jaringan influencer Web3 berskala besar dan berbasis data.

Aki Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aki Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AKI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aki Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aki Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aki Protocol (USD)

Berapa nilai Aki Protocol (AKI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aki Protocol (AKI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aki Protocol.

Cek prediksi harga Aki Protocol sekarang!

Tokenomi Aki Protocol (AKI)

Memahami tokenomi Aki Protocol (AKI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AKI sekarang!

Cara membeli Aki Protocol (AKI)

Ingin mengetahui cara membeli Aki Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aki Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AKI ke Mata Uang Lokal

1 Aki Protocol(AKI) ke VND
33.6832
1 Aki Protocol(AKI) ke AUD
A$0.0019712
1 Aki Protocol(AKI) ke GBP
0.0009728
1 Aki Protocol(AKI) ke EUR
0.0011008
1 Aki Protocol(AKI) ke USD
$0.00128
1 Aki Protocol(AKI) ke MYR
RM0.0053504
1 Aki Protocol(AKI) ke TRY
0.0540032
1 Aki Protocol(AKI) ke JPY
¥0.19584
1 Aki Protocol(AKI) ke ARS
ARS$1.8577536
1 Aki Protocol(AKI) ke RUB
0.104
1 Aki Protocol(AKI) ke INR
0.1134976
1 Aki Protocol(AKI) ke IDR
Rp21.3333248
1 Aki Protocol(AKI) ke PHP
0.0754432
1 Aki Protocol(AKI) ke EGP
￡E.0.0605312
1 Aki Protocol(AKI) ke BRL
R$0.0068352
1 Aki Protocol(AKI) ke CAD
C$0.0018048
1 Aki Protocol(AKI) ke BDT
0.1561728
1 Aki Protocol(AKI) ke NGN
1.8417152
1 Aki Protocol(AKI) ke COP
$4.9042048
1 Aki Protocol(AKI) ke ZAR
R.0.0222336
1 Aki Protocol(AKI) ke UAH
0.0538368
1 Aki Protocol(AKI) ke TZS
T.Sh.3.14496
1 Aki Protocol(AKI) ke VES
Bs0.29056
1 Aki Protocol(AKI) ke CLP
$1.20704
1 Aki Protocol(AKI) ke PKR
Rs0.3617792
1 Aki Protocol(AKI) ke KZT
0.6733184
1 Aki Protocol(AKI) ke THB
฿0.0414464
1 Aki Protocol(AKI) ke TWD
NT$0.0396544
1 Aki Protocol(AKI) ke AED
د.إ0.0046976
1 Aki Protocol(AKI) ke CHF
Fr0.001024
1 Aki Protocol(AKI) ke HKD
HK$0.0099456
1 Aki Protocol(AKI) ke AMD
֏0.489472
1 Aki Protocol(AKI) ke MAD
.د.م0.011904
1 Aki Protocol(AKI) ke MXN
$0.0237696
1 Aki Protocol(AKI) ke SAR
ريال0.0048
1 Aki Protocol(AKI) ke ETB
Br0.1969792
1 Aki Protocol(AKI) ke KES
KSh0.1652992
1 Aki Protocol(AKI) ke JOD
د.أ0.00090752
1 Aki Protocol(AKI) ke PLN
0.0047104
1 Aki Protocol(AKI) ke RON
лв0.005632
1 Aki Protocol(AKI) ke SEK
kr0.0122496
1 Aki Protocol(AKI) ke BGN
лв0.0021632
1 Aki Protocol(AKI) ke HUF
Ft0.4285184
1 Aki Protocol(AKI) ke CZK
0.0269952
1 Aki Protocol(AKI) ke KWD
د.ك0.00039168
1 Aki Protocol(AKI) ke ILS
0.0041856
1 Aki Protocol(AKI) ke BOB
Bs0.008832
1 Aki Protocol(AKI) ke AZN
0.002176
1 Aki Protocol(AKI) ke TJS
SM0.0118016
1 Aki Protocol(AKI) ke GEL
0.0034688
1 Aki Protocol(AKI) ke AOA
Kz1.1732352
1 Aki Protocol(AKI) ke BHD
.د.ب0.00048256
1 Aki Protocol(AKI) ke BMD
$0.00128
1 Aki Protocol(AKI) ke DKK
kr0.0082816
1 Aki Protocol(AKI) ke HNL
L0.0337152
1 Aki Protocol(AKI) ke MUR
0.0588032
1 Aki Protocol(AKI) ke NAD
$0.0222336
1 Aki Protocol(AKI) ke NOK
kr0.0130432
1 Aki Protocol(AKI) ke NZD
$0.0022656
1 Aki Protocol(AKI) ke PAB
B/.0.00128
1 Aki Protocol(AKI) ke PGK
K0.005376
1 Aki Protocol(AKI) ke QAR
ر.ق0.0046592
1 Aki Protocol(AKI) ke RSD
дин.0.1300224
1 Aki Protocol(AKI) ke UZS
soʻm15.4216832
1 Aki Protocol(AKI) ke ALL
L0.107328
1 Aki Protocol(AKI) ke ANG
ƒ0.0022912
1 Aki Protocol(AKI) ke AWG
ƒ0.002304
1 Aki Protocol(AKI) ke BBD
$0.00256
1 Aki Protocol(AKI) ke BAM
KM0.0021632
1 Aki Protocol(AKI) ke BIF
Fr3.77472
1 Aki Protocol(AKI) ke BND
$0.001664
1 Aki Protocol(AKI) ke BSD
$0.00128
1 Aki Protocol(AKI) ke JMD
$0.205248
1 Aki Protocol(AKI) ke KHR
5.1405568
1 Aki Protocol(AKI) ke KMF
Fr0.5376
1 Aki Protocol(AKI) ke LAK
27.8260864
1 Aki Protocol(AKI) ke LKR
රු0.3902336
1 Aki Protocol(AKI) ke MDL
L0.02176
1 Aki Protocol(AKI) ke MGA
Ar5.76576
1 Aki Protocol(AKI) ke MOP
P0.01024
1 Aki Protocol(AKI) ke MVR
0.019712
1 Aki Protocol(AKI) ke MWK
MK2.2222208
1 Aki Protocol(AKI) ke MZN
MT0.081856
1 Aki Protocol(AKI) ke NPR
रु0.181376
1 Aki Protocol(AKI) ke PYG
9.07776
1 Aki Protocol(AKI) ke RWF
Fr1.85728
1 Aki Protocol(AKI) ke SBD
$0.0105344
1 Aki Protocol(AKI) ke SCR
0.01792
1 Aki Protocol(AKI) ke SRD
$0.04928
1 Aki Protocol(AKI) ke SVC
$0.0111872
1 Aki Protocol(AKI) ke SZL
L0.0222208
1 Aki Protocol(AKI) ke TMT
m0.00448
1 Aki Protocol(AKI) ke TND
د.ت0.00378752
1 Aki Protocol(AKI) ke TTD
$0.0086656
1 Aki Protocol(AKI) ke UGX
Sh4.47488
1 Aki Protocol(AKI) ke XAF
Fr0.72704
1 Aki Protocol(AKI) ke XCD
$0.003456
1 Aki Protocol(AKI) ke XOF
Fr0.72704
1 Aki Protocol(AKI) ke XPF
Fr0.13184
1 Aki Protocol(AKI) ke BWP
P0.017216
1 Aki Protocol(AKI) ke BZD
$0.0025728
1 Aki Protocol(AKI) ke CVE
$0.1226752
1 Aki Protocol(AKI) ke DJF
Fr0.22656
1 Aki Protocol(AKI) ke DOP
$0.0823168
1 Aki Protocol(AKI) ke DZD
د.ج0.1669888
1 Aki Protocol(AKI) ke FJD
$0.0029184
1 Aki Protocol(AKI) ke GNF
Fr11.1296
1 Aki Protocol(AKI) ke GTQ
Q0.0098048
1 Aki Protocol(AKI) ke GYD
$0.2677248
1 Aki Protocol(AKI) ke ISK
kr0.16128

Sumber Daya Aki Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aki Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aki Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aki Protocol

Berapa nilai Aki Protocol (AKI) hari ini?
Harga live AKI dalam USD adalah 0.00128 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AKI ke USD saat ini?
Harga AKI ke USD saat ini adalah $ 0.00128. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aki Protocol?
Kapitalisasi pasar AKI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AKI?
Suplai beredar AKI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AKI?
AKI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AKI?
AKI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan AKI?
Volume perdagangan 24 jam live AKI adalah $ 116.17K USD.
Akankah harga AKI naik lebih tinggi tahun ini?
AKI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AKI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Aki Protocol (AKI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AKI ke USD

Jumlah

AKI
AKI
USD
USD

1 AKI = 0.00128 USD

Perdagangkan AKI

AKI/USDT
$0.001279
+1.02%

