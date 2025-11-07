BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Amp hari ini adalah 0.00234 USD. Lacak informasi harga aktual AMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Amp hari ini adalah 0.00234 USD. Lacak informasi harga aktual AMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AMP

Info Harga AMP

Penjelasan AMP

Whitepaper AMP

Situs Web Resmi AMP

Tokenomi AMP

Prakiraan Harga AMP

Riwayat AMP

Panduan Membeli AMP

Konverter AMP ke Mata Uang Fiat

Spot AMP

Futures USDT-M AMP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Amp

Harga Amp(AMP)

Harga Live 1 AMP ke USD:

$0.00234
$0.00234$0.00234
+2.99%1D
USD
Grafik Harga Live Amp (AMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:20 (UTC+8)

Informasi Harga Amp (AMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002241
$ 0.002241$ 0.002241
Low 24 Jam
$ 0.002396
$ 0.002396$ 0.002396
High 24 Jam

$ 0.002241
$ 0.002241$ 0.002241

$ 0.002396
$ 0.002396$ 0.002396

$ 0.12107848
$ 0.12107848$ 0.12107848

$ 0.00079463
$ 0.00079463$ 0.00079463

-0.22%

+2.99%

-5.23%

-5.23%

Harga aktual Amp (AMP) adalah $ 0.00234. Selama 24 jam terakhir, AMP diperdagangkan antara low $ 0.002241 dan high $ 0.002396, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMP adalah $ 0.12107848, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00079463.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMP telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +2.99% selama 24 jam, dan -5.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Amp (AMP)

No.173

$ 197.22M
$ 197.22M$ 197.22M

$ 182.89K
$ 182.89K$ 182.89K

$ 234.00M
$ 234.00M$ 234.00M

84.28B
84.28B 84.28B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,720,002,013.43382
99,720,002,013.43382 99,720,002,013.43382

84.28%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Amp saat ini adalah $ 197.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 182.89K. Suplai beredar AMP adalah 84.28B, dan total suplainya sebesar 99720002013.43382. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 234.00M.

Riwayat Harga Amp (AMP) USD

Pantau perubahan harga Amp untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00006793+2.99%
30 Days$ -0.000666-22.16%
60 Hari$ -0.000973-29.37%
90 Hari$ -0.001333-36.30%
Perubahan Harga Amp Hari Ini

Hari ini, AMP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00006793 (+2.99%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Amp 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000666 (-22.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Amp 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AMP terlihat mengalami perubahan $ -0.000973 (-29.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Amp 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001333 (-36.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Amp (AMP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Amp sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Amp (AMP)

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Amp tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Amp Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Amp di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Amp dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Amp (USD)

Berapa nilai Amp (AMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Amp (AMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amp.

Cek prediksi harga Amp sekarang!

Tokenomi Amp (AMP)

Memahami tokenomi Amp (AMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMP sekarang!

Cara membeli Amp (AMP)

Ingin mengetahui cara membeli Amp? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Amp di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AMP ke Mata Uang Lokal

1 Amp(AMP) ke VND
61.5771
1 Amp(AMP) ke AUD
A$0.0036036
1 Amp(AMP) ke GBP
0.0017784
1 Amp(AMP) ke EUR
0.0020124
1 Amp(AMP) ke USD
$0.00234
1 Amp(AMP) ke MYR
RM0.0097812
1 Amp(AMP) ke TRY
0.0987246
1 Amp(AMP) ke JPY
¥0.35568
1 Amp(AMP) ke ARS
ARS$3.3962058
1 Amp(AMP) ke RUB
0.1901016
1 Amp(AMP) ke INR
0.2074878
1 Amp(AMP) ke IDR
Rp38.9999844
1 Amp(AMP) ke PHP
0.1381068
1 Amp(AMP) ke EGP
￡E.0.110682
1 Amp(AMP) ke BRL
R$0.012519
1 Amp(AMP) ke CAD
C$0.0032994
1 Amp(AMP) ke BDT
0.2855034
1 Amp(AMP) ke NGN
3.3668856
1 Amp(AMP) ke COP
$8.9654994
1 Amp(AMP) ke ZAR
R.0.0406692
1 Amp(AMP) ke UAH
0.0984204
1 Amp(AMP) ke TZS
T.Sh.5.74938
1 Amp(AMP) ke VES
Bs0.53118
1 Amp(AMP) ke CLP
$2.20662
1 Amp(AMP) ke PKR
Rs0.6613776
1 Amp(AMP) ke KZT
1.2309102
1 Amp(AMP) ke THB
฿0.0757926
1 Amp(AMP) ke TWD
NT$0.0725166
1 Amp(AMP) ke AED
د.إ0.0085878
1 Amp(AMP) ke CHF
Fr0.001872
1 Amp(AMP) ke HKD
HK$0.0181818
1 Amp(AMP) ke AMD
֏0.894816
1 Amp(AMP) ke MAD
.د.م0.021762
1 Amp(AMP) ke MXN
$0.0434772
1 Amp(AMP) ke SAR
ريال0.008775
1 Amp(AMP) ke ETB
Br0.3601026
1 Amp(AMP) ke KES
KSh0.3022344
1 Amp(AMP) ke JOD
د.أ0.00165906
1 Amp(AMP) ke PLN
0.0086112
1 Amp(AMP) ke RON
лв0.010296
1 Amp(AMP) ke SEK
kr0.0223704
1 Amp(AMP) ke BGN
лв0.0039546
1 Amp(AMP) ke HUF
Ft0.7823322
1 Amp(AMP) ke CZK
0.0493038
1 Amp(AMP) ke KWD
د.ك0.00071604
1 Amp(AMP) ke ILS
0.0076518
1 Amp(AMP) ke BOB
Bs0.016146
1 Amp(AMP) ke AZN
0.003978
1 Amp(AMP) ke TJS
SM0.0215748
1 Amp(AMP) ke GEL
0.0063414
1 Amp(AMP) ke AOA
Kz2.1448206
1 Amp(AMP) ke BHD
.د.ب0.00088218
1 Amp(AMP) ke BMD
$0.00234
1 Amp(AMP) ke DKK
kr0.0151164
1 Amp(AMP) ke HNL
L0.0616356
1 Amp(AMP) ke MUR
0.10764
1 Amp(AMP) ke NAD
$0.0406458
1 Amp(AMP) ke NOK
kr0.0238446
1 Amp(AMP) ke NZD
$0.0041418
1 Amp(AMP) ke PAB
B/.0.00234
1 Amp(AMP) ke PGK
K0.009828
1 Amp(AMP) ke QAR
ر.ق0.0085176
1 Amp(AMP) ke RSD
дин.0.23751
1 Amp(AMP) ke UZS
soʻm28.1927646
1 Amp(AMP) ke ALL
L0.196209
1 Amp(AMP) ke ANG
ƒ0.0041886
1 Amp(AMP) ke AWG
ƒ0.004212
1 Amp(AMP) ke BBD
$0.00468
1 Amp(AMP) ke BAM
KM0.0039546
1 Amp(AMP) ke BIF
Fr6.90066
1 Amp(AMP) ke BND
$0.003042
1 Amp(AMP) ke BSD
$0.00234
1 Amp(AMP) ke JMD
$0.375219
1 Amp(AMP) ke KHR
9.3975804
1 Amp(AMP) ke KMF
Fr0.9828
1 Amp(AMP) ke LAK
50.8695642
1 Amp(AMP) ke LKR
රු0.7133958
1 Amp(AMP) ke MDL
L0.0400374
1 Amp(AMP) ke MGA
Ar10.54053
1 Amp(AMP) ke MOP
P0.01872
1 Amp(AMP) ke MVR
0.036036
1 Amp(AMP) ke MWK
MK4.0624974
1 Amp(AMP) ke MZN
MT0.149643
1 Amp(AMP) ke NPR
रु0.331578
1 Amp(AMP) ke PYG
16.59528
1 Amp(AMP) ke RWF
Fr3.39534
1 Amp(AMP) ke SBD
$0.0192582
1 Amp(AMP) ke SCR
0.035217
1 Amp(AMP) ke SRD
$0.09009
1 Amp(AMP) ke SVC
$0.0204516
1 Amp(AMP) ke SZL
L0.0406224
1 Amp(AMP) ke TMT
m0.00819
1 Amp(AMP) ke TND
د.ت0.00692406
1 Amp(AMP) ke TTD
$0.0158418
1 Amp(AMP) ke UGX
Sh8.18064
1 Amp(AMP) ke XAF
Fr1.32912
1 Amp(AMP) ke XCD
$0.006318
1 Amp(AMP) ke XOF
Fr1.32912
1 Amp(AMP) ke XPF
Fr0.24102
1 Amp(AMP) ke BWP
P0.031473
1 Amp(AMP) ke BZD
$0.0047034
1 Amp(AMP) ke CVE
$0.2242656
1 Amp(AMP) ke DJF
Fr0.41418
1 Amp(AMP) ke DOP
$0.1504854
1 Amp(AMP) ke DZD
د.ج0.3055104
1 Amp(AMP) ke FJD
$0.0053352
1 Amp(AMP) ke GNF
Fr20.3463
1 Amp(AMP) ke GTQ
Q0.0179244
1 Amp(AMP) ke GYD
$0.4894344
1 Amp(AMP) ke ISK
kr0.29484

Sumber Daya Amp

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Amp, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Amp
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amp

Berapa nilai Amp (AMP) hari ini?
Harga live AMP dalam USD adalah 0.00234 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMP ke USD saat ini?
Harga AMP ke USD saat ini adalah $ 0.00234. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Amp?
Kapitalisasi pasar AMP adalah $ 197.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMP?
Suplai beredar AMP adalah 84.28B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMP?
AMP mencapai harga ATH sebesar 0.12107848 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMP?
AMP mencapai harga ATL 0.00079463 USD.
Berapa volume perdagangan AMP?
Volume perdagangan 24 jam live AMP adalah $ 182.89K USD.
Akankah harga AMP naik lebih tinggi tahun ini?
AMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:08:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Amp (AMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AMP ke USD

Jumlah

AMP
AMP
USD
USD

1 AMP = 0.00234 USD

Perdagangkan AMP

AMP/USDT
$0.00234
$0.00234$0.00234
+3.08%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,330.96
$101,330.96$101,330.96

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.60
$3,309.60$3,309.60

+0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.94
$154.94$154.94

-0.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0800
$1.0800$1.0800

+25.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,330.96
$101,330.96$101,330.96

-0.66%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,309.60
$3,309.60$3,309.60

+0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.94
$154.94$154.94

-0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2080
$2.2080$2.2080

-1.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0107
$1.0107$1.0107

-0.53%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0346
$0.0346$0.0346

-30.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004014
$0.0004014$0.0004014

+167.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.968
$3.968$3.968

+296.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007517
$0.007517$0.007517

+252.24%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002024
$0.002024$0.002024

+86.02%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002229
$0.0000002229$0.0000002229

+48.60%