Berapa harga saat ini dari AltLayer?

Harga langsung dari AltLayer (ALT) adalah Rp108.576531451700625000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi AltLayer di pasar?

AltLayer saat ini berada pada peringkat pasar #498, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp721199708964.7758750000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ALT?

Jumlah token yang beredar dari ALT adalah 6644791663.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari AltLayer?

Dalam 24 jam terakhir, AltLayer diperdagangkan dalam kisaran Rp108.428710413615000000 (terendah 24 jam) hingga Rp110.060592723470625000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak AltLayer dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

AltLayer mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp11645.7337342468125000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp93.025207573006875000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ALT hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk AltLayer?

Pergeseran harga saat ini sebesar -1.15% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),Restaking,Rollups-as-a-Service (RaaS),Rollup,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Governance. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.