Harga live AMD hari ini adalah 238.37 USD. Lacak informasi harga aktual AMDON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMDON dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo AMD

Harga AMD(AMDON)

Harga Live 1 AMDON ke USD:

$238.37
$238.37$238.37
+0.95%1D
USD
Grafik Harga Live AMD (AMDON)
Informasi Harga AMD (AMDON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 236.11
$ 236.11$ 236.11
Low 24 Jam
$ 257.32
$ 257.32$ 257.32
High 24 Jam

$ 236.11
$ 236.11$ 236.11

$ 257.32
$ 257.32$ 257.32

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+0.36%

+0.95%

-8.06%

-8.06%

Harga aktual AMD (AMDON) adalah $ 238.37. Selama 24 jam terakhir, AMDON diperdagangkan antara low $ 236.11 dan high $ 257.32, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMDON adalah $ 266.6556235433073, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 149.93556428664579.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMDON telah berubah sebesar +0.36% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan -8.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AMD (AMDON)

No.1783

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 58.89K
$ 58.89K$ 58.89K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

7.87K
7.87K 7.87K

7,866.1423851
7,866.1423851 7,866.1423851

ETH

Kapitalisasi Pasar AMD saat ini adalah $ 1.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.89K. Suplai beredar AMDON adalah 7.87K, dan total suplainya sebesar 7866.1423851. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.88M.

Riwayat Harga AMD (AMDON) USD

Pantau perubahan harga AMD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.2432+0.95%
30 Days$ +25.88+12.17%
60 Hari$ +138.37+138.37%
90 Hari$ +138.37+138.37%
Perubahan Harga AMD Hari Ini

Hari ini, AMDON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.2432 (+0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AMD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +25.88 (+12.17%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AMD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AMDON terlihat mengalami perubahan $ +138.37 (+138.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AMD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +138.37 (+138.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AMD (AMDON)?

Lihat halaman Riwayat Harga AMD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AMD (AMDON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

AMD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AMD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AMDON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AMD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AMD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AMD (USD)

Berapa nilai AMD (AMDON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AMD (AMDON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AMD.

Cek prediksi harga AMD sekarang!

Tokenomi AMD (AMDON)

Memahami tokenomi AMD (AMDON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMDON sekarang!

Cara membeli AMD (AMDON)

Ingin mengetahui cara membeli AMD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AMD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AMDON ke Mata Uang Lokal

1 AMD(AMDON) ke VND
6,272,706.55
1 AMD(AMDON) ke AUD
A$367.0898
1 AMD(AMDON) ke GBP
181.1612
1 AMD(AMDON) ke EUR
204.9982
1 AMD(AMDON) ke USD
$238.37
1 AMD(AMDON) ke MYR
RM996.3866
1 AMD(AMDON) ke TRY
10,056.8303
1 AMD(AMDON) ke JPY
¥36,232.24
1 AMD(AMDON) ke ARS
ARS$345,963.0669
1 AMD(AMDON) ke RUB
19,365.1788
1 AMD(AMDON) ke INR
21,136.2679
1 AMD(AMDON) ke IDR
Rp3,972,831.7442
1 AMD(AMDON) ke PHP
14,047.1441
1 AMD(AMDON) ke EGP
￡E.11,274.901
1 AMD(AMDON) ke BRL
R$1,275.2795
1 AMD(AMDON) ke CAD
C$336.1017
1 AMD(AMDON) ke BDT
29,083.5237
1 AMD(AMDON) ke NGN
342,976.2908
1 AMD(AMDON) ke COP
$913,293.2017
1 AMD(AMDON) ke ZAR
R.4,140.4869
1 AMD(AMDON) ke UAH
10,025.8422
1 AMD(AMDON) ke TZS
T.Sh.585,675.09
1 AMD(AMDON) ke VES
Bs54,109.99
1 AMD(AMDON) ke CLP
$224,782.91
1 AMD(AMDON) ke PKR
Rs67,372.8968
1 AMD(AMDON) ke KZT
125,389.7711
1 AMD(AMDON) ke THB
฿7,723.188
1 AMD(AMDON) ke TWD
NT$7,387.0863
1 AMD(AMDON) ke AED
د.إ874.8179
1 AMD(AMDON) ke CHF
Fr190.696
1 AMD(AMDON) ke HKD
HK$1,852.1349
1 AMD(AMDON) ke AMD
֏91,152.688
1 AMD(AMDON) ke MAD
.د.م2,216.841
1 AMD(AMDON) ke MXN
$4,426.5309
1 AMD(AMDON) ke SAR
ريال893.8875
1 AMD(AMDON) ke ETB
Br36,682.7593
1 AMD(AMDON) ke KES
KSh30,787.8692
1 AMD(AMDON) ke JOD
د.أ169.00433
1 AMD(AMDON) ke PLN
877.2016
1 AMD(AMDON) ke RON
лв1,048.828
1 AMD(AMDON) ke SEK
kr2,281.2009
1 AMD(AMDON) ke BGN
лв402.8453
1 AMD(AMDON) ke HUF
Ft79,720.4628
1 AMD(AMDON) ke CZK
5,022.4559
1 AMD(AMDON) ke KWD
د.ك72.94122
1 AMD(AMDON) ke ILS
779.4699
1 AMD(AMDON) ke BOB
Bs1,644.753
1 AMD(AMDON) ke AZN
405.229
1 AMD(AMDON) ke TJS
SM2,197.7714
1 AMD(AMDON) ke GEL
645.9827
1 AMD(AMDON) ke AOA
Kz218,487.5583
1 AMD(AMDON) ke BHD
.د.ب89.62712
1 AMD(AMDON) ke BMD
$238.37
1 AMD(AMDON) ke DKK
kr1,539.8702
1 AMD(AMDON) ke HNL
L6,278.6658
1 AMD(AMDON) ke MUR
10,965.02
1 AMD(AMDON) ke NAD
$4,140.4869
1 AMD(AMDON) ke NOK
kr2,428.9903
1 AMD(AMDON) ke NZD
$421.9149
1 AMD(AMDON) ke PAB
B/.238.37
1 AMD(AMDON) ke PGK
K1,001.154
1 AMD(AMDON) ke QAR
ر.ق867.6668
1 AMD(AMDON) ke RSD
дин.24,199.3224
1 AMD(AMDON) ke UZS
soʻm2,871,927.0503
1 AMD(AMDON) ke ALL
L19,987.3245
1 AMD(AMDON) ke ANG
ƒ426.6823
1 AMD(AMDON) ke AWG
ƒ429.066
1 AMD(AMDON) ke BBD
$476.74
1 AMD(AMDON) ke BAM
KM402.8453
1 AMD(AMDON) ke BIF
Fr702,953.13
1 AMD(AMDON) ke BND
$309.881
1 AMD(AMDON) ke BSD
$238.37
1 AMD(AMDON) ke JMD
$38,222.6295
1 AMD(AMDON) ke KHR
957,308.2222
1 AMD(AMDON) ke KMF
Fr100,115.4
1 AMD(AMDON) ke LAK
5,181,956.4181
1 AMD(AMDON) ke LKR
රු72,671.8619
1 AMD(AMDON) ke MDL
L4,052.29
1 AMD(AMDON) ke MGA
Ar1,073,737.665
1 AMD(AMDON) ke MOP
P1,906.96
1 AMD(AMDON) ke MVR
3,670.898
1 AMD(AMDON) ke MWK
MK413,836.5407
1 AMD(AMDON) ke MZN
MT15,243.7615
1 AMD(AMDON) ke NPR
रु33,777.029
1 AMD(AMDON) ke PYG
1,690,520.04
1 AMD(AMDON) ke RWF
Fr345,874.87
1 AMD(AMDON) ke SBD
$1,961.7851
1 AMD(AMDON) ke SCR
3,439.6791
1 AMD(AMDON) ke SRD
$9,177.245
1 AMD(AMDON) ke SVC
$2,083.3538
1 AMD(AMDON) ke SZL
L4,138.1032
1 AMD(AMDON) ke TMT
m834.295
1 AMD(AMDON) ke TND
د.ت705.33683
1 AMD(AMDON) ke TTD
$1,613.7649
1 AMD(AMDON) ke UGX
Sh833,341.52
1 AMD(AMDON) ke XAF
Fr135,394.16
1 AMD(AMDON) ke XCD
$643.599
1 AMD(AMDON) ke XOF
Fr135,394.16
1 AMD(AMDON) ke XPF
Fr24,552.11
1 AMD(AMDON) ke BWP
P3,206.0765
1 AMD(AMDON) ke BZD
$479.1237
1 AMD(AMDON) ke CVE
$22,845.3808
1 AMD(AMDON) ke DJF
Fr42,191.49
1 AMD(AMDON) ke DOP
$15,329.5747
1 AMD(AMDON) ke DZD
د.ج31,121.5872
1 AMD(AMDON) ke FJD
$543.4836
1 AMD(AMDON) ke GNF
Fr2,072,627.15
1 AMD(AMDON) ke GTQ
Q1,825.9142
1 AMD(AMDON) ke GYD
$49,857.4692
1 AMD(AMDON) ke ISK
kr30,034.62

Sumber Daya AMD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AMD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AMD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AMD

Berapa nilai AMD (AMDON) hari ini?
Harga live AMDON dalam USD adalah 238.37 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMDON ke USD saat ini?
Harga AMDON ke USD saat ini adalah $ 238.37. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AMD?
Kapitalisasi pasar AMDON adalah $ 1.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMDON?
Suplai beredar AMDON adalah 7.87K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMDON?
AMDON mencapai harga ATH sebesar 266.6556235433073 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMDON?
AMDON mencapai harga ATL 149.93556428664579 USD.
Berapa volume perdagangan AMDON?
Volume perdagangan 24 jam live AMDON adalah $ 58.89K USD.
Akankah harga AMDON naik lebih tinggi tahun ini?
AMDON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMDON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AMD (AMDON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

